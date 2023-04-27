AWE 2023：展台上的绝对C位 TCL QD-Mini LED电视集中亮相

4月27日-30日，AWE 2023在上海浦东新国际博览中心举行，全球最前沿的家电与消费电子产品汇聚一堂，为参展观众带来前所未有的新场景与新体验。全球家电专业品牌TCL携智能电视、冰洗等多条产品线最新产品亮相，展现前沿科技与家庭生活融合的创新成果。

过去一段时间内，TCL担当了高画质、大屏电视的普及者，通过技术创新实现Mini LED背光与量子点技术的推广，让更多家庭能够用上高画质的电视。同时，TCL每年都在推出超高质价比的智能电视产品，均成为电视行业年度爆款、消费者的放心之选。

而在2023年，TCL在QD-Mini LED这条技术路线上给出的最新答案，自然就是我们前段时间评测过的TCL X11G，本次AWE 2023上，这款2023画质旗舰无疑在TCL展台成为绝对的C位。

作为TCL智能电视技术的集大成者，TCL X11G几乎在任何一项技术的主题展位上都可以见到。

TCL X系列向来代表着消费级产品线的旗舰，TCL QD-Mini LED智屏展位就是为它量身打造的。凭借着超高分区数与峰值亮度这两项核心参数，TCL X11G在可见的未来依然能站稳旗舰级Mini LED电视的地位。

作为“2023年电视画质天花板”，TCL X11G的最大亮点自然是QD-Mini LED定义下的超顶级画质硬件。还是那句老话“人无我有，人有我优”，在Mini LED背光技术逐步普及的今天，TCL X11G搭载多达5184个背光分区，超过同尺寸前代产品的2倍，同时峰值亮度可达5000nits，二者结合能将对比度提升至5000万：1水平。

而“QD”也就是量子点广色域技术的加入，使得TCL X11G在屏体色彩表现上同样遥遥领先，TCL量子点Pro 2023技术的显色材料采用全新四元量子晶体，实现157%色域值、58.3%色纯度提升、10万小时有效发光、10%亮度提升。

尺寸越大的电视越能在用户视觉中成为主要元素，提升观看沉浸感，同时也为旗舰级硬件的配备提供更多空间，TCL X11G的“双5000”硬件带来的满血体验就属于85与98英寸版本。此次AWE 2023上，98英寸的TCL X11G巨幕同样亮相，并且独占一个展位，搭配升高底座，为参展观众带来了十足的视觉震撼。

如果消费者预算有限的同时也想获得巨幕体验，TCL还提供了更多选择，例如参展的这台98英寸Q10G Pro，这款巨幕电视同样采用多分区Mini LED背光技术，1344分区数提供不错的控光能力与2200nits XDR亮度，并搭载TCL量子点Pro 2023技术，拥有98%DCI-P3电影级广色域。

除电视本身外，TCL展台上也通过场景化的方式展现了更多电视相关的技术与应用。

例如TCL伴随着新品X11G与Q10G Pro推出的全新UI界面：灵控桌面，它改变了传统智能电视OTT系统的展现形式，在交互方面使电视桌面向手机桌面看齐，通过个性化的场景页设计与卡片布局，实现类比手机桌面APP布置的定制化体验。结合TCL电视本身无开机广告的特性，能够进一步提升UI界面运行的流畅性，以及用户交互过程中的逻辑性

灵控手势是TCL新推出的多模态交互方式之一，结合电视自身UI与额外的摄像头硬件，使得用户能够摆脱遥控器，拥有更简单直观的交互方式。使用灵控手势也无需记忆多种复杂手势，而是简化为抬手选择、握拳确认，万变不离其宗，用户可以通过灵控手势实现暂停、进度音量调节等多种常用功能，且使用场景覆盖电视主页、详情页等。

全屋智能逐渐受到广泛关注的时代，家庭场景下的智能电视由于具有使用频次高、内容展现力强、交互方式丰富等特点，能够承担全屋智能体系的核心工作。TCL正是依托旗下丰富的家电产品线，打造出各智能家电间互联、互通的智慧空间。借助一台智能电视，通过遥控器、语音、手势等方式即可远程控制冰箱、空调等家电，用户还可以自由设定场景，根据不同条件触发各智能家电的关键功能，让家的体验更加智能化和服务化。

作为家电品牌实力派，TCL在本次AWE 2023上进行的产品与技术展示令人印象深刻，相信在不断的创新研发投入下，我们的未来生活将会更加智慧和高效。

天极网AWE专题报导：//www.yesky.com/AWE2023/

关于AWE2023：

AWE2023展会主题为“智科技，创未来”，展会的品类众多，聚焦“智能科技”、“智慧场景”、“创新产品”，展示5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术与家电、消费电子行业深度融合的最新创新成果。本届AWE预计有千余家国内外企业参展，展览面积超过15万平方米，覆盖13个展馆。