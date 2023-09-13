市场乱象频发，按摩仪需立足产品提升体验

【天极网家电频道】现在的年轻人十分热衷于去买各种各样的按摩产品。

经常性加班仿佛是当代年轻人的一种常态，由于长时间的久坐，随之而来的就是各种腰酸背疼，一边努力打工，一边拼命养生是年轻人的生活写照，据了解，90后成为养生产品的消费主力，撬动小家电养生新市场，超60%的腰椎肩颈、眼部按摩仪是90后们下的单。

具有缓解肌肉疲劳、改善血液循环等作用和功效的各种按摩仪器满足了年轻消费群体对于日常按摩放松的需求，成为了他们日常工作生活之中必不可少的养生利器。

伴随着年轻消费群体需求的扩张的同时，也带来了国内按摩器市场的快速发展壮大。根据相关数据显示，2017-2022年，我国小型按摩器行业的市场规模由62.6亿元增至97.3亿元，年均复合增长率约为9.2%，预计2026年市场规模将达到152.7亿元。

在该行业中，早在2019年便有2754家相关注册企业，2021上半年，按摩器新注册企业数量达到664家，其中，仅广东一省，按摩器相关企业便达到4500余家，目前，市面之中针对于眼部的、肩颈、背部、腰部、足部等多种类型的小型按摩仪器层出不穷，不断收割着中老年不同年龄阶段的消费使用人群。

在行业火爆的背后，关于小型按摩仪的争论和质疑也并未停止。各种肩颈按摩仪、腰部按摩器成为了家中的吃灰神器，在用户口中，对于按摩仪是智商税还是真好用这一问题各执己见。

事实上，作为一种个人健康保健类产品，小型按摩仪器主要是通过低频脉冲、物理捶打、气囊挤压揉捏等不同原理和方式对身体部位进行按摩，来达到放松肌肉、缓解疼痛的一个使用效果。当身体疲劳的时候可以用按摩仪来按摩一下，可以帮助我们放松肌肉、促进血液循环，对身体有着一个很好的放松效果。这里需要注意的是，按摩仪是属于保健型产品，其主要作用就是帮助舒缓肌肉疲劳，缓解颈部腰部酸痛，它并非医疗器械，不能帮助我们根治颈椎腰部等问题。觉得按摩仪是智商税的，绝大多数是出于一些商家、达人的过度宣传，对于按摩仪抱有过高的期待。

行业准入门槛低，产品质量参差不齐也在影响着消费者对于小型按摩产品的看法。2020年，山西省质监局抽检市场在售30批次按摩小家电产品，不合格品12批次，不合格发现率为40%、2022年8月份，国家市场监督管理总局发布的调查结果显示，对全国89家生产的93批次按摩产品检测发现，有35批次为不合格，不合格率达到37.6%，相比上一次抽查提升了5.9个百分点，与此同时，消费者对于按摩仪产品使用存在问题的投诉事件也屡上热门...这些乱象的频繁爆出，也揭露出行业快速扩容背后的不成熟的市场，此外，备受吐槽的还有产品同质化现象严重，行业相关品牌重营销、轻研发、产品价格昂贵等。

在健康养生的重视、年轻消费群体崛起等背景之下，毫无疑问，可以帮助身体得到按摩放松的按摩仪的确是一门好生意，而对于当下按摩仪市场而言，创新产品，提升产品使用感，打造差异化竞争，让按摩仪这个品类产品变的真正好用，或许能够打破用户对于按摩仪产品的认知。