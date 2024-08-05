不想每天崩溃N次？选冰箱先看净味技术！

【天极网家电频道】自1910年世界上第一台压缩式制冷的家用电冰箱在美国问世，至今已有百年，到今天，走过百年历程的冰箱已经成为家家户户必备的电器。但是，在使用过程中，你是否也有过以下烦恼：明明冰箱里很干净，东西都很新鲜，却总是有一股异味弥漫着整个冰箱？每次打开冰箱总是扑面而来一股恶臭，这样的情况让人无法忍受。那么，冰箱为什么会有异味呢？面对这个每天让你崩溃N次的问题，编辑教大家如何选择一款带有净味技术的冰箱来解决这个疼点。

异味从何而来

其实难闻的异味主要有以下几方面的原因。

第一是一些老式冰箱容易藏污纳垢。将冰箱冷藏室和冷冻室清理干净之后，表面上看是擦干净了，实际上箱体内部压缩机上方的接水盘和排水管道还未清理干净，启动冰箱之后，异味就会随着空气循环充满整个冰箱。

第二是食物的挥发性气体。很多食物中含有挥发性气体，如蔬菜、水果等，尤其是在夏季，这些食品会因为高温而更易挥发。这些气体会在冰箱中流通，导致异味的产生。

第三是食物变质。食物的变质会导致异味，特别是一些未密封包装的食品，例如剩下的饭菜、泡菜等，它们散发出来的气味会轻易地传递到周围的物品上。

第四是细菌繁殖。冰箱的环境处于低温状态，细菌繁殖速度较慢，但如果冰箱内部出现细菌感染，也会导致异味的产生。

有不少人喜欢吃榴莲、韭菜一类气味比较大的食物，对于喜欢的人来说，这类食物的气味是香味，但是对于不喜欢这类食物的人来说，那就是难以忍受的异味，这类食物的气味在密闭的冰箱中很容易会传递到其他食物上。有时虽然已经将榴莲取出食用完毕，但冰箱内还是充满榴莲的味道，这是因为气体分子在冰箱的密闭低温环境内运动活跃度降低，虽然打开冰箱门，但气味分子并不会很快运动到冰箱外，容易在冰箱内堆积。还有一点是榴莲的气体分子容易吸附在其他食物上，造成冰箱内持续有榴莲味，如果能够持续清洁气味分子，将会很好的解决这个问题。

在食品变质的因素中，微生物的污染是最活跃、最普遍的因素，起主导作用。一般来说，鱼、肉、果蔬类食品，以细菌作用最为明显，粮食、面制品则以霉菌作用最为显著。如果冰箱有除菌杀菌的功能，就能避免冰箱内细菌堆积，也能有限延缓食物变质。

直冷风冷大不同

消费者如何解决以上问题？选购冰箱时就要擦亮双眼。

目前冰箱主要分为老式的直冷式和新式的风冷式，两者主要是制冷技术上的区别。直冷式冰箱制冷原理和空调类似，制冷剂最后进入蒸发器盘管，蒸发器盘管位于冰箱内壁或冷冻室抽屉间隙中，冰箱内空气的热量被制冷剂吸收，这就冷却了冰箱内的空气。直冷式冰箱由于蒸发器盘管在冰箱内部进行制冷的缘故，冰箱内壁容易结霜结冰，一般不能精准控制冰箱内温度。

而风冷式冰箱则是将蒸发器盘管隐藏在冷冻室箱体内部，通过风扇将冷风吹出，并配有发热管自动除霜，冰箱内不会结冰结霜。冷冻室和冷藏室都有温度探头，有控制冰箱温度的能力，缺点则是由于冷冻室的风吹向冷藏室，冰箱内的冷冻室和冷藏室容易串味。

近年来风冷式冰箱的技术进一步发展，为了解决冷冻室和冷藏室串味的痛点，各大品牌推出了双系统双循环的风冷式冰箱，冷藏室和冷冻室分别配备蒸发器和风扇，风道相互独立，将冰箱由原来的一个房间变成了两个房间，不用担心冷藏室的水果会有冷冻室冻肉海鲜的味道。

还有品牌创新了双系统三循环的设计，十字门的设计将冰箱冷冻室分隔成冷冻区和变温区，两个分区功能不同，所需温度不同，我们可以进行更精细的食材分类。两个空间配备独立风机形成两个独立的循环风道，这样我们可以把生鲜食材和雪糕、冰块类的食品分开存储，避免串味。

因此在选购冰箱时，就要注意选购双系统双循环或三系统三循环的冰箱，避免冷冻室和冷藏室串味的问题，也不用担心冰箱内结冰结霜。

食材串味烦恼多？净味系统来帮忙

那么如何避免同一空间内食材串味？不想吃到榴莲味的巧克力蛋糕或者大蒜味的西瓜，关键就要看冰箱有无内置净味装置。各品牌的净味技术名字五花八门，其实市面上常见的净味技术基本上可以归纳为两种方式。

第一种是被动净味，空气经过风道时被动净味装置自动吸附异味分子以保持箱体清新。风道内通过释放特定的金属离子来抑制气味，这些离子具有强烈的氧化性，能够迅速破坏细菌的细胞壁和细胞膜，从而杀灭细菌。同时，特定金属离子还能够有效分解冰箱内部的异味分子，将其转化为无害物质，从而保持冰箱内部的空气清新。

第二种是主动净味，在冰箱内有异味时，利用吸风装置将冰箱内空气持续吸入净味装置内，装置内放出负离子分解异味与细菌，同时应用高能活性金属催化剂加速催化方向。

这两种技术基本上可以代表目前冰箱净味技术的方案，两种方式都能够有效防止冰箱内同空间的食材串味，两种方式相比之下，主动方式能更快除菌净味，灭杀细菌和抑制异味效果更强。同时也要注意净味技术的名称，有抑菌、抗菌、杀菌、灭菌等字眼，我们尽量选择杀菌或者灭菌的净味技术。一般来说，在整体的杀菌能力上，灭菌和杀菌字眼的净味装置能力较强，能够有效杀灭各种致病菌。

目前比较推荐的净味系统是美的PST+(价位四千元左右)，TCL T-Fresh(价位三千元左右)，海尔EPP(价位四千元左右)，容声IDP(价位四千元左右)。

总的来说，目前冰箱是通过制冷方式和内置净味装置两种方法来保鲜、避免食材串味，消费者在选购冰箱的时候，首先尽量选择双系统双循环或者三系统三循环的风冷式冰箱，避免冷藏室和冷冻室串味的问题。在此基础上，再选购带有杀菌灭菌系统配置的冰箱，这样能选购到最合适自身预算、性价比最高的产品。