千元卧室LCD投影登顶爆款 哈趣投影K2

【天极网家电频道】投影作为“可移动的大屏”，在我们生活中能够扮演多种角色，不仅限于影视内容的呈现，还可以作为大屏游戏装备与家居空间的氛围管家。近期，有许多定位轻便、功能齐全的投影就瞄准了卧室作为主打场景。

此前，哈趣投影官宣斩获了2024年1月LCD投影销售榜一，凭借哈趣H2、哈趣K2两款“千元机皇”证明了自己的实力。

我们此前体验过哈趣K系列的前代产品K1，新品哈趣K2在外形轮廓上延续了简约时尚风格，整机以接近素白色的浅灰为主色，且在表面细节、材质搭配等方面进一步优化，带来美感更进一步的视觉体验。

借助单片式LCD成像原理。哈趣K2具备实打实的1080P物理分辨率，液晶层滤色成像的方式使其避免了DLP投影抖动提升分辨率带来的频闪等问题，同时也无需担心色轮滤光产生的横向色带现象

而在亮度方面，哈趣K2采用了密闭式高亮光机，拥有更长寿命的同时，投射亮度可达550 CVIA流明，在同价位产品中具备领先优势，并不存在白天就一点看不了的情况。相比哈趣K1 Pro也有升级。

哈趣K2配备了Amlogic T982高性能SoC，对视频内容的解码支持能力可达8K级别，且支持AI臻彩大师级画质引擎技术、XSuper超分辨率优化技术。搭配2+32GB的运存内存组合，解码处理的性能与内置存储容量较前代均有提升，结合定制当贝OS带来流畅稳定的运行体验。

除机身搭载的HDMI、USB 3.0等高速接口外，哈趣K2还拥有双频Wi-Fi与蓝牙5.0无线连接技术，支持包括AirPlay、DLNA、乐播投屏、当贝投屏在内的无线投屏协议，并配备2*6W全频扬声器，适配高品质观影、游戏、听歌等丰富的娱乐需求。

哈趣K2继承了同系列产品紧凑体型、时尚外观等属性，配备实用的专属云台支架，在性能上实现全方位升级，具备了高亮度、高性能、多功能等特质，且在价格方面保持相同水平，为Z世代青年提供又一款超值的卧室好物。

我们也可以看到，单片式的LCD投影正在这一细分领域发挥出自身的独特优势，虽然它不能如DLP投影，或是多片式的LCD投影那般能够配备超高规格硬件，达到更高的亮度和分辨率。但它的优势无疑在于小巧轻便，只需搭配合适的幕布甚至白墙即可在用户的使用环境中成为功能灵动的时尚产品，对年轻用户来说更具吸引力。