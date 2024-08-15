自研超强3D人脸解锁，AI智能双摄更安全 萤石DL50FVX视频锁评测

【天极网家电频道】智能门锁经过一段时间的发展，从最初部分产品能被“小黑盒”破解，到今天具有多种生物识别解锁功能，已经逐渐获得消费者的信任。智能门锁除了为大家带来解锁的便利，最重要的还是守护居家安全。智能家居品牌萤石于近期发布全新的AI双摄全自动人脸视频锁 DL50FVX，不仅全面提升了解锁便捷性，还极大提升安全性。

萤石AI双摄全自动人脸视频锁 DL50FVX(下称萤石DL50FVX)有很多便捷和安全功能，但它最大的特点是超强的自研3D人脸识别，萤石DL50FVX拥有创新自研人脸双目识别系统，集红外补光与活体检测于一体，真正做到无论白天黑夜，换发型戴眼镜，都能精准捕捉面部信息，实现安全高效的人脸解锁。

今天我们抢先拿到了这款萤石DL50FVX，来看看它的实际体验如何。

首先来看外包装，外包装表面是门锁样式的渲染图，整个门锁还是有一定的重量的，包装顶部有提手的设计，锁体根据门的具体情况另外配备，另外装在一个白色盒子内。

购买门锁即可享受预约上门安装服务，专业的师傅会主动打电话预约上门。

锁体是标准锁体，有一根线是接到门锁上的，购买时需与客服确认家门支持锁体情况，后续安装工作交给装锁师傅即可。

打开包装，门锁和配件周围都有泡棉保护，中间白色盒子内是门锁的全部配件。

基本配件包括内门锁盖板，两块电池，锁芯和两把应急钥匙，还有一些安装需要用到的螺丝配件等。除了有门锁的基础配件外，还贴心配备了两个提示贴纸。

要注意的是盒子内还有一个电池盖板，用泡沫装嵌在盒子的一侧，粗心的小编一开始也没有发现。

锁芯使用最安全的C级锁芯，居家安全有保障。

萤石DL50FVX支持IC卡解锁，IC卡非标配，用户可根据实际需求自行购买。

内外门锁分别被装在两个黑色袋子内，门锁采用铝合金中框和一体化玻璃面板的设计。外门锁主摄采用屏下摄像头模组设计，密码输入和门铃等触控功能区采用肤感AG蚀沙钢化玻璃面板+AF真空镀膜工艺，耐磨防刮花，手感更好，不易粘指纹。

萤石DL50FVX采用创新的双摄方案，主摄300万+辅摄200万，超广视野，双摄视场角可达192°。

内门锁上方是4寸的大屏和屏下触摸按钮，门把手上有一个开锁/关锁按钮，默认轻按是开锁功能，把手下方是机械反锁旋钮。从门锁底部可打开塑料盖板，内部有应急开锁按钮和SET键，通过SET键可进行一系列设置和重置的操作。

4英寸大屏显示清晰，可通过触摸按钮切换主辅摄像头画面，得益于双摄像头设计，超广视角一览无余，切实守护居家安全。

萤石DL50FVX采用双锂电池供电的设计，5000mAh+2250mAh大容量超长续航守护居家安全。

主电池充电状态下，智能锁自动切换到辅电池供电。主电池供电时，全功能使用，辅电池供电时，保障门锁基本开锁功能使用，主辅电池均使用Type-C接口进行充电。官方实验室数据测得双锂电池续航时长5-6个月，日常使用起来也无须频繁为门锁充电。

外门锁底部有Type-C充电口，如果碰到电池没电而又没带应急钥匙的情况，可以用充电宝和手机充电线给门锁临时应急供电开锁。

萤石DL50FVX整体颜值还是挺高的，设计语言干净利落又有科技感。接下来让我们实测一下这款门锁，看看它有哪些过人之处。

用户可通过手机下载萤石云视频APP，扫描门锁背部二维码或长按SET键进行门锁绑定，门锁可以Wi-Fi直连网络，无需额外购买网关。在APP界面中可添加用户，并添加各种解锁方式，如人脸、指纹、密码等。设置好网络和解锁方式后，门锁就可以正常使用。接下来我们先来看看这款门锁的基本解锁功能。

基本解锁功能

当有人走到门前，萤石DL50FVX将自动开始进行人脸识别，并在主摄下方亮起白色提示灯，解锁速度非常迅速。据悉这款门锁采用萤石创新自研双目人脸识别模组，拥有5.8G厘米波探测，走到门前人脸模组可自动唤醒，并捕捉面部信息，迅速完成人脸比对。萤石自研人脸算法中自带自学习模块，变老变胖、化妆都能轻松识别。染发烫发也没问题。门锁配备有高、低两档灵敏度可选，还能设置自动识别计划，用户可根据门前实际情况自主选择切换。

我们尝试使用平板打开照片模拟人脸进行解锁，门锁感应到有人在门前而触发识别，但未能成功开锁，成功通过测试，将平板取下后，识别到真正的人脸之后迅速开锁。自研识别模组集红外补光与活体检测于一体，无论白天黑夜，换发型戴眼镜，都能捕捉面部信息，快速完成人脸识别，有效防止2D照片及视频破解。

萤石创新的自研识别模组还拥有1.2m-2m的超大可解锁身高范围，老人和小孩子都可以轻松使用人脸识别功能，无需费力踮脚。在实际测试中，9岁身高1.35米的小朋友也能轻松迅速通过人脸识别。

很多朋友会觉得，指纹解锁或者密码解锁完全够用，根本没必要用到人脸识别的功能，但是在双手提物或其他不方便用手开门的情况下，人脸识别是最快速便捷的开门方式，未来人脸识别也将成为智能门锁更常见和更便捷的解锁方式。萤石创新自研的3D人脸识别技术让人脸识别同时拥有便捷和安全的属性，另外萤石还将继续升级和维护人脸识别算法，萤石DL50FVX后续可以通过OTA升级更新的算法，大厂出品，安全有保障。

除了人脸解锁之外，萤石DL50FVX还有其他安全便捷的解锁方式，密码解锁区域采用触控唤醒的方式，密码解锁支持总长20位以内的虚位密码解锁，只要不改变原始密码顺序，前后或中间插入多个数字都可以实现开锁。在APP中还可设置临时密码进行解锁。

指纹解锁区域位于密码解锁区上方后侧，大凹陷设计使手指能够快速定位指纹解锁区域，解锁速度非常迅速。

用户可以利用额外购置的IC卡进行解锁，解锁区域在密码输入区内，如果有不方便的使用其他解锁方式的情况，用户可以用IC实体卡进行解锁。

萤石DL50FVX还支持掌静脉解锁，录入掌静脉后，用户将手掌放置于门锁上方掌静脉解锁区域20厘米距离即可快速解锁。

门锁标配两把应急钥匙，推动门锁密码触控区域下方后侧的开关即可弹出前侧面板，可用钥匙插入锁孔进行开锁。

进阶功能

用户设置有两种方式，一种是在萤石云APP端添加用户，并根据提示录入专属人脸或指纹等，另一种则是按下内门锁的SET键，根据门锁语音提示添加用户，并录入人脸或指纹等，在APP内可查看用户情况

门铃按键位于密码触控区域内，轻按即可触发门铃并发起实时通话。除了门锁会发出门铃声音之外，APP将收到实时通话邀请，点击接听即可与门外访客进行实时通话，门外画面将实时传输到APP内，实时通话还有声音变换功能，女性独居在家收外卖、快递，可以将声音变换成大叔音与门外人员沟通，待门外人员离开后再开门取物，萤石DL50FVX给你满满的安全感。如果门铃过久未被接听，门锁则会响起门铃无人接听的提示音。

人脸识别太灵敏，出门想回头检查门锁，或不小心回头被识别误开门怎么办？无需担心，萤石DL50FVX有防回头误解锁功能，关锁后一段时间内不开启人脸识别功能。如需开门，需要触摸密码触控区域激活解锁。

功能持续时间可由用户在APP中自行设置，可设置防回头误解锁时间为1秒至120秒。

萤石DL50FVX支持远程开锁功能，适逢不在家而又需要给人开门的情况就可以用到远程开锁的功能，门外人员按铃后，用户可以在APP的可视通话中点击远程开锁，APP将通过手机的解锁方式进行验证，成功操作后，门外人员按下密码触控区域的确认键即可开锁，全程APP高清无死角可视操作，方便又安全。

当识别到有人在门口徘徊时，萤石DL50FVX的主辅双摄将化身门卫，及时将捕捉到的视频推送到APP中，用户还可设置门锁识别到人员逗留时自动发出警报。对于识别的时长，用户也可在APP中自行设置。

萤石DL50FVX还有多种警报功能，支持在APP中开启布防告警模式，如果有需要出远门或者是其他长时间不在家的场景，用户离家开启后有人从屋内开锁将发出警报。

副摄像头的存在为萤石DL50FVX带来更多功能，用户在APP算法商店中可下载包裹检测功能，安装此功能后，快递放在门口将被及时识别，摄像头将全程监测，不用害怕包裹在不知情的情况下被人拿走。后续算法商店还将上线更多功能，包括访客识别、儿童外出检测等实用功能，且均为免费功能。

副摄像头旁还有一颗迎宾灯，支持在APP中调节模式。暗黑模式下，开锁后迎宾灯亮起。感应模式下，门锁检测到有人迎宾灯即亮起。全天模式下，迎宾灯长亮。如果不需要此功能，可以在APP中将其关闭。

门铃提醒、开门提醒、门未关好提醒、低电量提醒均会被及时推送至萤石云APP，主界面可查看门锁联网状态和当前电量。试错开锁告警，布防模式室内开门告警，防挟持告警，门锁被撬告警，锁具均会自动推送告警提醒到萤石云APP。所有开门钥匙数据，如人脸、密码等，均存储在本地设备中，不会被上传到服务器，最大限度保障隐私安全。门锁内置8G存储卡，基本可以保留近一周的录像，用户还能付费升级萤石云存储，实现本地+云端双存储。萤石DL50FVX搭配萤石智能家居系统，开门实现灯光、窗帘、智能屏等产品全屋联动，关门后按键布防，关闭家电。享受更多科技感和智能化的体验。

总结

萤石AI双摄全自动人脸视频锁 DL50FVX拥有萤石创新自研双目人脸识别模组和算法，拥有多项创新功能，极大提升易用性和便捷性，即便是老人小孩也能轻松使用，是一款真正适合全家人使用的智能门锁。同时萤石严格把控安全要求，背靠全球安防行业领先品牌海康威视，安全技术有保障。如果您需要一款功能齐全强大，自定义自由度高，居家安全有保障，真正适合全家人使用的智能门锁，不妨可以关注一下这款产品。



