当贝投影十周年新品将于9月7日发布 预热主题海报信息解读

【天极网家电频道】当贝将于9月7日在杭州举行“同心同行”发布会，庆祝和纪念十周年的同时，也会带来一款神秘新品。随着日期临近，当贝官方在微博等平台放出了第一张倒计时预热海报，并配文：「5」所不能，3天后见证超级色彩。

我们可以仔细观察这张倒计时3天的预热海报，看看其中可能透露出哪些关键信息。

图片中主要包括背景的多样色彩、投影镜头、“3”的倒计时，以及文字部分的“超级色彩”等元素。从投影镜头的样式来看，新品应该为常规结构的投影产品，而不是超短焦投影、激光电视等品类，文字以及背景的渐变色彩风格也展现出新品的卖点之一，作为伴随品牌十周年发布的新品，它无疑会拥有旗舰级的色彩等画面表现。

微博配文中同样可能包含重要信息，以谐音的方式给出了一个数字「5」，从比较常规的思路来看，这可能是组成新品名称的一个数字。由此，我们能联想到目前当贝在售的两款投影产品，当贝X5与当贝D5X Pro，前者作为常规投影旗舰，后者则是主打轻薄的旗舰产品。

当贝目前的旗舰产品还有一个重要特征，就是采用了光峰科技ALPD激光光源技术。2022年底，光峰宣布最新一代的ALPD 5.0技术进入开发阶段，2023年中则在微博发布一组海报，正式将其命名为超级全色激光技术。这里同样出现了「5」。

基于这张倒计时3天的预热海报，我们已经能够从中解读出不少可能关联的产品、技术等信息，让人对这款十周年新品更加期待。我们也将继续关注后续发布的预热信息，第一时间带来当贝十周年发布会与新品资讯。