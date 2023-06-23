以越级配置、越级体验为关键词 TCL Mini LED电视Q10H

【天极网家电频道】作为普通消费者，我们在选购Mini LED电视时必然绕不开TCL，在整个2022年，TCL已经成为了国内Mini LED电视销量/销售额双冠，且占比均超过50%。其中的主力产品就是我们过去评测过的TCL Q10系列，“让Mini LED不再小众”的Q10G如约成为2022年爆款热销全国。而进入2023年中，Q10系列最新一代Q10H则再次以“越级”的规格为我们带来超乎想象的体验。

外观方面，TCL Q10H继续采用超薄一体化艺术设计，整体轮廓规整，线条过渡自然。正面金属全景全面屏拥有超高屏占比，在侧边框、底边等部分则延续了简约风格，采用深色金属材质与表面拉丝工艺，降低存在感。

由于较大的尺寸与自重，Q10H采用了支撑更加稳固的落地式两侧支架，支架同样为坚固的金属材质，表面拉丝处理，外观风格大气简约与机身相称，背面一侧同样提供了滑盖式的集线收纳设计，方便用户整理线材，让电视后方更整洁美观。

经过近两年的技术革新与市场考验，TCL显然是将“卷配置”玩明白了。65英寸起步的TCL Q10H将背光分区数提升至1080个以上，85/98大尺寸版本更是能达到2304个，对比前代产品Q10G、Q10G Pro再次实现翻倍提升，并以此带来至高可达3000nits的XDR峰值亮度，二者结合起来能将动态对比度提升至3000万：1水平。

除了强劲的背光分区配置与峰值亮度水平外，本次TCL也为Q10H搭载了来自TCL华星的A++蝶翼星曜屏，这块高端VA屏幕拥有4K分辨率144Hz刷新率，原生对比度相比普通IPS屏提升5倍，且采用了量子点Pro 2023技术，实现98% DCI-P3色域值，ΔE<0.99，色彩表现优秀。

硬件与接口方面，CL Q10H作为2023年全新产品，采用了与此前发布的TCL X11G相同的领曜芯片M2，拥有更丰富的图像增强与解码功能，以及支持满速Wi-Fi 6、144Hz可变刷新率等新特性。TCL Q10H提供1个USB 3.0接口与2个满血HDMI 2.1接口作为主要的高速率接口配置，解决了前代的接口局限性。

TCL Q10H目前已经正式开售，目前系列65/75/85/98英寸版本的上市价分别为7999/10999/14999/25999元。超高配画质硬件与吸引力十足的权益结合，TCL Q10H无疑会延续家族产品的优良表现，成为2023年的爆款Mini LED电视。

近年来，Mini LED电视在智能电视市场份额中的占比不断提升，体量增长的同时，Mini LED电视的软硬件技术，乃至最终呈现给用户的画质和体验同样在进步。市面上可供我们挑选的高品质电视产品更多了，模糊概念、误导消费者的套路则越来越少，这可以看作是Mini LED电视的推广为行业带来的正面效应。