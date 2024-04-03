智能锁电机拉动2.5吨SUV？德施曼智能锁电机技术大突破

【天极网家电频道】4月2日，中国智能锁领军品牌德施曼在北京举办2024德施曼创新技术预沟通会，德施曼技术研发中心总监桑胜伟揭秘了两项行业突破性技术――GPTfinger及龙霆电机。其中，德施曼龙霆电机突破了国内电机技术的瓶颈，能够实现超大扭力的输出。工程师还在现场演示以智能锁电机拉动重达2.5吨的SUV实车，凸显了德施曼智能锁电机技术实力。

大扭力龙霆电机更配中国门

本次预沟通会上的一大亮点正是全新公布的德施曼龙霆电机。这款电机扭矩高达4.5Nm，是传统大电机的1.68倍、内置小电机的10倍。正如前文提到的，德施曼龙霆电机的强劲拉力甚至可拉动重达2.5吨SUV，具备超越智能锁电机的澎湃动力和稳定性。

我们在现场看到，德施曼龙霆电机在不仅能够拉动2.5吨重SUV空车，在三名乘客上车之后依然能够拉动车体稳定行进。电机运行的噪音在现场来说并不大，而考虑到这是拉动超2.5吨重的车辆，当电机正常带动门锁时，运行噪音应当更小。

据德施曼技术研发中心总监桑胜伟介绍，日韩家庭常用较为轻、薄的住宅门，这使得小电机智能门锁完全可以胜任，而中国住宅门普遍厚重，需要大电机才能带动。同时在具体的使用过程中，采用大电机全自动智能锁也并不一定能完全符合要求。例如中国住宅门可能存在因天地钩太重或卡阻而需要拆除的情况，这将削弱住宅门的防盗属性;此外，正如前段时间南方地区经历的回南天、长江中下游地区即将经历的梅雨天气，住宅门智能锁的电机长时间工作于高湿度环境中容易出现因门生锈、下沉、变形情况，甚至可能会造成的卡阻无法打开的后果，安全性和便捷性将受到影响。

桑胜伟介绍，龙霆电机通过全新设计和工艺进阶实现了扭矩提升，将铜齿轮升级为高硬度合金钢齿轮、换用高抗磨全合润滑油提升了耐用性，同时也提升了整体的传动效率，最终突破电机系统的技术限制，带来了这一套全新的电机系统。

值得一提的是，龙霆电机适配德施曼所有全自动智能锁，未来将为德施曼智能锁用户带来更加可靠和安全的使用体验。

国内智能锁需求结构向好，技术迭代领先国际

近年来，随着智能安防及智能家居等概念的普及，中国智能门锁规模持续增长。据了解，2023年居民人均消费支出中日常类消费出现下降，但家庭类消费呈现提质趋势。其中智能锁行业需求结构向好，全自动智能锁销量占比增长明显，越来越多的消费者愿意选择更智能便捷的智能锁产品。

对比日韩欧美等发达国家，中国智能锁的市场渗透率仍有较大的提升空间，市场规模仍有望持续增长;同时，中国智能锁的技术水平已领先国际同行一到两代，国内智能锁行业不断涌现令人惊叹的黑科技，如趋向多模态融合的生物识别技术，再如24小时不间断拍摄的哨兵猫眼系统。

除了龙霆电机，德施曼此次还带来了全新的GPTfinger技术，突破性地将GPT-4技术应用于智能锁指纹识别功能，或将引领智能门锁行业进入新的竞争赛道。

而这两项革命性技术将于4月11日正式与消费者见面。届时，德施曼将举行主题为“Explore 未见”的2024全球新品发布会，除了GPTfinger和大扭力龙霆电机，德施曼还将发布其他领先技术，并发布搭载突破性技术的全新重磅产品，令人期待。

深耕智能锁领域 持续探索前沿科技

德施曼在智能锁技术领域的探索从未停止，并且敢于引入前沿科技。在去年的德施曼技术沟通会上我们就已经见到运用虹膜识别技术的耀世系列，大幅提升智能门锁的安全等级，并首次解决了传统虹膜识别无法大规模推广应用的难题;24小时不间断拍摄的SHOTAX哨兵猫眼系统最大程度上降低漏拍风险。当时，德施曼也应用了AI语音注册技术，通过人工智能算法快速识别自然语意，为用户录入人脸、指纹、密码提供便利。而现在，德施曼已经在运用AI大模型进行技术升级。

德施曼在智能锁技术创新方面的成果，与德施曼始终坚持用户第一，深刻洞悉用户需求的理念分不开。相信GPTfinger和龙霆大扭力电机的发布能够带来行业的又一次进步，我们也相信德施曼会在技术创新路上走得更远。