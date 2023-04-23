AWE2023前瞻：解决用户痛点 技术升级下的新风空调有何看点？

【天极网家电频道】4月27日至30日，2023年中国家电及消费电子博览会将在上海新国际博览中心开展。作为亚洲规模最大、全球三甲的国际家电及消费电子展览会，本届AWE将以“智科技、创未来”为主题，展示包括家电、消费电子、物联网、智能家居、智慧娱乐、人工智能、5G等诸多领域的创新产品与成果，为消费者演绎创新技术赋能下的未来智慧生活蓝图。

作为我们生活中必不可少的家电产品之一，空调在AWE2023上的表现值得期待。近年来，新风属性在空调的功能发展中抢占鳌头，在空调消费市场上热度持续不减。据GFK公开数据显示，2022年前三季度新风空调销售量同比增长了83%，相应的销售额同比增长了57.9%。预计到2023年，国内新风空调市场有望实现54%和41.7%的量额增幅。

可以肯定的是，新风空调解决了传统空调长时间开启后室内出现的不通风、空气变浑浊的问题，它通过室内外空气互换满足了用户对于室内空气健康舒适度的需求。然而，也有不少用户表达了对新风空调“换气”实际体验感不强的质疑。我们知道，新风量是评估新风性能以及衡量室内空气质量的一个重要指标，新风量足够大才能有效提升室内氧气的含量，从而减少室内空气中二氧化碳的占比，满足人体新鲜空气所需。但是目前市面上太多数的新风空调多为单向换新风的产品，他们采用微正压技术通过室外新风挤压室内污浊空气，实现室内换新风的目的。这一项技术虽然相对成熟，但是缺乏主动排风的能力以及进风孔径的限制导致其在面对面积较大的房间或客厅时会面临新风量不够大、换风效率地等问题，这也是用户对新风空调“换气”实际体验感不强的主要原因。

为此，不少空调厂商针对以上问题推出了双向流新风空调产品，它不仅可以将经过过滤的室外新鲜空气输送到室内，而且也能主动将室内的污浊气体排出去，做到即送又排，实现室内空气的置换与对流，提升新风在室内循环的效果。其中，TCL空调早前上市的新风空调小蓝翼Ⅲ就搭载了双向新风技术，它能够通过呼吸组合保持恒压高效换新风，即使在密闭环境下也能持续为用户带来60m3/h的大新风量。同时，TCL新风空调小蓝翼Ⅲ还采用了可视化升降设计的小蓝翼黑科技Pro，能够精准导流并恒温输送新风，一键升起即享新鲜空气。空调数显区域内置了TVOC气体监测传感器，可实时检测多种居家常见有害气体，空气质量显示环根据识别浓度实时变化颜色，方便用户更直观的了解室内空气质量情况。

除了以双向新风提升换气效果，其他空调厂商也在积极探索新风空调的新技术发展思路。近日，长虹重磅推出全无尘新风空调，向业界展示“全无尘新风”的具体概念。它采用了新风管道进出风口全闭合技术，开启空调时进风口导风板自然向上开启;关闭空调时进口导风板自然向下关闭，以免灰尘落入空调中，同时出风口也会处于全闭合状态，做到360°全无尘新风。

在本届AWE展会上，我们是否能够看到这些或是更多搭载新技术的新风空调？天极网将同步为大家进行关注，让我们拭目以待。