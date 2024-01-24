TCL实业获得IT影响中国2023年度影响力企业奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，TCL实业控股股份有限公司获得IT影响中国评选的“年度影响力企业奖”。

TCL实业控股股份有限公司(简称“TCL实业”)，聚焦智能终端产品及服务，致力于为全球用户带来前瞻性的科技体验和全场景智慧健康生活，成为全球领先的智能终端企业。

TCL实业以科技化推动行业发展，针对智慧家庭、移动服务和智慧商显等多种应用场景，为全球用户提供全场景智慧健康生活。公司以智慧显示为核心，全面深化全品类智能物联生态布局。

近年来，TCL实业凭借在产品和技术领域的持续创新和突破，收获全球消费者认可。2023年前三季度，TCL品牌电视出货量市占率位居全球前二。2023年前三季度，TCL空调出货量位列全球前四。2022年Q4至2023年Q3，雷鸟创新在国内消费级AR眼镜主要线上平台市场份额已连续四个季度位居中国第一。2023年双11期间，雷鸟创新成为国内消费级AR眼镜领域的品牌销售冠军。截至2023年上半年，TCL光伏科技累计服务户用农户超万户，新增渠道商超350家。

此次，2023年度IT影响中国为TCL实业颁发年度影响力企业奖，是对TCL产品的认可，同时也是对TCL品牌的认同。

「IT影响中国」各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评。自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。