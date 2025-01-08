³¤ºç²ÎÕ¹CES 2025 ¹ú¼Ê»¯Õ÷³Ì¼ÓËÙ AI¼ÒµçÒýÁìÖÇ»ÛÉú»î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿1ÔÂ7ÈÕÖÁ10ÈÕ£¬2025 CESÈ«ÇòÏû·Ñµç×ÓÕ¹ÔÚÃÀ¹úÀË¹Î¬¼ÓË¹¿ªÄ»¡£±¾½ìCESµÄÖ÷ÌâÎª¡°Dive In¡±£¬¾Û½¹ÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢¿É³ÖÐø·¢Õ¹¡¢ÒÆ¶¯¿Æ¼¼ºÍÈËÀà°²È«µÈÇ°ÑØÁìÓò¡£ÖÐ¹ú¡°ÖÇ¡±Ôì´ú±í³¤ºç£¬Ð¯È«ÇòÊ×¿îAI TV¡¢AI±ùÏä¡¢AI¿Õµ÷£¬ÒÔ¼°AIÖÇ»Û¼Ò¾ÓµÈ½â¾ö·½°¸£¬ÎªÈ«ÇòÏû·ÑÕß´øÀ´ÁËÒ»³¡¿Æ¼¼ÓëÃÀºÃÉú»î½»Ö¯µÄ¿Æ¼¼Ê¢Ñç¡£
×÷ÎªAI´óÄ£ÐÍÂäµØµçÊÓÈüµÀµÄÁì¾üÆ·ÅÆ£¬³¤ºçÕ¹Ê¾ÁËÈ«ÇòÊ×¿îAI TVºÍ°Ù…¼³¤ºçAI±Ú»+µçÊÓ¡£³¤ºçAI TV²ÉÓÃ¡°¶«·½»¾í¡±µÄ¼«ÖÂÌùÇ½Íâ¹ÛÉè¼Æ£¬½áºÏÏ¢ÆÁ±Ú»¹¦ÄÜ£¬ÈÃµçÊÓ³ÉÎª¿ÍÌüÖÐµÄÒÕÊõÆ·¡£
¶øÔÚAIÌåÑéÂäµØ·½Ãæ£¬³¤ºçAIµçÊÓ²úÆ·ÓµÓÐ²×º£ÖÇÄÜÌå¸³ÓèµÄ´óÄ£ÐÍ¼¯Èº¡¢ËãÁ¦¼¯Èº¡¢AI¼¯Èº¡¢¸ÐÖª¼¯ÈºÄÜÁ¦£¬¾ß±¸Ë¼Î¬ÄÜÁ¦¡¢¼ÇÒäÁ¦£¬²¢ÄÜ¹»×ÔÎÒÑ§Ï°¡¢³ÖÐø½ø»¯¡£²¢ÓÉ´ËÊµÏÖÁËÈË¸Ð½»Á÷¡¢³¬¼¶ËÑË÷¡¢AI»ÖÊ¼ÆËãµÈÖî¶à¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸öÐÔ»¯µÄ·þÎñºÍÄÚÈÝÍÆ¼ö¡£
³¤ºçÕ¹Î»Í¬Ê±´øÀ´ÁËAI¼Ó³ÖµÄ¼Òµç²úÆ·ÏµÁÐÓëÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÏµÍ³£¬ÔÚCESÏÖ³¡Õ¹Ê¾ÁË°üÀ¨AI±ùÏä¡¢AI¿Õµ÷¡¢AIÏ´ºæÌ××°µÈÐ¾Æ¬¡£ÖÇ»Û¼Ò¾ÓÏµÍ³Í¬ÑùÎüÒýÖî¶à¹ÛÖÚ×¤×ã£¬¸ÃÏµÍ³ÒÔ¼ÒµçÖÇ¿ØºÍ½ÚÄÜ°²È«ÎªºËÐÄ£¬Î§ÈÆ¼ÒÍ¥µÄ¸öÐÔ»¯ÐèÇó£¬ÕûºÏÁËÖ÷¶¯·þÎñ¡¢½ÚÄÜ¡¢°²È«ÒþË½ºÍAIËÄ´óÄÜÁ¦¡£ÒÔÖ÷¶¯½ÚÄÜ¹¦ÄÜÎªÀý£¬Í¨¹ýÀ×´ïÖÇÄÜ¸ÐÖª£¬µ±·¿¼äÎÞÈËÊ±£¬ÏµÍ³»á×Ô¶¯¹Ø±ÕÕÕÃ÷¡¢ÎÂ¿ØµÈÉè±¸£¬Ô¤¼ÆÃ¿Äê¿É½ÚÊ¡¸ß´ï20%µÄÄÜÔ´ÏûºÄ¡£
³¤ºç»¹´´ÐÂÐÔµØ½«±ùÑ©ÔË¶¯Óë´óÆÁÓÎÏ·×°±¸½áºÏÆðÀ´£¬ÎªÏÖ³¡µÄ¹ÛÖÚÃ½Ìå³ÊÏÖ±ùÑ©ÔË¶¯µÄ¶ÀÌØ÷ÈÁ¦¡£ÕâÒ²·´Ó³³ö³¤ºç²»½öÔÚCESÕâ¸ö¹ú¼ÊÎèÌ¨Õ¹ÏÖÆäÔÚ¿Æ¼¼¡°ÖÇ¡±Ôì·½ÃæµÄÐÛºñÊµÁ¦£¬»¹Í¨¹ý·¢Á¦¡°±ùÑ©¾¼Ã¡±ÈüµÀÕÃÏÔ¹ú¼Ê»¯·¢Õ¹µÄ¾öÐÄ¡£
¾ÝÁË½â£¬³¤ºç×Ô2023ÄêÆð¾ÍÓë¹ú¼ÊÑ©Áª(FIS)»¬Ñ©ÊÀ½ç±¼°µÂ¹ú»¬Ñ©Ð»á(DSV)¿ªÕ¹ºÏ×÷£¬ÔÚ2024Äê11ÔÂ¸üÊÇ³ÉÎª¹ú¼ÊÑ©Áª»¬Ñ©´óÌøÌ¨ÊÀ½ç±µÄ¹Ù·½ºÏ×÷»ï°é¡£Ê¼ÖÕ¼á³Ö¡°×ß³öÈ¥¡±µÄ³¤ºç£¬Í¨¹ý»ý¼«²ÎÓë¹ú¼ÊÊÐ³¡µÄ¾ºÕùÓëºÏ×÷£¬Ä¿Ç°ÒµÎñÒÑ¸²¸ÇÈ«Çò160¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬Æ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦Ò²ÓëÈÕ¾ãÔö¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â