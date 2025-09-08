柏林见证“全家筒时刻”：海信棉花糖Ultra全家筒首秀斩获双奖

【天极网家电频道】当全球消费电子行业的目光再次聚焦柏林，柏林国际电子消费品展览会(IFA2025)不仅成为创新产品的秀场，更悄然变身为中国企业讲述全球化进阶故事的重要舞台。9月5日，海信旗下三筒洗衣机――棉花糖Ultra全家筒迎来它的国际首秀，首次海外亮相便荣获IFA 2025“最佳设计奖”，另一款海外热销产品5i热泵洗烘一体机也因出色的节能与用户体验斩获“最佳科技社会价值奖”。

这并不是海信洗衣机第一次站上这个舞台。早在2017年，其Master大师系列就曾以“一机三筒”的创新架构，斩获当年柏林IFA展“产品设计创新金奖”，而八年后的再度登场，不仅是产品的迭代，更隐喻着中国制造从“赶考者”向“引领者”、从输出产品到输出标准的深刻转型。而同样在IFA期间，海信官宣重磅消息：成为 2026世界杯全球官方赞助商，更凸显出其以体育为纽带、构建全球品牌认同的战略决心。

为何能拿双奖：用设计把“痛点”变“亮点”

IFA2025展会现场，海信展区人潮涌动。来自不同国家的观众围在三筒机前，观察三个滚筒如何独立又协同地运作。“这才是真正的分区洗护解决方案。”一位外国家电评论家在体验后表示，“传统的单筒洗衣机无法满足现代家庭对健康洗护的需求，而购买多台洗衣机又占用空间。海信的三筒设计完美解决了这个矛盾。”

海信棉花糖Ultra全家筒的“得奖密码”并非堆砌参数，而是以用户为锚点的系统化创新：4合1热泵洗烘一体、分体式设计、模块化组合与AI智能，让一台机器在同一时间段内完成不同人群、不同面料的专业洗护;活水洗科技将洁净与健康提升为“看得见的改观”。评审更看重的，是它把“分区洗护”从理念推成可复制、可规模化的解决方案。

海信棉花糖Ultra全家筒不是简单的“三个筒”，而是一套“全家筒”系统：一个13公斤主筒，叠加两个各1公斤的mini筒，可自由叠放，也可分开安装，形成“2N+1”的模块化架构。一位三孩家庭父亲在现场直言：“婴儿衣物、运动服、大件床品，各洗各的，不再抢时间。”同时，三区独立洗烘系统还可以同步运行不同程序，互不干扰;家里的洗护秩序由此被重建――不仅更干净，也更有效率。

海信全家筒洗衣机的核心突破在于“宙斯集成式热泵系统”，海信洗衣机研发中心总经理朱国生在接受记者采访时表示，海外客户看到这款产品之后非常满意，热泵低温柔烘技术能在42℃低温下完成衣物柔烘，既保证即洗即穿，又保护羊毛、真丝等高档面料不缩水、不褪色。活水洗科技则是海信全家筒的另一项创新突破，通过“激活水、净化水、软化水、健康水”四重处理，能有效分解红酒渍、血渍等特殊顽固污渍，实现边洗边除毛屑，毛屑去除率达90%以上，阻垢率93%以上，真正实现了“宠物友好”的同时，还可以为衣物提供深层洁净和健康呵护。

全球舞台的突破：从产品出海到品牌出海

如果说产品创新是海信的“内功”，那么品牌全球化就是其“外势”。在IFA2025展会期间，海信宣布成为2026世界杯全球官方赞助商。近年来，海信通过连续赞助两届世界杯、三届欧洲杯及世俱杯等全球顶级体育赛事，品牌全球认知度实现跨越式增长。这一次，海信再度携手顶级赛事，用足球这一“世界语言”与全球消费者建立情感连接。

“我们致力于借助世界杯这一全球舞台，让世界不仅见证中国制造的实力，更切身感受中国创造的魅力。”海信集团相关负责人表示。这种战略正在形成实际效果。海信洗衣机目前已畅销全球140多个国家和地区，今年6月海信洗衣机在英国市场份额突破11%，跃居行业第一;在克罗地亚、塞尔维亚等市场占有率超过30%，位居行业前三;在要求严苛的欧洲市场，海信洗衣机荣获欧洲权威机构 WHICH 认证，并入选英国“BEST BUY”榜单，平均每分钟有5个欧洲家庭选择海信洗衣机。

海信同时通过专利开放战略推动行业共赢。今年5月，海信洗衣机宣布对外开放66项三筒核心专利，多家国际权威媒体评价这是“以共享生态解构专利壁垒”。这意味着，海信不仅是产品的输出者，更是行业标准的构建者。

行业观察：存量时代的正确解题

在IFA2025同期召开的第二十一届(2025)中国家用电器创新成果发布盛典上，海信三筒洗衣机(海信棉花糖Ultra全家筒)获得“年度产品创新奖”，其对分区洗护逻辑的彻底重构，赢得了行业和市场的高度认可。同时在2024-2025年度中国家用电器品牌评价活动中，海信洗衣机被中国家电院评为“洗衣机行业十强品牌”。

在存量竞争的背景下，家电行业的增长正逐渐依赖真正的用户洞察与技术创新。目前，热泵洗烘一体机和分区洗产品已成为高端市场的双重引擎，海信凭借双赛道优势，获得奥维云网“热泵洗烘一体机线下主销价位销量第一”权威认证。其市场表现也极为亮眼，仅2025年上半年，海信洗衣机主营业务收入同比增长37.58%;在“618”大促期间，电商销售规模同比提升83%，远超行业平均增速。“用户最在意的，不是参数表，而是洗护体验能否真正改善生活。”一位行业分析人士指出，“海信把‘复杂家庭需求’转化为‘有序洗护方式’，这是创新的本质。”正如海信洗衣机研发负责人所说的那样，“我们做三筒的初衷，就是让复杂的洗护需求变得有秩序、有温度。”

从2017年到2025年，从首创三筒到斩获IFA双奖，再到世界杯全球赞助，海信的路径清晰：技术立身，品牌走远，生态共赢。三筒洗衣机不仅是一次产品迭代，更是中国创新在全球产业格局中留下的深刻注脚。当一台机器能够同时满足“分区、节能、健康、效率”的多重诉求，它就从“家电”升级为“家人”。柏林见证了这一刻，接下来，将有更多国家的家庭，把这份秩序与从容带回家。