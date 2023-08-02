È«Çò×î´ó ÖÐ¹ú»§ÓÃ¹â·üÊÐ³¡Ãæ¶ÔµÄÌôÕ½
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÖÐ¹ú»§ÓÃ¹â·üÊÐ³¡×÷ÎªÈ«Çò×î´óµÄ¹â·üÊÐ³¡Ö®Ò»£¬È¡µÃÁË³¤×ãµÄ·¢Õ¹³É¾Í¡£È»¶ø£¬ÕýÈçÈÎºÎÐÂÐËÐÐÒµÒ»Ñù£¬ËüÒ²ÃæÁÙ×ÅÒ»Ð©ÌôÕ½¡£Ä¿Ç°£¬ÖÐ¹ú»§ÓÃ¹â·üÊÐ³¡ÔÚ¼¼Êõ¡¢Õþ²ßºÍÊÐ³¡µÈ·½ÃæÈÔÃæÁÙ×ÅÒ»Ð©ÎÊÌâ¡£¼¼Êõ·½Ãæ£¬¼¼ÊõÉý¼¶ºÍ´´ÐÂÏà¶Ô»ºÂý£¬²úÆ·ÖÊÁ¿Á¼Ý¬²»Æë£¬ÄÜÐ§ÌáÉý¿Õ¼äÓÐÏÞ£¬ÐèÒª¼ÓÇ¿¼¼ÊõÑÐ·¢ÄÜÁ¦ºÍÌáÉý²úÒµÁ´Ë®Æ½¡£Õþ²ß·½Ãæ£¬Õþ²ßµÄÎÈ¶¨ÐÔºÍÍ¸Ã÷¶ÈÐèÒª½øÒ»²½¼ÓÇ¿£¬ÒÔ¹ÄÀø¸ü¶à¼ÒÍ¥²ÉÓÃ¹â·ü·¢µçÏµÍ³¡£ÊÐ³¡·½Ãæ£¬¾ºÕù¼¤ÁÒ£¬³É±¾Ñ¹Á¦Ôö´ó£¬ÐèÒªÌá¸ß¹æÄ£»¯Éú²úºÍ¼¯³ÉÓ¦ÓÃÄÜÁ¦¡£ÏÂÃæ½«ÏêÏ¸·ÖÎöÕâÐ©ÌôÕ½£¬²¢Ìá³öÏàÓ¦µÄÓ¦¶Ô²ßÂÔ¡£
Õþ²ßµ÷Õû£º
ÖÐ¹ú¹â·üÊÐ³¡µÄ·¢Õ¹ÊÜµ½Õþ¸®Õþ²ßµÄÖ±½ÓÓ°Ïì¡£¹ýÈ¥¼¸Äê£¬Õþ¸®¶Ô¹â·üÐÐÒµÊµÊ©ÁËÒ»ÏµÁÐÖ§³ÖÕþ²ß£¬Èç²¹ÌùºÍÓÅ»ÝË°ÊÕµÈ£¬Õâ´ÙÊ¹ÁËÐÐÒµµÄ¿ìËÙÔö³¤¡£È»¶ø£¬Ëæ×ÅÊ±¼äµÄÍÆÒÆ£¬Õþ¸®Öð½¥¼õÉÙÁË¶Ô¹â·üµÄ²¹Ìù£¬Ìá¸ßÁËÉÏÍøµç¼Û£¬µ¼ÖÂÒ»Ð©¹â·üÆóÒµÃæÁÙ×Å¾¼ÃÑ¹Á¦¡£
ÎªÁËÓ¦¶ÔÕâÒ»ÌôÕ½£¬¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÒÔÏÂ²ßÂÔ£º
¶àÔª»¯ÒµÎñ£º¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔ½«ÒµÎñÀ©Õ¹µ½¹â·üµçÕ¾ÔËÓªºÍ¹â·ü·¢µçÏîÄ¿½¨ÉèµÈÁìÓò£¬¼õÉÙ¶ÔÕþ²ß²¹ÌùµÄÒÀÀµ¡£
Ìá¸ßÐ§ÂÊ£ºÌá¸ß¹â·üµç³ØµÄ×ª»»Ð§ÂÊ£¬½µµÍ·¢µç³É±¾£¬Ôö¼ÓÏîÄ¿µÄ¾¼ÃÊÕÈë¡£
Ñ°ÕÒÐÂµÄÊÐ³¡»ú»á£º¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔÑ°ÕÒ¹úÄÚÍâÐÂÐËÊÐ³¡£¬Èç¹â·ü·öÆ¶ºÍ·Ö²¼Ê½¹â·üµÈ£¬ÒÔ¼õÉÙ¶Ô²¹ÌùµÄÒÀÀµ¡£
¼¼Êõ½ø²½£º
¹â·ü¼¼ÊõÔÚ²»¶Ï·¢Õ¹ºÍ´´ÐÂ£¬ÐÂÐÍ¹â·ü¼¼ÊõÈç±¡Ä¤Ì«ÑôÄÜµç³Ø¡¢ÓÐ»úÌ«ÑôÄÜµç³ØµÈ²»¶ÏÓ¿ÏÖ¡£Óë´«Í³µÄ¾§¹è¹â·ü¼¼ÊõÏà±È£¬ÕâÐ©ÐÂ¼¼Êõ¾ßÓÐ¸ü¸ßµÄÐ§ÂÊºÍ¸üµÍµÄ³É±¾¡£
Õë¶Ô¼¼Êõ½ø²½´øÀ´µÄÌôÕ½£¬¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÒÔÏÂ²ßÂÔ£º
¼Ó´óÑÐ·¢Í¶Èë£º²»¶ÏÌá¸ß×ÔÉíµÄ¼¼ÊõÑÐ·¢ÄÜÁ¦£¬»ý¼«Ì½Ë÷ÐÂÐÍ¹â·ü¼¼Êõ£¬Ìá¸ß²úÆ·µÄ¾ºÕùÁ¦¡£
ºÏ×÷´´ÐÂ£ºÓëÑÐ¾¿»ú¹¹ºÍ¸ßÐ£½¨Á¢ºÏ×÷¹ØÏµ£¬¹²Í¬¿ªÕ¹¹â·ü¼¼ÊõÑÐ·¢ºÍ´´ÐÂÏîÄ¿¡£
½µµÍ³É±¾£ºÍ¨¹ýÀ©´ó¹æÄ£¡¢¸ÄÉÆÉú²ú¹¤ÒÕºÍ¼ÓÇ¿¹©Ó¦Á´¹ÜÀíµÈ´ëÊ©£¬½µµÍ²úÆ·µÄÉú²ú³É±¾¡£
ÊÐ³¡¾ºÕù£º
ÖÐ¹ú¹â·üÊÐ³¡¾ºÕù¼¤ÁÒ£¬ÊÐ³¡¹©Ó¦¹ýÊ£µ¼ÖÂÐÐÒµÀûÈóÂÊÏÂ½µ¡£Ò»Ð©Ð¡ÐÍ¹â·üÆóÒµÄÑÒÔ³ÐÊÜ¾ºÕùÑ¹Á¦£¬ÃæÁÙÉú´æÀ§¾³¡£Í¬Ê±£¬¹ú¼ÊÊÐ³¡Ò²¶ÔÖÐ¹ú¹â·ü²úÆ··¢ÆðÁË·´ÇãÏúµ÷²éºÍÃ³Ò×ÏÞÖÆ£¬¶Ô³ö¿ÚÐÎ³ÉÁËÒ»¶¨µÄÏÞÖÆ¡£
ÎªÁËÓ¦¶ÔÊÐ³¡¾ºÕùµÄÌôÕ½£¬¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÒÔÏÂ²ßÂÔ£º
Ìá¸ß²úÆ·ÖÊÁ¿£º×¢ÖØ²úÆ·µÄÖÊÁ¿ºÍ¿É¿¿ÐÔ£¬ÌáÉýÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦ºÍÊÐ³¡ÈÏ¿É¶È¡£
ÍØÕ¹ÊÐ³¡£º»ý¼«¿ª·¢¹úÄÚÍâÊÐ³¡£¬¼ÓÇ¿Óë¹ú¼Ê¿Í»§ºÍÏîÄ¿·½µÄºÏ×÷£¬½µµÍ¶Ô¹úÄÚÊÐ³¡µÄÒÀÀµ³Ì¶È¡£
×ÊÔ´ÕûºÏ£ºÍ¨¹ý²¢¹º¡¢¼æ²¢µÈ·½Ê½£¬ÕûºÏÐÐÒµ×ÊÔ´£¬ÐÎ³É¹æÄ£Ð§Ó¦£¬½µµÍ³É±¾¡£
µçÍø½ÓÈë£º
ÓÉÓÚ·ÖÉ¢Ê½¹â·üÏµÍ³µÄÔö¶à£¬¹â·üµçÁ¦µÄ²¢Íø½ÓÈë³ÉÎªÒ»¸öÎÊÌâ¡£µçÍøµÄ³ÐÔØÄÜÁ¦¡¢½ÓÈë±ê×¼ºÍÕþ²ßÖÆÔ¼µÈÒòËØ¶¼¶Ô¹â·üÊÐ³¡·¢Õ¹²úÉúÁËÓ°Ïì¡£
ÎªÁË½â¾öµçÍø½ÓÈëµÄÌôÕ½£¬¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÒÔÏÂ²ßÂÔ£º
¼ÓÇ¿ÓëµçÍøÔËÓªÉÌµÄºÏ×÷£ºÓëµçÍøÔËÓªÉÌ½¨Á¢½ôÃÜµÄºÏ×÷¹ØÏµ£¬¹²Í¬½â¾ö¹â·üµçÁ¦½ÓÈëµÄÎÊÌâ¡£¿ÉÒÔÍ¨¹ý¹²½¨¹â·üµçÕ¾¡¢ÖÆ¶¨ºÏÀíµÄµçÍø½ÓÈë±ê×¼ºÍÕþ²ßµÈ·½Ê½£¬¼ÓËÙ¹â·üµçÁ¦µÄ½ÓÈë½ø³Ì¡£
ÍÆ¶¯¼¼Êõ½ø²½£º¼Ó´ó¶Ô¹â·üµçÁ¦´æ´¢¡¢ÖÇÄÜ½»»¥µÈ¹Ø¼ü¼¼ÊõµÄÑÐ·¢Í¶Èë£¬Ìá¸ß¹â·üµçÁ¦½ÓÈëµÄÁé»îÐÔºÍ¿É¿ØÐÔ¡£ÀýÈçÊ¹ÓÃÏÈ½øµÄÄÜÁ¿´¢´æ¼¼Êõ£¬ÒÔÆ½ºâ¹â·üµçÁ¦µÄ²¨¶¯ÐÔ¡£
Ìá¸ßµçÍøµÄ³ÐÔØÄÜÁ¦£ºÓëµçÍøÔËÓªÉÌºÏ×÷£¬¹²Í¬Í¶×ÊÀ©´óºÍÉý¼¶µçÍøÉèÊ©£¬Ìá¸ßµçÍøµÄ³ÐÔØÄÜÁ¦£¬ÒÔÊÊÓ¦·ÖÉ¢Ê½¹â·ü·¢µçÏµÍ³µÄ¿ìËÙÔö³¤¡£
Õþ²ßÖ§³ÖºÍ¼à¹Ü£ºÕþ¸®¿ÉÒÔ³öÌ¨¹ÄÀø¹â·üµçÁ¦½ÓÈëµÄÕþ²ß£¬²¢¼ÓÇ¿¶ÔµçÍø½ÓÈëµÄ¼à¹ÜºÍ¹ÜÀí£¬Ìá¸ßÕû¸ö¹â·üÐÐÒµºÍµçÍøÏµÍ³µÄÔËÐÐÐ§ÂÊºÍ°²È«ÐÔ¡£
×Ü½áÆðÀ´£¬ÖÐ¹ú»§ÓÃ¹â·üÊÐ³¡ÃæÁÙÖî¶àÌôÕ½£¬°üÀ¨Õþ²ßµ÷Õû¡¢¼¼Êõ½ø²½¡¢ÊÐ³¡¾ºÕùºÍµçÍø½ÓÈëµÈ¡£µ«ÕâÐ©ÌôÕ½Ò²´øÀ´ÁË»úÓö£¬¹â·üÆóÒµ¿ÉÒÔÍ¨¹ý¼ÓÇ¿¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢Ìá¸ß²úÆ·ÖÊÁ¿¡¢¿ªÍØÐÂÊÐ³¡ÒÔ¼°ÓëÕþ¸®ºÍµçÍøÔËÓªÉÌÃÜÇÐºÏ×÷µÈ´ëÊ©£¬Ó¦¶ÔÌôÕ½£¬ÍÆ¶¯¹â·üÊÐ³¡µÄÎÈ¶¨·¢Õ¹¡£Í¬Ê±£¬Õþ¸®Ò²ÐèÒª½øÒ»²½ÖÆ¶¨Ö§³ÖÕþ²ß¡¢¼ÓÇ¿¼à¹ÜÓë¹ÜÀí£¬ÓªÔìÁ¼ºÃµÄ·¢Õ¹»·¾³£¬Îª¹â·üÐÐÒµ·¢Õ¹Ìá¹©¸ü´óµÄÖ§³Ö¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â