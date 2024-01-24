云米AI净水器Space 2000G获得IT影响中国2023年度创新奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，云米AI净水器Space 2000G获得IT影响中国盛典评选的“年度创新奖”。

云米Space 2000G AI净水器是一款“下一代更大通量净水技术”的净水新品，在净水器硬核指标上再一次突破，出水快、更能去农残。Space 2000G AI净水器采用超强动力双头8腔泵，具有2000G澎湃通量，5.7L/min的出水速度，跟自来水的流速一样澎湃。从喝水到家庭多场景饮水、用水，无论煮饭煲汤、洗菜、烧水还是洗脸，都能快速出水，接水用水不用等。在提升水的利用率同时，也产出更少废水。

使用成本和产品寿命上，云米推出“10年长效免换RO滤芯”服务，不用频繁换芯，消费者能以更低的成本无忧使用。Space 2000G AI净水器采用双RO技术，能让副RO保护主RO滤芯，有效提升滤芯寿命。为了保持长久使用水量不衰减，Space 2000G AI净水器还利用强力集中式冲洗技术，通过收窄直径、提升水速，破解以往普通净水器因膜片过滤面积小、进水量小导致的易污堵、长期出水量变小等问题，让水量持续澎湃，实现10年净水效果不衰减。

云米AI净水器Space 2000G凭借多项净水黑科技，让净水进入下一代“澎湃海量”的新纪元，给用户带来了全新使用体验。此次，2023年度IT影响中国为云米AI净水器Space 2000G颁发年度创新奖，是对云米产品的认可，云米在净水器领域的创新让人印象深刻。

「IT影响中国」各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评。自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。