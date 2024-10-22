年轻人的入门级全能投影 当贝Smart 1便携投影仪评测

【天极网家电频道】现代人的生活节奏很快，在忙碌工作与沉浸的娱乐中也需要快速补充糖分、激活思维，奶茶就是年轻群体会在这个时候首先想到的一种万能饮品。

体型紧凑、使用方便的投影仪同样在年轻人的生活中扮演了许多角色，作为可移动、可拓展的大屏，家用智能投影不仅能让宿舍卧室秒变电影院，还可以成为大屏游戏的好搭档、家居空间的氛围营造者。

近期国内智能投影品类的头部品牌当贝就带来了一款新品Smart 1，主打灵动、便携、精致感的它将会为这个新系列定下怎样的功能基调？作为入门级产品又在硬实力方面表现如何，接下来我们一起体验。

外观设计

与当贝此前推出的任何一款投影产品都不同，Smart 1的机身不再是以传统的箱形或者更显轻薄的平板形态呈现，而是采用了类似射灯的圆筒形，并与自带的一体式云台巧妙融合。设计方面Smart 1与我们此前体验过的D6X系列相似，采用奶白浅色系搭配多处柔和过渡的边缘，带来更好的审美体验。

投影正面的布局比较独特，由周围的散热进风风道环绕包围其中的镜头与多处传感器模组，包括左侧ToF传感器与CMOS传感器，为当贝Smart 1带来实时无感的自动对焦、自动梯形矫正、自动入幕、感应护眼等功能。

Smart 1圆筒形机身的后部则是由网布包裹的内置音箱，6W扬声器结合AI低音增强算法提供优质音频体验。投影同样支持蓝牙连接，待机时可变身蓝牙音箱，扩展随心体验。

当贝Smart 1将接口布置在机身侧面的中部，并且为了增强机身整体观感的一致性，采用了橡胶防尘条覆盖的隐藏式设计，内藏1个USB 2.0接口与HDMI 2.1接口，满足本地内容播放与PC、游戏主机连接扩展的需要。

电源接口的设计更加独具特色，位于机身接口同侧的云台转轴处下缘，采用小尺寸的USB Type-C规格。包装内自带的适配器标准输出规格为20V3.25A，即65W功率。这意味着用户能够使用多种支持PD充电协议、功率达到65W以上的充电头给这台便携投影供电，一些输出功率较大的充电宝也能满足它的供电需求。

当贝Smart 1投影的机身的上下表面就显得十分简约，顶部带有当贝品牌Logo，底部则是散热风道的出风口。

配件方面包括标准的四件套：投影机身、电源适配器、遥控器与电池。

独特的外观设计使得Smart 1并不那么适合直接携带，因此当贝再次发挥创造力，融入了一些户外科技产品的思路，将包装本身做成收纳投影的手提箱。手提箱外形规整便于收纳，边角处过渡圆滑，表面还带有防滑条形纹路，采用灰色EPP材质，具有轻量化、抗震性能好等特点，顶部带有提手与锁扣，能够妥善收纳投影与配件，并便于用户携带外出。

影响便携性的因素还有体型，考虑到当贝Smart 1从形状到配色都像是一杯奶茶，我们专门准备了直观的对比。可以看出，当贝Smart 1排除一体式云台后的机身本体，基本与一杯1L装超大杯的奶茶体型相似，的确可以说当贝Smart 1是一款奶茶杯大小的便携投影。

硬件配置

作为一款主打精致生活体验的智能投影产品，当贝Smart 1在相对轻量化的便携体型中，同样为用户提供了越级的硬件配置。

这是一款采用DLP技术的投影，使用DMD数字微镜芯片与3LED光源实现成像，并具备1080p分辨率，相比同级部分采用LCD技术的投影，拥有更强的对比度与色彩表现。在亮度方面，作为入门级投影的它达到600 CVIA流明的亮度水平，在环境光影响较小的前提下能够提供比较优质的画面体验，例如白天与夜间使用窗帘阻隔室外光线的环境中。

SoC方面，当贝Smart 1采用中高端投影中常见的MT9系处理器，支持多种格式解码与MEMC运动补偿，在观看体育赛事内容时增强画面流畅度，减轻拖影、残影现象。并搭配2+32GB RAM+ROM组合，能够满足当贝OS4.1日常流畅使用、存储应用资料的需求

此外，当贝Smart 1于正面布置的ToF+CMOS传感器能够实现精准的画面识别，从而带来全向无感自动对焦、梯形矫正、智能避障、自动入幕、自动感应护眼等画面调整功能，通过简单的操作即可快速实现对不同使用环境的适应。

综合来看，当贝Smart 1作为一款主打精致感与便携性的入门级投影，在各方面硬件配置上比较均衡，既能够满足能够满足目标用户追剧、观影、娱乐、学习等需求，也可借助移动电源实现户外出行使用。

画质体验

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张，来体验这款当贝Smart 1的画质和色彩表现，在常见环境(非完全暗室)中向专用投影幕投射出大小约为60英寸的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

使用色彩金字塔进行色彩过渡的观感测试，当贝Smart 1不错的亮度与色彩表现为色块的区分带来了更多空间，提供饱和而艳丽的色彩观感。

色彩还原性方面，选用果蔬图进行观察，可见色彩较为自然、过渡流畅，表面高光、水滴、纹理等细节丰富。

在一些明暗反差较为强烈的场景，得益于不错的亮度与DLP技术带来的高对比度，当贝Smart 1能够较好展现明暗区域画面细节，亮度和观感均比较自然。相比LCD技术，DLP技术更能带来高亮度与高对比度表现。

还有更多基于图片与视频素材的画质样张如下：

综合来看，当贝Smart 1在紧凑的体型下能够提供不错的画质性能，在DLP技术、3LED光源加持下提供了1080P分辨率与入门级产品中较好的画面表现力，面向年轻用户在卧室等场景中休闲娱乐的需求已经十分够用。当然，这也需要我们为其提供一个恰当的环境，例如夜间、暗光，洁净度投影表面等等，为其配备专用幕布应该能带来更好使用体验。

系统体验

系统方面，当贝Smart 1依然采用自家出品的当贝OS，拥有成熟的内容生态和易用的控制逻辑。

新版本当贝OS回归横向内容分区+纵向内容流的排布模式，但在首页顶部配备了可供用户自定义小组件的DIY玩法，更具个性化特点。

瀑布流内容中展现的不仅有简单的卡片窗口，还具备预览播放功能，通过大卡片中的动态画面与相应内容信息方便用户选择观看。

在当贝Smart 1上搭载的当贝OS4.1中，还带来了可以多种条件预设触发的任务大师功能，还有当小贝超级AI语音助手，以自然语言+AI大模型技术，将智能交互融入用户生活，满足多样化需求。

评测总结

可以说，当贝Smart 1与我们此前体验过的当贝D6X类似，都主打精致时尚外观与相对紧凑便携的体型，且配备实用的专属云台支架，凭借美观颜值与全面功能成为年轻人生活空间中的mini影院搭档。

Smart也作为一个全新系列，代表当贝探索不同形态、差异化定位智能投影产品的开始。着眼于诸多细节方面的打磨优化使它更能适应不同环境与场景，承担卧室投影、便携投影等多重任务，继入门定位的Smart 1之后，我们也期待能见到更多形态独特的后续产品。