AWE 2023前瞻：高端特性全面普及 清洁电器如何创造高品质智慧生活

4月27-30日，中国家电及消费电子博览会AWE 2023将在上海开展，以“智科技、创未来”为主题，本届AWE将会展现科技、场景等创新成果，为我们揭示家电与消费电子的发展方向。

清洁电器是近年来呈现出高增长趋势的一条新赛道，疫情等综合因素改变了人们的生活方式，并使得“宅家”群体规模扩大，对于各项家庭清洁等家务的需求也不断增长，扫地机器人、洗地机等清洁电器产品在进行技术更新、产品迭代的同时也顺势走入更多家庭。

奥维云网(AVC)数据显示，2022年中国扫地机器人市场零售额为124.1亿元;洗地机市场零售额为99.7亿元，这两者占据了全年中国清洁电器市场约69%的零售额。针对中国家庭消费者对地面清洁的需求，扫地机器人呈现出扫拖一体化、基站全能化的趋势，提供更加持久省心的用户体验;洗地机的产品定义同样脱胎于传统吸尘器，地面拖洗功能的加入顺应了中国消费者的客观需要，自清洁、模块化设计与多刷头拓展功能进一步将覆盖范围延伸至地面以外的吸尘、除螨等需求。

通过多功能设计覆盖常见家庭清洁场景，是扫拖机器人与洗地机两个品类获得商业成功的重要因素，而堪称“解放双手”的体验也不仅限于其中的高端产品，而是持续进行着自上而下的普及。进入2023年，我们已经看到越来越多极具性价比的新锐清洁电器产品，可以预见到高品质的家居生活将会以更低的门槛覆盖寻常百姓家，同时也促进行业高质量发展。

当前，以扫拖机器人与洗地机为代表的清洁电器行业正进入频繁的技术创新与产品迭代期，高增长的市场基础与诸多入局品牌使这个行业呈现出百花齐放的特点。AWE 2023将以清洁电器专馆的形式，多视角呈现新涌现的众多智慧清洁解决方案，由我们熟悉的科沃斯、石头、追觅等品牌带来扫拖机器人、洗地机、除螨仪等新品亮相。届时，我们可以第一视角体验清洁家电领域的新技术与新产品，展望未来更高质量的智慧生活。