高端旗舰与全能款新品来临，石头科技新品扫拖机器人看点抢先看

【天极网家电频道】近日，石头科技官微曝光了两款自清洁扫拖机器人新品的预热海报，一款是主打高端性能旗舰的石头G20，另一款则是打造全能性价比的石头P10。据消息透露，目前两款产品已开启线上盲约活动，本月21号将正式与大家见面。

石头G20与石头P10的曝光引起了业界的关注与猜想，不过早前有媒体爆料称，石头G20可能是石头科技2023年年初在CES上发布的S8 Pro Ultra的国内版本。从海外相关报道上看，S8 Pro Ultra在吸力、扫拖模式、全自动清洁等方面都有不同程度的改良升级。其中在擦地功能上，S8 Pro Ultra的拖布升级采用了双区声波震动擦地设计，在原有基础上将震动区域升级为2个，配合3000转马达的高频震动，带来“3000+3000”的高频震动，震动区域面积较以往可增大60%。双区声波震动擦地的设计无疑能够使机器人拖布更加贴合地面，深度瓦解顽固污渍，尽管是粗糙瓷面等不平整的复杂地面环境都能有效处理。

除了可能搭载双区声波震动擦地设计以强化日常拖地需求，据了解，石头G20还会依据国人的拖地习惯进行功能增配。譬如石头G20可能在擦地功能上细分搭载精细擦地和深度慢拖功能，用户可以享用擦地切行更密集，行进速度更慢的深度拖地体验。此外，为了让用户拥有更高效的拖地体验，石头G20还可能提供按分区回洗、按时间回洗、智能动态调节等多种回洗方式，避免交叉污染主语，也更加省水省电。

而在针对地面毛发的清洁上，石头G20的主刷模组有望采用双螺旋胶刷的设计，在保留原主刷的斜向螺旋设计的基础上，将主刷刷子数量提升到2个，配合升级的吸力，吸铲同时进行，使清洁能力显著提升，毛发处理也更从容，这对女性用户或是养宠家庭来说无疑是更加友好。据消息人士透露，此次发布的石头G20也将跳出以外参数升级的小微式创新，以超能双驱模组引领行业升维到模组集成化时代。

另一款石头P10或主打性价比，定位中端市场。从目前掌握到的消息来看，石头P10可能在基站功能上进行升维，譬如配备更大的水箱以及集尘袋，实现超长续航，一次性满足大户型家庭的地面清洁需求。同时拖布自动烘干的功能有望成为标配，烘干组件或将内置于基站中，不但可以烘干拖布，也能够一并烘干基站，确保两者保持干净的同时，也避免了基站与拖布长期潮湿而可能引发的异味和长虫问题。

作为立足于中端市场的产品，石头P10可能会在价格方面给我们带来不小的惊喜，同时依托石头科技多年深耕扫地机器人领域的技术积累与功能集成，我们也有理由相信石头P10会成为2023年扫地机器人市场上的热销款之一。

一款高端旗舰，一款全能性价比，从此次将要发布的两款新品我们不难看出石头科技在智能清洁赛道上的勇气与雄心，既希望于运用创新技术打破扫地机器人行业同质化瓶颈，带来更深层次的发展蓝海，又致力于通过“减价不减配”的形式提高扫地机器人的普及率，让更多家庭能够享受到“解放双手”的便利。