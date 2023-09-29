依然遥遥领先 华为新品智慧屏V5 Pro开“卷”智慧交互

【天极网家电频道】众所周知，来到2023年的智能电视在显示与性能硬件方面已经有了诸多成熟方案与例子，这就使得智能电视整体的画质与体验水平飞速进步，平均值不断提升的同时，上限也在持续刷新。不过画质性能提升越快，也难保其中的边际效益降低，除了画质堆料外，智能电视品牌也需要找到其它更有利于用户感知的新赛道。

很巧的是，最近我们熟知的一个擅长“卷体验”的品牌动作频频，每推出一款新品都让粉丝们直呼“遥遥领先”。在几天前的华为秋季全场景新品发布会上，就带来了一款新品智慧屏V5 Pro，作为年度旗舰的它将会在哪些方面引领行业呢？

相比此前的智慧屏产品系列，智慧屏V5 Pro除常规的硬件升级外，还将“创新交互”写入了宣传语，在全球首创华为灵犀指向遥控，运用配套电视遥控器搭载的超小型天线、空间定位等技术，实现隔空滑动、点按、拖动等操作，在电视上实现以往手机才有的触控体验。

华为智慧屏V5 Pro顶部配备独特的SmartBar，其中集成了灵犀空间定位模组、麦克风阵列、红外传感、环境光传感、AI慧眼等多重智慧感知模块，可与遥控器双向交互，并提供视频通话、沉浸式健身等功能

与此同时，作为搭载HarmonyOS 4的华为生态产品，智慧屏V5 Pro也支持与华为手机、手表等设备进行多设备协同与内容流转，在智慧屏上运行手机应用，远程视频通话、远程协助、4K投屏等均可实现，为华为用户创造更丰富的生态场景。

以上这些特性想必是华为智慧屏V5 Pro相比其它智能电视产品最大的差异所在，而在常规的硬件部分，它也可以说不愧旗舰之名。

华为智慧屏V5 Pro目前推出了85/98英寸双版本，均采用鸿鹄SuperMiniLED技术，分别搭载576/1008个背光分区，能达到1600/2000nits峰值亮度。色彩方面搭载鸿鹄色彩技术，拥有95% DCI-P3电影级广色域、10.7亿色，以及Delta E低于1.5的优异色准，并通过HDR Vivid认证。

SoC方面，华为智慧屏V5 Pro搭载了久违的鸿鹄900处理器，配备6+64GB RAM+ROM，在强大NPU算力加持下可提供多种画质调校增强能力，呈现出更加真实细腻的大师级视效。在音质方面，HUAWEI SOUND音响系统加上3.1.2声道的设计，更是为用户带来震撼的听觉体验。

通过技术创新与拓展体验的独特视角，华为智慧屏V5 Pro能够为我们展现出智能电视的另一条前景，也就是极致的交互与旗舰级硬件的搭配，并且成为万物互联、全场景生态的重要载体。