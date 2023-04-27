AWE2023：创维展出近20个品类、200多款产品

【天极网家电频道】4月27日-30日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海新国际博览中心举行。创维集团在AWE2023上展出了旗下近20个品类、200多款产品，包括彩电、光伏、冰箱、洗衣机、空调、显示器、安防摄像机、教育触控一体机、网红小家电等。



AWE2023：创维展区

创维展区位于消费电子、智能科技W4馆，这次AWE创维展位首次突破了1100平方米，展示的产品比往年数量更多、品类更丰富。

壁纸电视

电视是重头戏，在这次AWE上，创维打造了一个壁纸电视展区，展出了刚刚发布的创维壁纸电视A7D系列、人气旗舰创维壁纸电视Q53系列等。



创维壁纸电视A7D系列

创维壁纸电视A7D系列沿袭了其独有的无缝贴墙设计，凭借纯平的电视背板，实现与墙面的“零距离”贴合，适配多元的家装风格与家居场景。A7D内置“百变艺术屏”功能，电视可以化身名画、家庭照片墙、氛围背景和个性化时钟，家居空间装饰更多样。创维壁纸电视A7D系列突破了超薄电视和音画品质不可兼得的桎梏，在实现整机超薄形态的同时，也保障了高品质的音画性能，满足用户对于大屏影音、游戏娱乐的需求。



创维壁纸电视A7D系列

经典人气旗舰产品创维壁纸电视Q53系列也在AWE上展出。创维Q53系列以“独立主机+无缝贴墙”的壁纸形态，为用户带来了客厅美学新灵感。得益于独立主机的强劲配置，创维壁纸电视Q53系列在音画性能表现上均十分抢眼，创维还与哈曼进行联合调校，带来了不平凡的音画体验。



创维壁纸电视，可作名画展示框

现场还可看到创维收购德国美兹后推出的雕塑1系列影音产品。



美兹雕塑1系列

显示器

创维数字显示产品包括电视盒子、显示器、投影仪、教育触控一体机等。在现场，观众可以看到游戏设备以及创维OLED显示器G90，可以来体验赛车游戏魅力。创维OLED显示器G90，搭载48英寸4K 120Hz OLED面板，屏占比达99%。48英寸4K、OLED的显示组合，大幅提升了屏幕素质，带来99% DCI-P3电影级广色域、专业级色准、对比度和1ms高速灰阶响应，适合游戏玩家。创维G90设计采用无螺钉的一体式背板、磁吸盖板，保留了工业设计的整体美感，又实现了线材的便捷收纳，获得过2022年度德国红点设计奖。

酷开投影

现场可看到酷开的身影，展出了近日发布的全新X系列投影机，X3、X5、X7三款新品均有亮相。主打的酷开投影X5外观造型小巧便携，仅几罐可乐大小的占地空间，能被简单架设在床头柜、书桌、窗沿等位置。酷开投影X5采用新一代LCD芯片技术、高透光全玻璃镀膜镜头，新一代定制光机，亮度均值可达800ANSI流明。分辨率为1080P全高清，向上兼容4K影片的播放。搭载视觉感知对焦系统，前置CMOS摄像头、6轴陀螺仪，投影仪能在开机或移动后的数秒内，实现画面的清晰对焦。



酷开X系列投影机

酷开投影X5内置逐帧画质增彩引擎，音响配有独立重低音单元，通过被动盆实现声音的更大压缩比，让低音下潜更深更沉稳。搭载酷开OS 9.1智能投影系统，影视投屏、配网只需手机扫码。拥有近场语音功能，按遥控器上的语音键即可语音操控。

智能家电

现场创维还展示了以冰箱、洗衣机、空调、厨电、小家电(含剃须刀、电动牙刷、美容仪等)、智能锁为矩阵的多元化智能家用电器产品。

创维全域净味冰箱

在现场我们可看到创维的BM系列产品，全域净味冰箱、全变频直驱洗衣机，设计精美。

创维全变频直驱洗衣机

创维热水器

创维厨电的油烟机、燃气灶、热水器等产品。创维业界首推薄镜烟机，启发了不少同类产品。

创维薄镜油烟机



创维油烟机、燃气灶

VR黑科技

创维还展示了以VR一体机、AR眼镜、极黑光摄像头为代表的黑科技产品。

现场可看到创维VR一体机Pancake 1C，这款主机重量189克，单眼分辨率1600x1600(双眼3200x1600) 1058PPI，支持90Hz高刷新率，采用6DOF+XR2主流配置，搭载高通骁龙XR2处理器，6G+128G内存配置，5500mAH电池，QC3.0快充等。它还支持0-500度近视屈光度调节以及59mm-68mm无极瞳距调节。还有创维PNACAKE 1，分辨率更高，双眼4560x2280，1512PPI，是Fast-LCD屏最高PPI，画面细节丰富，105度的宽广视野。



创维VR一体机Pancake 1C

创维在安防方面带来了最新的极黑光摄像头系列产品，最大亮点是搭载“湃影”智慧影像处理系统，自带2T澎湃算力，可实现24小时都是白天的效果，即使在无光环境中，依然能输出彩色画面。

新能源光伏

创维新能源光伏系列产品也首次亮相AWE。据介绍，在过去2年多的时间里，创维光伏累计建成并网运营的户用光伏电站超过20万座，装机总量跃居行业龙头之一，商业模式、产品质量、用户服务等给业界带来了新气象。

汽车

现场我们还可看到创维的新能源汽车产品。

创维展区位于消费电子、智能科技W4馆，展台巨大，相当显眼，很好找。有兴趣的朋友可以过去体验产品。

AWE专题报导：https://www.yesky.com/AWE2023/

关于AWE2023：

本届AWE预计有千余家国内外企业参展，展览面积超过15万平方米，覆盖13个展馆。本届AWE展会主题为“智科技，创未来”，展会的品类众多，聚焦“智能科技”、“智慧场景”、“创新产品”，展示5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术与家电、消费电子行业深度融合的最新创新成果。