TCL光伏科技获得IT影响中国2023年度影响力企业奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，TCL光伏科技(深圳)有限公司获得IT影响中国盛典评选的“年度影响力企业奖”。

TCL光伏科技(深圳)有限公司成立于2021年12月，聚焦户用、工商业分布式光伏及智慧能源领域，提供分布式电站投资、开发、设计、建设、运维、融资、碳交易及储能等综合服务，致力于搭建TCL智慧能源管理体系，打造智慧清洁能源平台。成立两年来，TCL光伏在工商业、户用、海外光储泵充等业务领域均取得了显著成果。

在户用光伏领域，TCL光伏科技提供多样化的产品阵列，包括阳光房、阳明楼、双晖顶、明辉顶和和煦院等，满足不同地区、不同房型用户的需求。这些产品不仅提高了屋顶的利用效率，还持续保障了用户的发电收益。

在工商业光伏领域，TCL光伏科技的电站已基本覆盖常见工商业屋面类型，如彩钢瓦屋面、混凝土屋面、TPO屋面和光伏车棚等。支持BAPV、BIPV等多种产品形式，已为学校、机场、纺织厂、食品厂、高新科技产业园、精密制造厂、汽车组装厂、钢材制造厂、物流园、农牧渔场等近20种行业场景提供解决方案。

TCL光伏科技还提供一站式智慧能源解决方案，将光伏组件、能源储存以及热泵技术有机结合，打造完整智能的能源生态系统，推动家庭用能向高效、智能、安全和低碳方向发展。

TCL光伏科技以户用分布式、商用分布式电站及海外光储泵市场为核心业务，致力打造全流程资产开发建设运营平台，成为一家用户至上的全球领先智慧新能源服务商。此次，2023年度IT影响中国为TCL光伏科技实业颁发年度影响力企业奖，是对TCL光伏产品的认可，同时也是对TCL品牌的认同。

「IT影响中国」各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评。自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。