够丝滑才畅快 当贝投影新品最终预热主打满血配置

【天极网家电频道】定位高端的当贝投影新品即将在明天正式发布，最后的预热信息也如期而至。当贝投影官微发出了倒计时1天预热海报，并配文“客厅用够丝滑用的才畅快，1天后见证满血配置”。

倒计时最后一天的海报图主体自然是“1”，且采用了与前两张类似的丰富色彩作为背景，且海报中的宣传语依旧强调客厅场景，“客厅用，不满配怎么行？”表达出新品投影在硬件方面的突出之处，自然这也是高端产品，尤其是支持4K分辨率的投影产品需要具备的特质。

在投影的硬件配置上，我们除了关注最核心的光源、投影芯片等画质硬件的水平，也对SoC、存储以及音响等外围硬件有许多要求。对一款定位高端的投影产品而言，它采用的SoC需要满足我们对于系统运行时的流畅性、多种格式视频解码能力、HDR内容解码支持、运动补偿等画质增强能力的需求。

另一方面与智能电视的情况类似，配备优质的音响硬件将能够极大提升家用投影产品开箱即用时的体验，无需花费更多精力与成本配置额外的音频产品，即可满足多数人的基本家用需求。

结合种种观点，当贝此次预热的“满血配置”，其实也将重点放在了一步到位的体验上，这又与此前发布的X5 Ultra相似，对品质和体验有一定要求的用户可以期待明天这款新品投影的表现。