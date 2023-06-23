如何确保一杯家用健康水？搭载RO反渗透滤芯的净水器效果实测

【天极网家电频道】伴随着健康意识的逐渐普及渗透，饮水健康也越来越受人们的重视。一项关于“居家生活用水习惯”的调查显示，有超过85%的用户将“家中需要具备净水器”评为6分及以上，其中评10分的用户占比更是接近3成，凭借高效的水质净化能力，净水器成为消费者心目中重要的家庭用水健康解决方案。

而净水器的核心能力来自滤芯。目前的净水器一般拥有多种滤芯，材质主要由活性炭、PP棉或是RO反渗透膜组成，具备多层精细过滤的能力。其中PP棉面向自来水在管道运送或是水箱储放过程中的“二次污染”，通过机械筛分除去大于滤孔直径的物理性污染物，过滤铁锈、泥沙、胶体等颗粒状杂质。活性炭则包含多个种类，颗粒活性炭能够有效过滤水中的杀虫剂、农药残余物、有机溶剂乃至其他因工业造成的化学污染，而压缩活性炭主要去除水中的余氯，减少水中的异味和异色，进一步提升水质和饮水口感。

RO反渗透膜则是一种孔径大约只有0.0001微米，精密仅相当于人类头发丝千分之一的致密半透膜。它通过增压等方式在自来水的一侧施加更多压强，迫使水分子反过来渗透进入低浓度一侧，而大部分盐分、金属离子或矿物质则无法通过半透膜，仅能在高浓度一侧沉积下来，这样从低浓度一侧流出的水就是经过包括过滤、吸附、软化等多种净化步骤的“纯水”，水质会更为纯净。

前段时间我们对云米推出的Super 2 MAX净水器进行了功能测试，其中就包括数个针对常规滤芯与RO反渗透滤芯对市政自来水过滤效果的测试，让我们一起来看看。

TDS测试

我们通过TDS测试来检测这款云米Super 2 MAX净水器的过滤能力。TDS(Total Dissolved Solids)即总溶解性固体物质，主要是水中的泥沙、细菌、镁、钙、重金属离子等各类混合物形成的杂质总浓度，数值越低水质越纯净。

对于双出水的云米Super 2 MAX净水器，我们选择测试自来水、生活水以及纯净水三类样品，并与标注添加了矿物质的瓶装水(约为15ppm)进行对照。测试工具为TDS测试笔，测试数值单位为ppm，1ppm=1mg/kg=1mg/L。使用烧杯接取测试样品，静置后将TDS测试笔探入水中，读取读数。

实测自来水TDS数值约为90ppm。

生活水TDS数值约为89ppm。

纯净水TDS数值约为10ppm。

可见云米Super 2 MAX净水器能够降低水中杂质含量，同时可将纯净水出水的TDS数值降低至饮用级。

此外，云米Super 2 MAX净水器的回流冲洗技术可在静置一段时间后，将过滤后的纯净水回流至RO滤芯，对RO滤芯进行清洗，并置换滤芯中的浓缩废水，让用户放心直饮长时间静置后第一杯水。

余氯测试

自来水厂使用氯来杀灭水中的细菌病毒，不过残留的余氯会带来异味、影响饮用口感，经过滤后会降低余氯，从而改善饮用口感，这是云米Super 2 MAX净水器的一大作用。

余氯测试中，我们选择使用余氯测试液，分别滴入自来水、生活水与纯净水水样，轻轻摇匀后从颜色上区分水样的余氯含量。

实测可见，自来水滴入测试液后呈现橙色，余氯含量较高。

生活水滴入测试液后几乎不变色，余氯含量较低。

纯净水滴入测试液后同样不变色，呈现透明状态，表明其余氯含量较低。

重金属测试

重金属水污染是指相对密度在4.5以上的金属元素及其化合物在水中的浓度异常使水质下降或恶化，包括有铜、铅、锌、镍、铬、镉、汞和非金属砷等。重金属不易排出体外，易积存在大脑、肾脏等器官影响身体健康。

我们使用重金属测试剂分别滴入自来水、生活水与纯净水水样，轻轻摇匀后从颜色上区分水样是否含重金属成分，呈红色为含重金属，黄色则不含重金属。

自来水滴入重金属测试剂后颜色变红，表明其含有重金属。

生活水滴入重金属测试剂后颜色变红，同样含有重金属。

纯净水滴入重金属测试剂后颜色变黄，表明其不含重金属。

综合来看，我们测试的这款净水器能够通过常规滤芯与RO反渗透滤芯的组合，为我们提供初步过滤，可用于洗菜、洗碗的生活水，以及经过深度过滤支持直饮的纯净水。如果读者对家庭用水健康状况有所担忧，入手一台搭载RO反渗透滤芯的净水器产品将能够很大程度上解决你的烦恼。