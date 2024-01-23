专业品质与青春并进 ――2024家用投影趋势

【天极网家电频道】注重沉浸感、智能感的年轻一代人群成为消费主力，对居家观影的要求越来越高，选购家用投影机的考量条件也持续升级，专业品质成为赢得用户的核心价值。

家庭影院“出圈”成长

近年来，随着生活品质的提升，人们愿意付出心力提升精神生活，获取温暖感与治愈人心的体验，观看电影、剧集、动漫、Live Show以及玩游戏成为生活的重要一部分。而平板、电视这些小屏幕已经无法满足人们的视觉体验，沉浸大画面更符合用户的预期，因此，家庭影院获得广泛关注。

其实，家庭影院并不是新兴概念，诞生至今已数十年，但一直处于小众发烧友圈子，没有真正走进大众消费市场。原因很简单，昂贵的产品劝退了大量用户。而现在，具有专业性能并配备智能系统的投影机，取代传统方案，开启新一轮家影普及化发展。

值得注意的是，Z世代年轻人群具有专业型消费理念，他们追求超高清、更专业、更沉浸的视觉呈现。专业级的家用投影机具有4K、高帧率、3D立体的影像实力，带来更高阶、个性化的视觉享受。

Z世代年轻用户关注点

看电影与玩游戏，是Z世代年轻人在家中最主要的视觉休闲方式。而操作是否直观简洁，是衡量产品优劣的重要因素。下面，我们就从观影、游戏与操作这三个层面，分析年轻人群对家用投影机的需求。

1.沉浸观影感――媲美电影院

现在，4K HDR已是在线观看或下载视频的标准格式，电影发烧友更是会看重具有高百分比Rec.709或DCI-P3高色域，具有动态对比度增强等特质的家用投影机，追求影院级享受。

2.畅快玩游戏――高帧率不卡顿

视频游戏在年轻用户群的渗透率非常高，具有社交、体育、休闲等多重属性。他们关注与PC、PS5游戏的4K、120Hz高帧率、HDR、HDMI 2.1及增强模式等更切合的机型。

3.轻松操作感――使用无门槛

在专业性能的同时，年轻用户青睐简洁的使用体验，容易的调试，熟悉的界面，智能的操作，日常应用可以非常轻松的进行。

4K智能家影，首选奥图码UHZ718

在家庭影院市场持续扩大、用户重视专业性能的趋势下，什么样的投影机最能打动用户？奥图码UHZ718做出了响亮的回应，以影像表现力、游戏适配度与智能化操作，直击用户痛点。

首先，具有专业级的画质表现力。它提供 4K UHD超高清分辨率，呈现800万像素的细腻画质。更应用DuraCore激光技术，实现3200流明亮度，并达到95% Rec.709与85% DCI-P3的广色域，支持HDR10与HLG，并支持全部格式的3D立体投影，居家观影更沉浸。

其次，堪称“游戏大师”，让PC和PS5玩家用大画面投入虚拟世界。它不仅支持HDR游戏高画质，更具有增强游戏模式，可以实现1080p 240Hz高刷新率，最低4ms延时，让玩家操作畅享速度感与流畅感。

第三，智慧易用的操作。它具有直观的镜头与画面调整功能，让投影机安装调试过程无比轻松。此外，它还具有智能系统，腾讯极光提供丰富内容，小奥语音拓展灵活性，让从未使用过投影的人也能无门槛上手。

进入2024，人们的生活方式持续升级，年轻人的居家娱乐消费需求还在持续升温。家用投影机必须贴合居家场景，才能提供真正的高价值。拥有专业且全面表现的奥图码UHZ718，满足用户对视听盛宴的高标准预期，相信能让年轻一代消费者获得满意体验。