20万转全球领先，追觅“马达+X” 引领智能清洁行业发展

【天极网家电频道】电机俗称马达，是动能设备的驱动核心，其最重要的性能指标则是转速。高速数字马达作为先进电机的一种，广泛用于医疗设备、工业自动化、航空航天、消费电子等，在消费电子领域常见的无人机、吸尘器、吹风机、洗地机、扫地机器人等，其设备的性能驱动核心就是微型高速数字马达。2024年追觅科技研发出全球第一个20万转的高速数字马达，中国高速数字马达技术已经跨越鸿沟实现对欧美技术的超越，全球领先。

追觅在2024年获得沙利文认证为全球第一款20万转/分钟微型高速数字马达

对于扫地机器人、洗地机、吸尘器、吹风机、空气净化器等家电来说，马达的转速越高清洁效果或风干效果就越好。 追觅的20万转/分钟，就是目前全球的微型高速数字马达天花板，也就意味着追觅拥有最极致的性能储备。我们也有幸参加了追觅全球首次的马达技术交流会，深入了解追觅的马达技术超越之路。

吹风机、吸尘器等通过马达驱动叶轮达到更高转速从而带来更大的风力或吸力

12万转已是行业高端，追觅是怎么做到20万转的？

回想当年戴森推出10万转高速吹风机的时候给了世界“亿”点小震撼，而国内的数字马达仅有两三万转，面对巨大的差距，大家的感觉就两个字：绝望。那么大的技术代差，我们还有机会追上吗？但是有几个在清华学的年轻人并没有放弃，他们的创业资本仅有10万元，通过两年的努力实现了高速数字马达的量产，这就是追觅创始人俞浩先生与他的团队。

马达的结构虽然并不复杂，但要突破高速非常困难

目前市面上销售的吹风机、吸尘器等一般都会标注马达转速，如戴森热卖的高速吹风机其电商官旗介绍页面就重点介绍了“11万转/分钟，驱动强劲气流快速干发。”而一些品牌3000元以上价位的高端吸尘器则标注“12万转/分钟，230AW澎湃吸力。” 但是相对追觅的20万转/分钟、310AW吸力，则存在巨大的性能代差，要知道转速越高其难度呈几何指数级上升，追觅是怎么做到的？

马达要实现高速需要在多个维度实现技术突破

众所周知，高速马达需要解决7大问题：极限尺寸、超高转速、高功率密度、高效率、材料强度、热管理、震动噪声问题。在追上了戴森的速度后，追觅并未停止脚步，依然在不断的提升转速，毅然进入无人区探索。

追觅马达 犹如魔法一般的工况

在技术交流会中，追觅30号员工黄工分享到，从10万转到全球第一家15万转，再到全球第一家20万转，在电控、结构、电磁和材料?案??都需要攻克。超高转速下，电控会?临载波频率?幅提升，需要控制电机能够稳定运?、FOC控制运?的更丝滑，就需要主芯?的载频更好，这样也会引起对应的电?元器件包括MOS(一种利用电场效应来控制电流的半导体器件)的发热量变的?常?，PCBA(马达电路板一体)是最难的。其次就是电磁方案，因为马达体积比较小，因此对制造要求是比较高的。最后就是噪音的控制，20万转的离心力非常大，需要足够强度的材料防止炸裂(据闻实验室测试的高速炸裂非常危险)，制造精度如叶轮和轴承精度达到0.001毫米级，通过合理风道结构降低噪音与震动。

启动速度很重要，谁都想一打开吹风机立即就来猛风

为了确保高速稳定和更好的体验，追觅通过一系列的材料、元器件、结构、风道和制造优化，追觅成功将启动速度从900毫秒(接近1秒)缩短到180毫秒，提升达5倍，这就是有感知等待和无感知等待的直接用户体验区别;同时把马达系统温度控制从180°C降到110°C，想想有些吹风机和吸尘器过热就会停机，又是一个安全与用户体验的大幅提升。

只有高速是不够的，追觅打造了马达完美五角星模型

跑车注重性能，但消费类产品除了性能还需要注重舒适性。所以跑得快的F1汽车只能观赏而没法进入大众市场，保时捷卡宴或者问界M9这类又快又舒适通过性好还倍有面子的汽车就成了销冠标杆，消费者就是既要又要。所以在解决了马达的高速性能后，追觅就开始着手如何更好的匹配设备并为消费者带来更好的体验。

追觅马达完美五角星模型 让性能与体验完美均衡

高速马达即使再怎么降噪，不可避免的仍然存在噪音，那么追觅就想办法优化风道提升听感，避免用户长时间使用觉得烦躁。高速马达是相当耗电的，怎么组合能确保产品高功率又高效率，就像电车又要快又要开得远一样，追觅在电路优化和工作逻辑方面也做了很多研发。小体积也是一个大难题，一个高速马达由210-240个颗料组成，在有限的空间确保足够的转速带来足够的效率并解决散热问题，对结构工程师也有更高的考验。家庭清洁场景基本都是高湿环境，对电子元器件影响比较大，追觅工程师通过O圈密封结构和唇边防水设计&特种防水润滑脂组合，保证了高速数字马达具备极强的防水性能，保证了产品的寿命和稳定性。

批量生产技术普惠，追觅黑灯马达工厂产能充足

如果只是吹技术而不落地，或者没法批量落地，也只是海市蜃楼战未来。对于追觅来说，不仅有自己的产品制造工厂，掌握马达核心技术当然也有自己的马达工厂来确保核心配件的供应和自研速度，而且也完成了自动化生产部署。

目前追觅布局了完整的高速数字马达供应链，智能“黑灯工厂”拥有20条高速数字马达生产线，可以生产15万转的高速数字马达，年产量高达1200万件。据了解该产能不仅能满足追觅自有产品的供货需求，也已经开始在国内供货，高速数字马达出海也将很快实现。

断代领先 追觅“马达+X”引领清洁行业发展

由于掌握高速数字马达核心技术、完整供应链和强大产能，追觅的吸尘器、扫地机、洗地机、高速吹风机在全球市场爆卖，性能断代领先。而追觅的想法也远不止如此，除了清洁行业外，消费领域涉及马达的还有无人机、剃须刀、洗衣机、冰箱、空调、空气净化器、各类清洁机器人等等，甚至还有出行领域如电动自行车和新能源汽车。

追觅依托强大的马达技术赋能多品类家电产品

追觅马达+X=现在和未来的N种可能

正所谓天下武功唯快不破，追觅通过不断迭代持续提升马达转速，现在已经储备高达20万转的高速数字马达技术，这种断代的性能领先能让消费产品实现怎样的震撼？边角地毯只要一次就吸干净的吸尘器、超高效率的泳池清洁机器人、快速安全的擦窗机器人、大风量风扇净化一体空净，这些追觅在CES2025发布的新品将带来更美好的生活。