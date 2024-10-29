海信电视E7N评测：一台能干翻OLED的超画质Mini LED电视

【天极网家电频道】作为国内电视行业的领军品牌，同时也是国产电视画质第一的品牌，海信近期发布了其全新的旗舰级电视产品――E7N系列。E7N无论是从硬件配置、AI智能，还是整体的画质效果，都给我留下了深刻的印象。

我们首先来进行一个开箱的大动作。

海信电视E7N一开箱便给人留下深刻印象。这款电视的边框处理相当出色，屏占比能够达到97%。这意味着当你观看海信E7N的时候，会产生一种“满眼全是屏幕”的感觉。75英寸E7N，我们在3米左右的距离观看视野非常出色。

底座部分采用塑料材质而没有选择用金属，不过也算稳固，能够很好地支撑起整块大屏，这个脚架设计得比较小，不会影响电视整体的观感。

电视背部设计简洁，插口布局合理，电源线区域设计了内凹槽方便走线，这里也显示出海信在细节处理上的精致感。中间设计了低音单元的扬声器开孔，其他环绕音响系统散布于机身背面与侧面。

海信E7N此次首发了旗舰AI SOC芯片联发科MT9655，也就是联发科P800，带来了更高的算力和更高规格的扩展接口。这枚芯片采用4个Cortex-A73 @1800MHz核心，算力能够达到1.53TOPS。相较于此前业内普遍采用的MT9653，MT9655的CPU提升164%，GPU提升218%，NPU提升也有153%。

而在接口方面，搭载MT9655之后，海信E7N拥有了4个满血HDMI 2.1接口以及4路全功能CEC，而并非此前业内普遍采用的双HDMI 2.1+双HDMI 2.0的配置。这也让广大主机游戏玩家狂喜，意味着用户可以解锁至高4K144fps的画面传输。

接下来我们来看看画质。

75英寸版本的海信E7N采用的是VA软屏，而同系列的100英寸版本采用的则是柔光防眩屏。E7N在兼顾售价亲民的同时，将能给的配置都给足了，还是相当有诚意的。

海信E7N 75英寸电视搭载了2340个独立控光分区的Mini LED背光系统，这也是其画质表现的要素之一。相比传统LED电视，Mini LED背光能够实现分区数越多，意味着电视对显示画面的控制更加精细，能够呈现出更丰富的细节和层次感，进一步提高画质的表现，实现更加精细的亮度调节和更高的对比度。同时， 海信E7N的亮度均匀性也很棒，这些Mini LED灯珠可以被独立控制，使得屏幕的亮度均匀性更好。

从参数上来说，海信E7N 75英寸版本拥有XDR PRO 3800nits的峰值亮度，无论是阳光刺眼的大光比场景，还是斑斓璀璨的城市夜景，海信E7N画面都可以呈现更丰富的层次感和细腻的细节表现。同时，高亮度有效降低环境光的干扰，可通过自身亮度减弱反射光线，实现沉浸式的观影体验。千级稳定峰值亮度既保证人眼舒适度，又降低环境光影响，提升观影沉浸感。同时具备95% DCI-P3高色域，精准还原好色彩。

在实际观看中，无论是暗部细节还是高光区域，都能得到精准呈现。特别是在播放HDR内容时，黑色表现深邃，高光区域亮丽而不刺眼，色彩层次丰富，画面细腻生动。

相较于传统的OLED电视，海信E7N可以实现较高的亮度，这也就意味着它能在高亮环境下呈现出更为清晰、亮丽的画面。而OLED电视的亮度一般在800-1000nits，在高光环境下，OLED电视的画面可能会稍显不足，并且在播放一些HDR画面时并不能充分的还原效果，对比之下，海信 E7N 的高亮度优势能让用户在白天或光线复杂的环境下，也能获得良好的观看体验。

而使用寿命也是OLED电视老生常谈的一个“软肋”，采用有机材料使它存在烧屏的风险;而海信E7N的 Mini LED 电视使用的是 LED 灯珠，在正常使用情况下，其使用寿命更长，更能经受住长时间的使用考验。

海信E7N对于杜比视界等诸多格式的支持可谓丰富。包括Dolby Vision IQ、Dolby Atmos、IMAX Enhanced、HDR 10+、Filmmaker Mode电影制作人模式、帧绮映画MAX认证在内的众多规格全支持，让用户在本地的高规格内容可以不打折扣地完整呈现。

海信E7N还支持原生4K 144Hz真高刷和运动补偿技术(MEMC)。在高速运动画面中，能够有效减少拖影和抖动感，使得画面更加流畅自然。这一特性对于游戏爱好者来说尤为重要，能够带来更加真实的游戏体验。除了前面提到的4个HDMI 2.1接口，海信E7N也支持VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟以及FreeSync防撕裂等技术，为主机游戏玩家提供了更多的便利和支持。我们在电视上玩《黑神话：悟空》的时候能很明显感受到大屏高刷带来的游戏快感。

而海信电视E7N同样是《黑神话：悟空》官方指定电视。海信与游戏科学联合开发了悟空专属开机画面+悟空专属游戏妙控台，玩游戏也更加沉浸;游戏主美与海信画质工程师联合调校了游戏专属调色，让天命人重走西行之路更有“内味儿”了。

2024年的电视如果没有AI，那也就“泯然众人”了。海信E7N还配备了信芯®AI画质芯片Pro，这款芯片基于海信AI大模型进行深度训练，结合AI智能算法，根据不同使用场景对色彩、对比度、清晰度和流畅度进行智能实时优化，提升色彩、亮度和对比度。在观看不同类型的内容时，画质都能保持最佳状态，无需用户手动调节。

例如信芯®AI画质芯片Pro能够感知画面的明暗，进行全域明暗精控，通过AI算法有效降低噪点并提升清晰度;针对画面精准判断色彩构成、边缘和层次;同时在一些有人物出现的画面中，AI可以智能读取面部图像，进行准确的人脸检测和肤色校正，确保画面真实自然。

得益于硬件配置与AI技术的积累与进步，依托星海AI大模型技术，依托AI语音助手，我们可以对海信E7N发布语音指令，就可以快速完成频道切换、内容搜索、音量调整等操作。这一功能极大地提升了用户的使用体验，使得操作更加简便快捷。你还可以开启远场语音，不需要遥控器就能直接唤起语音助手，实现远场对话。即便是用方言对话，海信E7N同样能够听懂，这也方便了很多家里有老人的用户，老年人群体口音很难转变，支持方言语音控制也能为他们观看电视带来便利。

海信E7N首发了十二大AI智能体，在电视端引入了GPT级别的AI交互体验。与传统大模型的AI通用智能不同，海信也结合不同场景，将AI赋能的能力分为了包含影视、游戏、健身、育儿等诸多不同身份的智能体。你可以与更垂直门类的AI助手进行对话，比如我们给游戏智能体提个问题――“如何击败王灵官？”，他就能做出十分细节的回答。

还有一个容易忽略的要点――海信E7N此次支持了全场景4K UI。以前的4K电视在视频内容播放和系统界面的观感是割裂的，造成这一情况的根本原因就在于二者的分辨率不匹配。之前的电视UI界面多为1080P，而当采用4K UI之后，无论是在电视首页的瀑布流信息界面，还是系统设置等内部界面，或者是第三方应用界面都能以4K分辨率呈现，都能大大减轻此前看1080P UI的“大果粒”感，也使得电视从界面UI到视频播放的统一观感，更加清晰、细腻。

在硬件配置方面，海信E7N搭载了MT9655处理器，拥有4GB内存，能保证系统流畅运行;64GB的存储空间也足够用户安装多款应用和游戏。此外，E7N电视还支持WIFI 2.4G和5G频段，同时也给到了有线网口，能够满足不同用户的网络环境需求。

海信E7N 75英寸电视内置了2.1.2声道Hi-Fi级环绕音响系统，侧环绕与低音炮显性化设计也就是所谓的内置回音壁，音响功率能达到63W。结合杜比音效等技术，电视能够提供沉浸式的音效体验。在观看电影和高质量音乐时，能够感受到环绕音效的临场感，低频音效更是震撼人心。无论是家庭影院爱好者还是音乐发烧友，都能在这款电视上找到满意的音效体验。

写在最后：旗舰级画质的最优选

综上所述，海信电视E7N拥有跃级的画质表现、先人一步的AI功能、震撼的音效体验以及流畅的游戏性能，为众多想要“挑战”旗舰级电视的产品们树立了一个标杆。同时，相较于传统OLED电视，海信E7N超画质Mini LED不仅能在画面、音效等传统方面形成竞争优势，还能带来由AI赋能的众多扩展功能。无论是家庭影院观众、音乐发烧友还是游戏玩家，都能在这款电视上找到满意的体验。

如果你正在寻找一款集画质、音质、智能和游戏性能于一身的高端电视，那么海信E7N无疑是一个值得考虑的选择。尤其是海信电视E7N具备一级能效，75英寸版本超国标标准105%，享至高节能补贴标准20%!适逢11.11大促期，想要入手一款干翻OLED的超画质Mini LED电视的话，海信E7N绝对不会让你失望!