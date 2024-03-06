持续释放AI信号，海信3月发布会含“AI”量值得期待

【天极网家电频道】随着华为在MWC 2024正式发布通信行业首个AI大模型、OPPO首款AI手机的面世……2024年人工智能技术的发展正在不断提速，电子产品正变得日益智能化，为用户带来前所未有的便捷体验。在这一潮流下，作为行业领军者的海信，显然已经做好了率先引领行业迈向AI新时代的准备。

近日，海信持续向外界释放关于AI的强烈信号。继发布AI预热海报后，海信电视官方再次发布新海报，随着AI技术的融入，其ULED X场景画质技术平台或将迎来全新的升级。这一连串的动作将3月15日发布会的科技含量直接拉满。

一直以来，海信都致力于技术创新和产品升级，通过不断研发和引入新技术，提升产品的性能和竞争力。在传统的液晶电视领域，海信自2013年推出首台ULED电视以来，就不断通过技术创新，持续“翻山越岭”。2022-2023年，海信更是发布了全新一代的ULED X显示技术平台，并升级为ULED X场景画质技术平台，在感知环境、内容、人等多维度进行全面升级进化后，便将Mini LED电视的画质效果推向更高的高度。

据最新海报透露，海信的ULED X场景画质技术平台可能会迎来全新的升级。可以推测，借助AI技术的强大力量，海信电视有望进一步提升其画质技术，为用户带来更为出色的影响体验。AI技术的融入，无疑将为海信电视的画质技术带来革命性的突破，推动其在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。

随着AWE展会的临近，外界对海信电视的期待也日益升温。我们期待看到海信电视借助AI技术的力量，为其ULED X场景画质技术平台带来全新的升级和突破。这将为整个电视行业带来新的活力和机遇，也将为用户带来更为出色的观影体验。