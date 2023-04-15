当贝激光投影X5评测：搭载MT9679芯片 全“芯”升级后的激光投影有多强？

【天极网家电频道】据IDC调研数据显示，2022年中国大陆地区家用投影机出货量达到416.2万台，同比增长19.5%。凭借沉浸式大屏、使用即放即投、拓展功能丰富等方面的优势，智能投影仪已然在居家视听娱乐市场上占据重要的地位。

同时，随着家用投影需求市场的逐渐成熟，家用智能投影产品正在实现从拥有到好用、从入门到高品质、从单纯大屏到超清大屏的升级跃迁。而在这一转变的过程中，激光投影品类的表现亮眼。首先,相较于传统的LED投影，搭载激光显示技术的投影仪在亮度、色域、护眼等方面都具有更显著优势;其次，激光光机的成功降本为高端性能芯片的置入创造了条件，消费者能够在更合理的价格享受到更极致的使用体验。

近日，当贝推出新一代长焦激光投影产品――当贝X5，它在爆款产品“X3系列”的基础上实现了“全芯升级”，致力为用户打造家用激光投影“六边形战士”。全“芯”升级后的当贝X5强在哪里？下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款当贝激光投影X5。

MT9679超强芯片加持 性能进阶式提升

作为智能投影仪的核心部件之一，SoC在很大程度上决定着投影仪的使用上限，特别表现在投影画质呈现、视频解码能力、系统流畅运行等诸多方面。为了升维产品性能，打造新一代家用激光投影新标杆，当贝X5为首台搭载市面上最新款处理器芯片MT9679的投影仪，MT9679芯片对比上代MT9669芯片，在4核A73 CPU与G52 GPU的基础上，将CPU主频提升13.3%，GPU频率提升15.4%，带来更快的运算速率以及更流畅的系统运行。同时在4GB+64GB的超大运存内存组合以及自研量子引擎的加持下，当贝X5也在操作运行上实现了速度与流畅度的大幅提升。

通过我们实测，当贝X5从关机熄屏到开机呈现系统主页面(包含开机自动对焦、校正的时间)约需5秒，应用完成安装平均约需8秒，应用启动运行平均约需4秒，不管是下载还是运行，当贝X5的响应都非常迅速，不同栏目页面层级之间的切换也不会出现卡顿的情况。

开机速度

应用完成安装

应用启动运行

应用切换

除了带来系统运行方面的流畅体验，当贝X5所搭载的MT9679芯片支持XSUPER超分辨率，能对480P、720P等低分辨率内容进行画质重塑。在MT9679芯片的帮助下，当贝X5能够智能识别低分辨画面内容，并根据数据库海量影视资料,针对性优化细节处理,逐帧重塑画质,让低分辨率片源，也能拥有超高清播放,让用户感受到更加逼真的画面。这对于想要“重温经典”的用户来说，观影体验将能得到大大提升，我们将480P的影片素材分别在PC端和当贝X5上进行播放，可见通过XSUPER超分辨率的提升，低分辨率的影片呈现出更清晰的观看效果，同时色彩表现更为出色。

基于MT9679芯片的搭载，当贝X5还配备了一个USB3.0高速接口，它的传输速率达到5Gbps，较常见的USB2.0接口快10倍以上,这无疑为倾向于使用外部存储播放高质量影音内容的影视爱好者提供了更好的体验。得益于此，在USB3.0高速接口以及MT9679芯片强大解码能力的加持下，当贝X5能够流畅为我们呈现4K乃至更超高清的内容。

解码4K赛车视频

在解码能力上，能够支持全球主流的HEVC、VP9、H.264、H.265等超高清编码格式，我们尝试使用当贝X5播放一段码率达281Mbps的运动画面视频时，也能得到流畅自然的解码画面。

在WiFi以及蓝牙传输方面，当贝X5也借助MT9679芯片实现了进阶升级。它支持WiFi6传输，拥有较WiFi5更快的传输速率以及更低的延迟等待。我们在应用下载的同时进行投屏传输，连接过程与同步操作没有出现延迟的情况，视频内容在投屏播放时也非常流畅。

而在蓝牙传输方面，当贝X5搭载蓝牙5.2技术，拥有2Mbps的传输速度以及300米的理论有效工作传输距离。我们在门外对房间内的当贝X5进行蓝牙连接，实测连接顺利，进行音乐播放也没有问题。

总的来说，依托MT9679超强芯片的搭载，当贝X5表现出了旗舰级别的越级性能，同时凭借更流畅的系统运行、更强大的视频解码、更快速的内容传输等优势，当贝X5也将能得到更多用户的喜爱。

XSuper超分辨率重塑影片画质 2450CVIA流明亮度看得更清

在供应链国产化、产品结构调整以及利润出让的影响下，激光光源显示技术已逐渐成为投影仪的主流光源方案。在显示技术的使用上，当贝X5搭载了高端影厅同款的ALPD激光光源技术，它不仅能够为投影仪带来更高的亮度、更好的色彩、更低的能耗以及更长的寿命，而且它还通过引入了纳米发光稀土材料，从根源上杜绝了三色激光光源存在的散斑问题，使得投影画面通透，更具护眼属性。

据官方介绍，当贝X5拥有最高2450CVIA流明亮度，超高亮度下所带来的视觉体验十分出彩，即使是在开灯状态下的室内，也能呈现不错的画面细节与色彩对比。

同时，为了更好的适应环境光变化，当贝X5还特别搭载了AI智慧感应调光功能，在亮度自动调节的模式下，它能够通过高精度环境光传感器智能识别环境光线，自动调整画面亮度，为我们带来更加舒适的观影体验。

为满足用户对高标准图像质量的需求，除了拥有MT9679芯片在画质性能、ALPD激光光源在画面亮度方面所带来的提升，当贝X5还升级搭载了AI 睿画引擎，它同样是通过人工智能实现色彩的优化。我们使用色彩金字塔测试当贝X5的色彩过渡表现，不同色块在肉眼观察下可得到较明显的区分，色彩观感饱和艳丽;果蔬、彩铅图的色彩还原性测试中，可以看到当贝X5投影画面里的色彩表现自然、过渡流畅，果蔬表面高光、水滴、纹理等细节丰富。

基于高端显示的HDR10+和HLG动态优化技术，当贝X5也没有落下。在对比度测试图中，可见黑白区域的人物衣物与背景有较好的边缘区分，亮度和观感均比较自然。而在更多HDR素材的样张拍摄中，我们也可以看到当贝X5在画面明暗、细节方面具有不错的呈现效果。

值得一提的是，当贝X5增加了电影制片人模式，它是UHD联盟与多位国际知名导演及电影制作人联手在电视或投影设备上推出的一种画质模式。

在该模式下，当贝X5将去除后期图像二次人为处理， 保留原始的纵横比、颜色和帧速率，以制作人视角呈现视频内容，进一步还原影片真情实感。

搭载全知AI视觉系统2.0 更快更准的自动无感对焦校正

对于智能投影仪来说，对焦速度、校正功能是决定用户使用体验的前提条件之一。为此当贝X5搭载了全知AI视觉系统2.0，以全新面矩阵3D ITOF+200W pixels CMOS的组合打造具备120*90分辨率的的3D ToF模组，深度感知环境变化，实现更快更准的自动无感对焦和自动梯形校正。同时基于算法对环境变化的深度学习，当贝X5还能根据用户平时使用的习惯进智能感应周边环境，在投影仪画面有障碍物时也能智能避开障碍物。

快速对焦

深度对焦

智能避障

除此之外，当贝X5还拥有感应护眼功能，它能够实时完整地识别闯入画面区域内的人物轮廓，降低照射到人体区域的亮度，避免投影强光误伤用户的眼睛。

在系统的操作使用上，当贝X5延续了当贝OS系统的纵向左右分栏式的布局，UI界面布局简洁，操作流畅。同时在MT9679芯片的加持下，当贝OS系统的UI画质得以增强，桌面、设置菜单、影片详情页等界面的文字、图片显示能够呈现出更清晰、立体的视觉效果。

内容方面，当贝OS系统整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，可供用户随心选看。同时系统还内置了K歌、健身、教育等诸多个性化专区，能够满足不同用户群体的多样使用。

在其他操作性方面，当贝X5同样延续了当贝OS系统的开机无广告、遥控器找回、当贝投屏等特色功能，而在远场语音的使用方面，此次当贝X5升级搭载了差异化推荐功能，系统能够根据声音特征进行内容推荐，智能匹配不同性别、年龄人群的观影喜好。

新增LASER标识 凸显激光投影品质

最后我们再来看看当贝X5的外观设计。它延续了前代X3系列的外观设计风格，机身框架以纯黑色航空铝包裹，搭配顶部的黑色2.5D曲面纳米镀膜玻璃以及正面的IML悬浮面板，呈现出温润如玉的产品气质。

整机的结构设计非常简洁，机身尺寸为236*201.5*163.2mm，体积较上一代产品缩小13%，为投影仪位置的灵活摆放提供了更多选择。投影镜头与ToF摄像头组成了机身正面的主要元素，其中右侧的大尺寸镜头内置激光光机，用于输出投影画面;左侧的多区dToF摄像头与CMOS传感器则为无感对焦、无感梯形校正、避障等功能提供支持。同时，机身正面左上角新增LASER标识，凸显当贝X5独特的产品属性。

侧面圆孔网格下布置了这款当贝X5的音频模块，采用600ml容积超大音腔外加两个12W全频喇叭的搭配，经由金耳朵学工匠进行调校，能够实现实现低音厚重、中音清澈、高音通透的全频音效呈现。同时，当贝X5还支持Dolby Audio与DTX:X 双解码，可精准定位声音细节，重现影院级的沉浸声场。

机身背面布局着当贝X5的多种接口。除了常规的电源接口、耳机接口、USB2.0接口、HDMI接口、S/PDIF数字音频接口、网线接口以外，当贝X5还配备了一个USB3.0高速接口，拥有接近5Gbps的传输速率5Gbps，为喜爱观看高质量影音内容的影视爱好者提供了更好的硬件支持。

评测总结

作为当贝X系列中的最新旗舰产品，当贝激光投影X5凭借MT9679芯片、ALPD激光光源显示、2450CVIA流明亮度等配置实现了家用激光投影标杆级的提升，而XSUPER超分辨率、全知AI视觉系统2.0等智能化功能则进一步满足了用户对高端投影的使用需求。我们有理由相信，当贝激光投影X5将成为2023年家用智能投影仪市场上的“六边形战士”！