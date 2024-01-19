2023年IT影响中国：雷鸟科技 灵控桌面荣获“年度创新奖”

【天极网家电频道】2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，雷鸟科技 灵控桌面展现出电视行业创新高地的强劲软件实力。作为以模块化布局、「灵动卡片」为主要特点的电视桌面，灵控桌面不仅在设计上更简洁美观、开机速度更快更流畅，而且交互也更为智能个性化，为用户提供近似智能手机的操控体验，且NPS调研报告显示，灵控桌面已成为国内市场用户满意度最高的电视系统。因此授予雷鸟科技 灵控桌面2023年IT影响中国“年度创新奖”。

2023年上半年，雷鸟科技面向高端电视推出的“灵控桌面”正式亮相，雷鸟科技将其定位为降维打击行业的“二向箔”，在视觉设计、功能架构、交互逻辑等方面均刷新了智能电视的体验新高。

灵控桌面配备的内容、工具、应用等多种卡片类型，可满足用户自主配置桌面、前置高频应用等需求。灵控桌面还在后续更新中进一步丰富了卡片功能，针对影视、剧集、赛事等内容提供相应适配与呈现，包括音乐播控、智能相册等系统级功能，可帮助用户真正实现像玩手机一样使用电视。

此外，雷鸟科技开放了灵控桌面的API接口，并欢迎所有有志于一起改变电视行业的开发者接入。