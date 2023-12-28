Äê»õ½Ú°Ù…¼´óÆÁµçÊÓÔõÃ´Ñ¡£¿»¤ÑÛ¡¢¿ÉÕÛµþµÄº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÁË½âÒ»ÏÂ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÂíÉÏ¾ÍÒªµ½Äê»õ½ÚÁË£¬ÓÖµ½ÁË²»ÉÙ¼ÒÍ¥ÖÃ»»µçÊÓµÄÁ¼»ú£¬Ëæ×ÅÊÐÃæÉÏµçÊÓ³ß´ç¡°Ô½¿´Ô½´ó¡±£¬²»ÉÙÈËÑ¡ÔñÂò¸ö°ÙÓ¢´ç´óÆÁµçÊÓ£¬Ò»²½µ½Î»!²»¹ýÃæ¶ÔÊÐÃæÉÏ¸÷Ê½¸÷ÑùµÄµçÊÓÆ·ÅÆ£¬´ó²¿·ÖÓÃ»§ÍùÍù»á·¸ÄÑ¡£ÈçºÎÒ»²½µ½Î»Ñ¡¹ºµ½×Ô¼ºÐÄÒÇµÄµçÊÓ£¬Ò²ÊÇ´ó¼ÒÔÚÑ¡¹ºµçÊÓÊ±×î¹ØÐÄµÄÎÊÌâ¡£ÄÇÃ´½ñÌì¾Í¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿îº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓ£¬¿´¿´ÓÐÃ»ÓÐÄãÖÐÒâµÄÄØ£¿
1¡¢¿ÉÕÛµþÈë»§µÄ³¬´óÆÁ¡ª¡ªº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K
ÆÕÍ¨»§ÐÍ¡¢Ïë¿´³¬°Ù…¼µÄ´óÆÁ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5KÂú×ãÄã¡£×÷ÎªÓÐ100Ó¢´ç¡¢110Ó¢´ç¡¢120Ó¢´çÈý¸ö³¬´ó³ß´ç¶ÎµÄ¼¤¹âµçÊÓ£¬º£ÐÅ¿ÉÕÛµþ¼¤¹âµçÊÓL5K¡°ÆÁÄ»Ä¤Æ¬¿É¾íÇú£¬ÆÁÄ»¿ò¼Ü¿ÉÕÛµþ¡±£¬²»½ö±È´«Í³Òº¾§µçÊÓµÄ½ø»§¡¢°²×°ÄÑ¶ÈµÍµÃ¶à£¬Ò²±È´ó¶àÊý¼¤¹âµçÊÓµÄÆÁÄ»¸ü±ãÐ¯Ò×°áÔË¡£2cmµÄÏË±¡´óÆÁ£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÎÞ·ìÌùÇ½£¬°²×°ºó¿ÉÓë¶àÖÖ¼Ò¾Ó·ç¸ñÏàÊÊÅä¡£´ÓÈë»§µ½°²×°Íê±Ï£¬½öÐè²»µ½40·ÖÖÓ¼´¿É°²×°Íê±Ï¡£
³ýÁË¾ß±¸¿ÉÕÛµþµÄÌØÐÔÍâ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K»¹´îÔØÁËº£ÐÅ×ÔÑÐµÄÊý×Ö¼¤¹âÒýÇæ£¬¸ÃÒýÇæ¸³ÓèÁË5KµçÊÓÓë¼¤¹â¸ß¶ËÓ°ÌüÏàæÇÃÀµÄ¼«ÖÂÉ«²Ê±íÏÖÁ¦¡£Í¬Ê±£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K»¹ÈÙ»ñÁËIMAX EnhancedÈÏÖ¤£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»³ÊÏÖ³ö¸üºê´ó»·ù¡¢¸ü¾ªÑÞµÄ4K HDR»ÖÊ£¬¾«×¼»¹Ô²¢³¬Ô½IMAX¸ß¶ËÓ°ÌüµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
¼«ÖÂµÄ¹ÛÓ°ÌåÑé£¬ÉÙ²»ÁË¼«ÖÂµÄÒôÐ§ÌåÑé¡£º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K´îÔØÁË¶àÉùµÀ¹þÂü¿¨¶ÙÒôÏìÏµÍ³£¬5¸öÀ®°È3Â·¹¦·ÅÈ«Ïµ×éºÏ¹¦ÂÊ¸ß´ï110W£¬ÅäºÏ360¡ã»·ÈÆÁ¢ÌåÉù³¡£¬½«Æ½ÃæÉù³¡×ª»¯ÎªÁ¢ÌåÉù³¡£¬¹Û¿´Ê±ÄÜ¹»¸ÐÖªÉùÒôÎ»ÖÃ£¬¾ÍÏñÖÃÉíÓ°Æ¬ÏÖ³¡Ò»°ãÌåÑéæÇÃÀ¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄ³¬Ç¿³Á½þ¸Ð¡£
´ËÍâº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K»¹´îÔØÁË10´ó»¤ÑÛ¿Æ¼¼£¬·´Éä³ÉÏñ¸üÈáºÍ£¬µ±ÈË¾àÀëÖ÷»ú¹ý½ü£¬Ö÷»ú»á×Ô¶¯Ï¢ÆÁ;ÖÇÄÜ¼ì²âÉãÏñÍ·¿ÉÉè¶¨¶ùÍ¯¾àÀëÆÁÄ»µÄ¾àÀë£¬´¥·¢ºó¼´×Ô¶¯Ï¢ÆÁ;´ËÍâ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5KµÄÆÁÄ»²»Í¨µç£¬ÎÞ·øÉä;ÆäÀ¶¹â²¨³¤ÔÚ449µ½461nmÖ®¼ä£¬´Ó¹âÔ´´¦¾Í¹æ±ÜÓÐº¦À¶¹â405-445nm²¨¶Î£¬¿ÉÒÔÈÃÎÒÃÇ¹Û¿´Ê±²»ÈÝÒ×¾õµÃ´ÌÑÛ¡¢ÀÛÈË£¬´ïµ½¸üºÃµÄ»¤ÑÛÐ§¹û¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5K
https://item.jd.com/100067888636.html#crumb-wrap
2¡¢¼ÒÍ¥¹ÛÓ°±êÅä¡ª¡ªº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K
ÐÂÄêÒª´òÔì¼ÒÍ¥Ó°Ôº£¿ÔÉ«ÔÉùÏíÊÜ³Á½þÌåÑé£¬¾ÍÑ¡º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K£¬ÈÃÄãÇáËÉ°Ñ¡°Ó°Ôº¡±´ø»Ø¼Ò!
ÔÚ´òÔìÃÎÏë¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄÊ±ºò£¬ÏÔÊ¾Éè±¸¿ÉÊÇ¸ö¹Ø¼ü½ÇÉ«¡£º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K£¬Æ¾×Å¶ÀÌØìÅ¿áµÄÉè¼ÆºÍÒ»Á÷µÄÐÔÄÜ£¬³ÉÁËÓ°Òô°®ºÃÕßµÄÊ×Ñ¡!ÕâÌ¨ÉñÆæµÄ¼¤¹âµçÊÓ£¬ÄÚ²¿²Ø×ÅÒ»¸ö×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄLPUÊý×Ö¼¤¹âÒýÇæ£¬ÄÜ¹»Õ¹Ê¾³ö³¬Ô½110%BT.2020µÄÉ«ÓòÖµ£¬´ïµ½ÁËÐÐÒµµÄ¶¥¼âË®Æ½¡£¸úÆÕÍ¨Òº¾§ÏÔÊ¾Éè±¸Ïà±È£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8KµÄÉ«²Ê±íÏÖ¼òÖ±¾ÍÏñ¶¥¼¶µ÷É«Ê¦Ò»Ñù¾«×¼ºÍÏ¸Äå£¬ÍêÃÀ»¹ÔµçÓ°¼¶µÄÉ«²Ê!»¹ÓÐÀ÷º¦µÄÊÇ£¬Ëü¿ÉÊÇÈ«ÇòµÚÒ»Ì¨Í¨¹ýIMAXEnhancedµçÓ°±ê¸ËÈÏÖ¤µÄ¼¤¹âµçÊÓÅ¶£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÔÚ¼Ò¾ÍÄÜÏíÊÜµ½IMAXÓ°ÔºÄÇÖÖÕðº³µÄ¸ßÆ·ÖÊÊÓÌýÌåÑé£¬ÕæÊÇÌ«¿áÁË!
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8KÔÚÉ«²Ê±íÏÖºÍÏÔÊ¾Ð§¹û·½Ãæ¾ù±íÏÖ³öÉ«£¬ÁîÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£Æä¶ÀÌØµÄÊÓ¾õÌåÑéÄÜ¹»ÊµÏÖÈýÃ×¾àÀë¿´°Ù´ç»ÃæµÄÕðº³Ð§¹û£¬ÓÌÈçÖÃÉíÓÚµçÓ°ÔºÇ°ÅÅ¡£ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´µçÓ°»¹ÊÇ²¥·ÅÓÎÏ·£¬Äú¾ù¿ÉÏíÊÜµ½¿í¹ãµÄÊÓÒ°ºÍÉíÁÙÆä¾³µÄÌåÑé¡£º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8KÅä±¸ÁË×¨ÒµµÄ·ÆÄù¶ûÎÞÔ´¿¹¹âÆÁ£¬¸ÃÆÁÄ»ÄÜ¹»ÓÐÐ§ÕÚ±Î»·¾³¹â£¬´Ó¶øÈ·±£»ÃæµÄÇåÎú¶ÈºÍÕæÊµ¸Ð¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚ°×Ìì»¹ÊÇÒ¹Íí£¬¼ÒÍ¥Ó°Ôº¾ù¿ÉÌá¹©ÊæÊÊµÄ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K»¹Åä±¸ÁË¶àÉùµÀ¹þÂü¿¨¶ÙÒôÏìÏµÍ³¡£¸ÃÒôÏìÈ«Ïµ×éºÏ¹¦ÂÊ¸ß´ï120W£¬7¸öÀ®°È3Â·¹¦·Å£¬Õðº³Éù³¡ÅäºÏÕðº³ÊÓÐ§£¬³Á½þ¸ÐË²¼äÀÂú¡£¾¹ý¹þÂü½ð¶ú¶ä´óÊ¦µ÷Ð£ÒôÐ§£¬¶ÀÁ¢µÍÒôÅÚÎÞËð»¹Ô¸ßÒôÏ¸½Ú£¬ÓÃ»§¹Û¿´Ê±ÄÜ¹»¸ÐÖªÉùÒôÎ»ÖÃ£¬¾ÍÏñÖÃÉíÓ°Æ¬ÏÖ³¡£¬ÓµÓÐæÇÃÀ¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄ³¬Ç¿³Á½þ¸Ð¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8KÔÚ»¤ÑÛ·½Ãæ¾ßÓÐ×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¡£Æä²ÉÓÃÁË·ÆÄù¶ûÎÞÔ´¿¹¹âÆÁ£¬ÕâÖÖÆÁÄ»ÄÜÓÐÐ§µØ½µµÍÑ£¹âºÍ·´Éä£¬´Ó¶ø¸üºÃµØ±£»¤ÑÛ¾¦£¬3Ã×¾ÍÄÜ¿´°ÙÓ¢´ç´óÆÁ¡£´ËÍâ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K»¹Åä±¸ÁËÈËÑÛ±£»¤¹¦ÄÜºÍÖÇÄÜ¶ùÍ¯¼à²â¹¦ÄÜ£¬ÕâÐ©¹¦ÄÜ½øÒ»²½ÌåÏÖÁË¿Æ¼¼ÔÚÈËÎÄ¹Ø»³·½ÃæµÄÓÅÊÆ£¬Ê¹¡°½¡¿µ»¤ÑÛ¡±µÄÀíÄîµÃµ½¸ü¼ÓÈ«ÃæµÄ±£ÕÏ¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL8K
https://item.jd.com/10082944380500.html
3¡¢Ö÷´ò¾ùºâÌåÑéµÄÈëÃÅ¿î¡ª¡ªº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5G
Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»¿îÌåÑé¾ùºâÍ¬Ê±»¹ÓµÓÐÐÔ¼Û±ÈµÄ¼¤¹âµçÊÓ£¬ÄÇÃ´×÷Îª¼¤¹âµçÊÓµÄÈëÃÅÖ®Ñ¡£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5GÎÞÒÉÊÇ¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5GÔÚ»ÖÊ±íÏÖ·½Ãæ£¬Ö§³Ö4K HDR³¬¸ßÇå»ÖÊ£¬ÇåÎú¶È¡¢ÁÁ¶È¡¢É«²ÊµÈ¶¼±£³ÖÔÚ¸ßË®Æ½£¬ÄÜ¹»³ÊÏÖ³öÕæÊµ×ÔÈ»µÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£´ËÍâ£¬²»Í¨µçÎÞÆµÉÁµÄÆÁÄ»£¬¸üÊÊºÏÐÂ½ú¸¸Ä¸ºÇ»¤¶ùÍ¯Ë«ÑÛ¡£¸ßÐÔÄÜ¼¤¹â¹âÔ´ÓµÓÐ380ÄáÌØ³¬¸ßÁÁ¶È£¬Åä±¸MEMCÔË¶¯»Ãæ²¹³¥¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»¸ù¾ÝÊµ¼ÊÔË¶¯»Ãæ½øÐÐÖÇÄÜ¶¯Ì¬²¹Ö¡£¬´Ó¶ø´øÀ´¸ü¼ÓÁ¬¹áÁ÷³©µÄ»ÃæÐ§¹û¡£
ÔÚÒôÖÊ·½Ãæ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5GÏµÁÐ±íÏÖÍ¬Ñù³öÉ«£¬¸ÃÏµÍ³´îÔØÁË2¸ö15ÍßÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ºÍ60ÍßÕðº³µÍÒôÅÚ£¬Ê¹µÃÖÐ¸ßÒôÆµ²¿·Ö¿í¹ãÃ÷ÁÁ£¬µÍÆµ²¿·ÖÏÂÇ±ºÜÉî£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÄÑÒÔÍü»³µÄÒôÖÊÊ¢Ñç¡£Í¬Ê±£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5GÏµÁÐ»¹ÈÚÈëÁËDTS Virtual XÒôÐ§£¬³ÊÏÖ3D³Á½þÊ½»·ÈÆÉùÐ§¹û£¬´Ó¶ø´øÀ´ÁîÈËÂúÒâµÄÌýÒôÌåÑé¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓL5G
https://item.jd.com/10033569770343.html
×Ü¶øÑÔÖ®¼¤¹âµçÊÓÕýÔÚÒÔÆä¸ü×¨ÒµµÄ»ÖÊ¡¢¸ü³öÉ«µÄÒôÖÊÒÔ¼°»¤ÑÛ¼¼ÊõµÈÓÅÊÆ£¬Öð½¥³ÉÎªÔ½À´Ô½¶àÏû·ÑÕßµÄÐÂÑ¡Ôñ¡£´ËÍâ£¬¼¤¹âµçÊÓ»¹¾ßÓÐ¸ßÑÕÖµ£¬¿ÉÒÔÎªÄúµÄ¼Ò¾Ó»·¾³ÔöÌíÒ»Ä¨ÁÁÀöµÄÉ«²Ê¡£
Äê»õ½ÚÔÚµçÉÌÆì½¢µêÏÂµ¥£¬»¹ÓÐÖÁ¸ßÇ§Ôªºì°ü´óÀñºÍÓ°ÊÓÄê¿¨µÈ¸ü¶à¸£Àû¡£´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÐèÇóºÍÔ¤Ëã£¬Ñ¡ÔñÒ»¿îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓ£¬¿ªÆôÊæÏí¹ÛÓ°µÄ¼ÒÍ¥ÓéÀÖÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â