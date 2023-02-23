嵌入式家电渐成潮流 TCL发布超薄零嵌系列冰箱T9

【天极网家电频道】随着大众生活品质的提高，家电家居一体化的趋势日益明显，以90、95后为代表的年轻消费者，出于对一体式美学家居的追求，更是对嵌入式家电产品充满期待。长久以来作为我们家中必备三大件之一的冰箱，也在不断的革新发展中顺应着嵌入式的潮流。据《2022中国高端家电市场报告》显示，“轻薄可嵌入”已成为冰箱市场的趋势。在今年春节期间，京东平台上嵌入式冰箱成交额同比超过160%，嵌入式冰箱正逐渐成为冰箱市场上的一个新的增长点。

近日，TCL宣布推出超薄零嵌系列冰箱T9。这是一款为一体式家居专门设计的冰箱，它采用底部散热技术，实现了零距离无缝式嵌入，并有效解决了传统冰箱需要预留两侧散热空间的问题。得益于最新的平稳嵌入式铰链设计，TCL薄嵌冰箱T9即使紧贴橱柜内壁，门体依旧可以90°自由开合。冰箱门关上后，门体与橱柜严丝合缝，侧面自然平齐的姿态，让家居效果倍显美观大气，也规避了门体突出和两侧散热间隙较大带来的不易清洁的问题。在做家装设计时，嵌入式设计所节约出来的空间还能额外规划成隐藏式搁物架，最大程度地发挥一体式家装的空间利用优势。

在保温材料的使用上，TCL薄嵌冰箱T9采用了140μm微孔发泡技术和全新的真空隔绝材料，实现了行业最薄的580mm嵌入式箱体，比普通冰箱更轻薄，保温效果也更出色。在容量上，TCL薄嵌冰箱T9拥有456升容量和精细分区，其中79L的超宽幅变温区，能够实现从-20℃到5℃的自由调节，满足用户不同季节、不同阶段的需要。

值得一提的是，薄嵌冰箱T9的保鲜技术，延续了TCL的超高标准和专业品质。其搭载智慧恒温养鲜技术，通过多点感温雷达，精准调控变频风机、变频压缩机等核心制冷部件，实现快速定向降温，并始终保持温湿恒定。在这样的储存环境下，食材几乎不受温度波动影响，口感保留原汁原味。

为了保障用户的健康，TCL超薄零嵌冰箱T9还搭载了多点离子杀菌技术。离子发生器释放的亿万级离子群是普通冰箱的5倍，除菌率高达99.99%，冷藏室中常见的有害病菌将被彻底清除。

价格方面，目前TCL超薄零嵌冰箱R456T9-UQ已经在各大销售平台上架，日常价3999元，在新品首发活动期间下单可享500元新品优惠金，到手价仅需3499元。不仅如此，TCL还配套推出整机保修1年、压缩机保修10年、重要零部件保修3年等一系列豪华售后权益，全面提升消费者的使用体验，真正做到让用户买得划算、用得放心，感兴趣的朋友不妨关注一下。