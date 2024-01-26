2023ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºÊ¯Í··Ö×ÓÉ¸ÃÔÄãÏ´ºæÒ»Ìå»úM1ÈÙ»ñ¡°Äê¶È´´ÐÂ½±¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿2023ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹úÄê¶ÈÆÀÑ¡µÄ½±ÏîÒÑÕýÊ½¹«²¼!×÷Îª¿Æ¼¼ÐÐÒµµÄÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦ÆÀÑ¡£¬×Ô2002Äê´´°ìÒÔÀ´£¬ITÓ°ÏìÖÐ¹úÊ¼ÖÕ¹Ø×¢ÖÐ¹úIT¿Æ¼¼Ïû·ÑÈÈµãÓë¿Æ¼¼ÐÐÒµÄê¶È·çÔÆ±ä»¯£¬ÍÚ¾òÐÐÒµ´´ÐÂ¼ÛÖµ£¬ÇãÌýÏû·ÑÕßÐÄÉù£¬ÖúÁ¦²úÒµÊÐ³¡´ó»·¾³Á¼ÐÔ·¢Õ¹¡£
ITÓ°ÏìÖÐ¹ú¸÷¸ö½±ÏîÓÉÌì¼«Íø¡¢±ÈÌØÍø×ÊÉî±à¼ÍÅ¶ÓÄÚ²¿ÆÀÉó½áºÏ´óÖÚÆ±Ñ¡µÈ·½Ê½²úÉú£¬²¢ÑûÇë¿Æ¼¼ÐÐÒµ×¨ÒµÈËÊ¿×÷ÎªÌØÑûÆÀÎ¯²ÎÆÀ£¬ÆÀÑ¡±íÏÖÓÅÐã´´ÐÂ¿Æ¼¼²úÆ·£¬¼ûÖ¤Ç§ÐÐ°ÙÒµÊý×Ö»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯Éý¼¶´ó³±ÖÐµÄÖÐ¹úÁ¦Á¿¡£
ÔÚ±¾½ìITÓ°ÏìÖÐ¹úÆÀÑ¡ÖÐ£¬Ê¯Í·¿Æ¼¼ÍÆ³öµÄ·Ö×ÓÉ¸ÃÔÄãÏ´ºæÒ»Ìå»úM1£¬Æ¾½èÔÚÐ¡¼þÒÂÎï×¨Òµ¼¶Ï´ºæÈüµÀµÄ¿ª´´ÐÔ±íÏÖ£¬ÈÙ»ñ¡°Äê¶È´´ÐÂ½±¡±¡£
Ê¯Í·¿Æ¼¼ÓÚ2014Äê7ÔÂÔÚ±±¾©³ÉÁ¢£¬ÊÇÒ»¼Ò×¨×¢ÓÚÖÇÄÜÇå½à»úÆ÷ÈË¼°ÆäËûÖÇÄÜµçÆ÷ÑÐ·¢ºÍÉú²úµÄ¹«Ë¾£¬ÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢Èí¼þËã·¨¡¢µç×Ó¹¤³Ì¡¢»úÐµ½á¹¹Éè¼ÆÓë¹©Ó¦Á´¹ÜÀíµÈ¶à¸öÁìÓòÓµÓÐ·á¸»µÄ´´ÐÂºÍÊµ¼ù¾Ñé£¬ÏÖÒÑ³É³¤ÎªÒ»¼ÒÈ«ÇòÐÔ¹«Ë¾£¬²úÆ·±é²¼È«Çò100¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø¡£
Ê¯Í··Ö×ÓÉ¸ÃÔÄãÏ´ºæÒ»Ìå»úM1½«ÃÔÄãÏ´ÒÂ»úµÄ¹¦ÄÜÍØÕ¹ÖÁÏ´ºæÒ»Ìå£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü¼Ó¡°Ð¡¶ø¾«¡±µÄÈ«ÄÜ±íÏÖ¡£Ëü²ÉÓÃÁË´ËÇ°´îÔØÓÚÊ¯Í·H1ÏµÁÐÏ´ºæÒ»Ìå»úµÄ·Ö×ÓÉ¸µÍÎÂºæ¸É¼¼Êõ£¬ÔÚÏ´µÓÈÝÁ¿1kg£¬ºæ¸ÉÈÝÁ¿0.5kgµÄÐ¡ÌåÐÍÖÐ´øÀ´¸ü×¨ÒµµÄÏ´¡¢ºæ¡¢»¤ÐÔÄÜ£¬Õë¶Ô¶àÖÖÒÂÎïµÄÏ¸·ÖÐèÇóÌá¹©È«ÄÜÌåÑé¡£
Ê¯Í·M1Æ¾½èÆä¶ÀÌØµÄÍâÐÎÉè¼ÆÓë¹¦ÄÜ¿Æ¼¼£¬½áºÏ¼ÒÖÐÒÑÓÐµÄÒ»Ì¨´óÈÝÁ¿Ï´ºæÒ»Ìå»úµÄ£¬¸üºÃµØ·þÎñ¼ÒÍ¥³ÉÔ±µÄ¸öÐÔ»¯ÐèÇó£¬Í¨¹ýºÏÀí·ÖÅäÈÎÎñ£¬ÌáÉý¼ÒÍ¥ÒÂÎïÇå½àµÄÐ§ÂÊ£¬¿ÉÒÔËµÊÇÒ»¼þÁìÏÈµÄ¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÇå½à×°±¸£¬Ò»¼þ´óÐ¡´îÅäµÄ¡°ÉñÆ÷¡±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â