【天极网家电频道】你是否也曾幻想过，拥有一片属于自己的“海洋世界”，却又被“开海缸”的复杂与繁琐劝退？传统的养鱼方式，无论是淡水还是海水，都意味着手动喂养、时刻关注水温水质、定期清理污物，这些过程不仅考验耐心，更需要丰富的经验。对于我们这些向往海洋却又担心“翻车”的新手来说，简直是望而却步。然而，当贝智能鱼缸2S Ultra的出现，或许能彻底改变你的看法。

当贝2S Ultra作为第二代智能鱼缸，并非简单的产品迭代，而是在智能控制、高效过滤、专业光照及人性化设计等方面进行了全面优化与提升，将复杂的养鱼知识转化为直观的智能操作，极大地降低了“开海缸”的门槛。接下来，就让我们深入体验这款智能鱼缸，看看它如何能助力新手轻松“开海缸”。

智能鱼缸外观

打开包装，除了当贝2S Ultra鱼缸主体，我们还看到了说明书、电源适配器、排水管、雨淋增氧，以及麦饭石球等一应俱全的配件。那么，这款智能鱼缸在外观设计上，究竟能否经受住“开海缸”的严苛考验呢？

首先，当贝2S Ultra鱼缸主体采用真金晶5线超白玻璃，耐摩擦，耐腐蚀，UHA汽车级玻璃达到91.3%的透光率。这种玻璃的透光率远高于普通玻璃，能最大程度地减少光线折射和色彩失真，让你能清晰地欣赏到鱼儿和珊瑚最真实、鲜艳的色彩。

在尺寸方面，当贝2S Ultra的外部尺寸为505×295×318.5mm，内部缸体尺寸为500×290×260mm，拥有约32L的大水体。相较于市面上常见的20L左右小型鱼缸，更大的水体容量意味着更稳定的水质。这对于对环境变化极为敏感的海水缸而言至关重要，它能有效缓冲温度、盐度等参数的波动，大大降低了“翻缸”的风险，让新手也能更从容地应对。

此次，当贝2S Ultra在使用体验方面也做出不少创新，新增盖板透气支架巧妙地解决了内部起雾的问题，而顶盖透气槽则进一步防止了潮气积聚。顶盖本身采用钢化黑玻璃材质，坚固防刮且不易变形。更值得一提的是其分离式设计，用户在喂食或清洁时，只需打开一部分，无需关闭灯光，这不仅极大地方便了操作，也让您能随时俯视观赏，尽享养鱼的乐趣。

此次升级将温度显示与按键一体化设计在右后方，使鱼缸整体视觉更为大气高级。除了温度显示，还集成了儿童锁、水质监测、物理过滤和生化过滤提醒的指示灯，用户可一目了然地掌握鱼缸工作状态。左边是喂食器，支持远程定时投喂，还设置了开盖防潮、机身防潮、出粮防潮三重专业防潮，不用担心放了很多鱼粮而发霉发臭，还有2重出粮口和3档喂食量可以调节，进阶推拉式出粮不卡粮，能精准投喂。上方四个可触摸按键分别对应喂食、水流、灯效和开关功能，并配有清晰的触摸按键说明，确保新手也能轻松上手 。

当贝2S Ultra不仅功能强大，更具备强大的扩展性，机身预留了一个拓展坞，这意味着，您可以方便地接入并控制外置的蛋白质分离器(蛋分)、UV杀菌灯、增氧泵等设备，用于去除水中的有机废物，进一步提升水质。

拓展仓可额外接入两个设备，同时也支持APP上远程控制。本次评测中，由于我们养的鱼不多，并未购买额外的设备。但经过两周的测试，鱼儿依旧很活跃，完全适应了鱼缸内环境，这充分证明了当贝2S Ultra在基础配置下的卓越性能。其强大的扩展性，无疑为追求更高品质养鱼体验的用户，提供了无限的想象空间和升级可能。

全套过滤系统：构建坚不可摧的水质堡垒

水质是鱼缸生态的生命线，尤其对于水质要求极高的海水缸而言，一套高效稳定的过滤系统至关重要。当贝2S Ultra搭载了强大的三重过滤系统，为海缸水质的稳定提供了坚实保障，让您告别频繁换水的烦恼。

其6500ml超大容量的背滤仓设置了可抽拉滴流盒与抑菌模块，抽拉便捷，操作简单，极大地简化了日常维护。而双泵循环设计，配合陶瓷轴心芯水泵，不仅超强防腐蚀，更从源头开始静音升级，运行声音小于30dB，即使在夜晚也能保证宁静的家居环境，让您和鱼儿都能安然入睡。

滴流盒与滤材配置

其中，滴流盒共有6层，第一层采用干湿分离设计，能高效拦截鱼便和食物残渣;第二、三层用微孔无胶精滤棉来过滤微小颗粒;第四层用活性净水魔方除异味异色;第五层可以放入麦饭石等滤材，以补充微量元素，吸附杂质、平衡水质;最后一层是水泵仓。

培菌与益菌模块

右侧的培菌模块、益菌模块和出水模块是构建硝化系统的关键。其中，3D纳米陶瓷培菌仓为硝化细菌提供了巨大的附着空间，加速建立并稳定硝化系统，还能自行放置喜欢的滤材，以优化过滤效果。对于生物负载通常较高且对氨氮和亚硝酸盐极为敏感的海水缸而言，这套强大的三重过滤系统是维持水质清澈、无毒的核心保障。

智能操控与人性化设计

与一代鱼缸一脉相承，当贝2S Ultra搭载了强大的AI智养系统，只需扫描二维码连接手机APP即可轻松操作。这套系统集AI识鱼、AI喂养、AI水质、AI除菌、AI光照于一体，堪称鱼缸的“智慧大脑”。

AI识鱼功能能够对千种鱼类进行深度分析。当您上传鱼儿照片后，系统会自动识别鱼的种类与数量，并智能匹配科学的喂食、灯光、水流和除菌方案，让养鱼新手也能轻松获得专业级的养护指导。内置的高精度传感器可实时监测水质，并在异常时发出提醒，让您随时掌握鱼缸的健康状况。

除了强大的硬件配置和智能系统，当贝2S Ultra的APP还贴心配备了AI养鱼助手，它能帮助您更科学地制定养鱼方案，即使是养鱼小白也完全不用担心无从下手。无论是鱼缸设备保养，还是养鱼相关的疑问，它都能为您提供专业的解答，让您在养鱼的道路上少走弯路。

专业级光效

当贝2S Ultra配备了专业级的生态灯光系统，采用WRGB全色域混光光源，提供Ra>90的超高显色指数和高达4300lx的光照度。支持全光谱调节，并预设了“珊瑚生长”“光合作用”“锦鲤增艳”等多种专业光谱模式，以及45°专业影棚布光法，观赏鱼儿更立体鲜明，满足海洋生物的光合作用需求，并提供出色的观赏效果。

当贝2S Ultra的超白玻璃和专业灯光，使得这些简单的造景也能呈现出极佳的观赏效果。在实际使用中，用户可以通过手机APP轻松调节灯光模式。例如，灯效有南美风、溪流风、夏日、月夜等效果，APP内还提供了自定义模式，资深玩家根据特定珊瑚种类或个人偏好进行精细化调整，满足多样化的养殖需求。

让维护变得轻松无忧

一键排水：通过专用接口连接水管即可快速排水，无需费力搬动鱼缸，轻松完成换水。

充电宝续电：采用Type-C接口，在突发停电时，可用充电宝为水泵供电，防止鱼儿缺氧，为海水生物提供了一道至关重要的“生命保险”。

此外，APP还将背滤仓、水温、水质提醒进行数据可视化，可监测滤材更换时间，以及水质状况，从而指导用户对鱼缸进行相应的调整。这些细节之处，无不彰显着当贝2S Ultra人性化的设计理念，让养鱼真正成为一件轻松美好的事。

真实养鱼体验与参数控制

介绍完鱼缸的功能，接下来分享一下我用当贝2S Ultra开海缸的经验，作为一名“海缸”新手，本次评测的目的是验证当贝2S Ultra的易用性。在开缸过程中，我们严格遵循了海缸的基本要求，并利用当贝2S Ultra的智能功能进行辅助。

首先来介绍一下我们的准备工具(仅供参考)：我们准备了6条小丑鱼、盐和盐度计;其次就是造景的底沙、假珊瑚、石头等，要注意不要用过多塑料制品，容易释放毒素影响鱼缸生态。

在水和盐的比例调配上，我们根据建议，按照30L水搭配1kg海盐的比例进行调配，并使用盐度计精确测量，将盐度稳定在1.020-1.025之间。同时，通过鱼缸内置的温度监测系统，将水温稳定在25℃左右。APP的实时监测功能确保了这些关键参数的稳定，让新手也能精准掌控海缸环境。

小结：

当贝2S Ultra智能鱼缸凭借其卓越的外观设计、强大的过滤系统、专业级的生态灯光以及化繁为简的AI智能中枢，为海缸养殖带来了革命性的体验。它不仅极大地降低了海缸的入门门槛，让新手也能轻松驾驭复杂的海洋生态，同时在水质稳定、灯光控制和日常维护方面也表现出色。对于追求高品质养鱼体验，尤其是希望尝试“开海缸”的用户而言，当贝2S Ultra无疑是一款值得推荐的智能鱼缸产品，其强大的扩展性也为未来的升级和个性化定制提供了无限可能。