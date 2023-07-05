大风压+大火力 德意S2+3T烟灶黄金套餐评测

【天极网家电频道】一个用起来舒心的理想厨房应该是什么样子？足够的空间，好用的电器，趁手的厨具，油烟不能太多，炒菜火力要猛，至少应该具备这些条件。今年上半年德意推出一套旗舰级的烟灶黄金套餐S2+3T，大风压油烟机A6Pro搭配Z5Plus燃气灶，正好可以用来搭建理想厨房。

德意大风压油烟机A6Pro，搭载德意大风压核心科技，强排劲吸的基因目前已延续并升级到第6代，具有1200Pa超大风压，配合24m³/min超大吸力，排烟能力强悍。这款烟机还拥有超薄机身，进深350mm，可适配多种橱柜；宽幅天幕，可高效拢烟；高温自清洁，自动除油免拆洗；还有挥手智控、烟灶联动、延时关机等智能功能。

俗话说好马配好鞍，好烟机配好灶。与A6Pro烟机搭档的德意Z5Plus燃气灶也是强者配置，有5.2kW大火力，68%热效率，便利清洁的可拆卸式炉头，还有电子定时、烟灶联动功能。近日，我们前往卖场进行实地评测，详细体验了这一烟灶套装新品，来看看吧。



德意A6Pro，Z5Plus，烟灶套装

超薄机身设计，进深350mm

我们测评的是一台德意大风压油烟机A6Pro系列HJ98S2烟机，它外形简洁大方，线条笔直流畅。机身主体为黑色，顶部为深灰色。它采用超薄设计，可以适配多种尺寸的吊柜，整体嵌入，不会从厨柜中凸出来，更为美观，适合当前的嵌入式、橱电一体潮流。



德意A6 Pro油烟机

德意A6Pro机身采用超薄设计，主机进深350mm、高度310mm。我们用卷尺进行了实际测量，进深确为350mm。在卖场里还有其它常规的油烟机，其进深约485mm，两者差距接近28%。



350mm进深

超薄机身还可以节省空间，当用户有需要用大锅时可以放得下，烹饪空间更开阔。



侧面看，烟机进深比灶台宽度要明显小

从侧面看，可以看出，德意A6Pro烟机的占用空间要明显地小，让出了不小空间。



烟机不会凸出吊柜

宽幅天幕拢烟，895mm超宽面板

从正面看，德意A6Pro烟机的宽度是895mm。它的拢烟板也是一块895mm长的超宽面板，有效的拢烟宽域是794mm。



宽度895mm

德意A6Pro烟机的拢烟板由内而外可旋转张开90°，广翼拢烟开角，与机身形成了422mm的宽幅翼展深度，成为一个天幕高效拢烟区，将油烟吸拢进去不逃逸。



拢烟板张开90°



拢烟区域

1200Pa超大风压，24m3/min超大吸力

德意产品的核心科技是大风压技术。今年这款旗舰产品A6Pro更是迭代升级，从以往的800Pa、900Pa，直接攀升至1200Pa的超大风压，风力更强劲。

德意MAX12大风压核心科技，由SP3.0全直流变频电机、飓风广域叶轮、无阻式增压风道系统协同，实现1200Pa超大风压，在做饭高峰期能更强力地排出油烟，无惧烟道拥堵和油烟倒灌。

德意A6Pro通过定制280mm大直径叶轮，配合电机高速旋转提供的动力，形成24立方米/分钟的超大吸力，能瞬间吸走爆炒油烟。

现场工作人员为我们进行演示，直观地展示了大风压的威力。在演示模式下，操控板中央的红圈会显示转数。工作人员把一块板放到油网前面，强大的吸力一下就把板子吸住了，掉不下来。同时，烟机侦测到风道不畅，电机便加大动力输出，增大了转数，红圈内的数字一下由760迅速飙升到1078，乃至1422。说明随着风道阻力的增大，转速也越大，风压也随之增大。



大风压演示

拢烟测试

具体的拢烟排烟效果如何呢？我们使用两个汽雾发生器生成大量汽雾，来进行测试。



拢烟测试

从下图中我们可看到，大量的汽雾弥漫在灶台上，打开德意A6Pro烟机的排烟，马上把堆积的汽雾排放出去了，没有逃逸。

风速测试

我们用风速计测试德意A6Pro油烟机在使用时各档的风速吸力。在打开弱档时，测得风速大约4.1米/秒，为3级风力；强档约6.0米/秒，超劲吸档约7.5米/秒，达到4级风力，很是强劲。

下图是一个风力示意图，可以看到3级4级风力还是比较明显的，能够把旗子和树枝吹晃动。

高温自清洁

德意A6Pro油烟机具有高温自清洁，可以自动除油，免去拆洗烟机的麻烦。在累计使用60小时并关机30分钟后，烟机会自动开启自清洁程序，通过电加热，以75°C的温度熔化内部油污并高速甩离，同时维护风道系统清洁，以此保持吸力强劲。



高温自清洁



叶轮模型

操控、功能

操控方面，德意A6Pro油烟机搭载触摸操控面板，触摸反应灵敏。操控面板上有多种功能，包括手势操作、高温自清洁、照明、超劲吸、时间显示、弱档、强档、电源等。



操控面板

德意A6Pro油烟机具有挥手感应智能操控，挥手之间自动开机，开始抽油烟，再挥关机，双手不触碰，操控更轻松。这样隔空操控，适合烹饪时手上有油污的情况，不用触碰到面板。

另外，德意A6Pro有延时关机功能，灶具关闭后，油烟机会继续排烟三分钟，把残余油烟清除干净，然后自动关闭。



手势操控

两边配有两道大面积的白色LED氛围灯，功率2W*2，可以照亮灶台，炒菜看得清。



LED氛围灯

油网为易拆卸设计，方便清洁。



易拆卸油网

大容量油杯，拆装便捷。



大容量油杯

噪音测试

油烟机一般吸力越强，噪音越大。德意A6Pro油烟机的吸力如此强劲，噪音会如何呢？官方标称54dB（声压级; A计权声功率级为68dB），并不非常大，我们使用噪音仪进行实际测试。

噪音仪放置在距烟机约0.5米处，人烹饪时站在灶台前的位置。首先我们测得环境噪音约47.5分贝（dBA），然后测得烟机用弱档工作时噪音约53.5分贝，强档约61分贝，超劲吸档约66.5分贝。



噪音测试

通过噪音的变化曲线，可以比较直观地看到三个不同档位的噪音等级：



噪音变化曲线

通过下图的参考，可以比较出这款油烟机的噪音大小。即使在卖场比较嘈杂的环境下，德意A6Pro油烟机的工作噪音也仅比人说话声大一点，不算吵，不会影响到厨房之外的客厅。

燃气灶Z5Plus

跟德意A6Pro油烟机组成“黄金套餐”的是灶具Z5plus。这款产品的具体型号是JZT-SE313T，跟烟机型号CXW-268-HJ98S2，组合成这套德意S2+3T烟灶套装。



德意燃气灶Z5plus

德意Z5Plus燃气灶，搭载德意POWER大火力燃烧科技，具有5.2kW大火力，68%热效率，可以精准调控火力。它采用分体式螺旋桨燃烧内驱：三叶广口扇型通道释放充足燃气，120mm大直径燃烧器提供充足氧气，达成最优燃烧配比；底部空气补能舱有效富氧，保障持续燃烧动力；空燃混合气流经过螺旋桨扇叶结构，达到最佳气动状态，实现5.2kW大火力。



炉头，可移动式聚能环

德意Z5Plus的炉头，采用外焰炉架贴合设计，使温度最高的外焰与锅底充分接触，热量吸收更充分。配有一个分体式可移动的搪瓷聚能环，可以锁住热能不散失，从而实现68%的超高热效率，远超国家一级能效，高效烹饪。



1级能效标识

炉头创新性采用可拆卸式设计，可以更全面地拆解出来，即使烹饪时汤滚出来，也能很方便地彻底清洁。这点比只能拆炉架的常见燃气灶要方便得多。炉头底部的黑色搪瓷水盘，也耐脏易清洁。



可拆式炉头

德意Z5Plus燃气灶的底壳尺寸是可调节设计，可以灵活适配（630－700）*（330－400）mm之间的任意开孔尺寸，可以兼容多种使用场景，新房用新灶尺寸，老房焕新灶台面也不用费力改造。



底壳尺寸可调节

德意Z5Plus有智能触摸电子定时功能，可设置1-99分钟烹饪时间，到点提醒、自动关火，保障安全；采用SONIX进口智能芯片，超低功耗，节能环保。



火力调节旋钮，电子定时

德意Z5Plus具有烟灶联动功能，灶具点火时，德意A6Pro烟机会即时启动。在灶具关闭后，油烟机也会运行三分钟清除余烟后自动关闭，智能省心。



烟灶联动

场景视频，评测总结

下面我们通过一个场景视频来了解德意S2+3T烟灶套装：

德意油烟机A6Pro机身超薄，能为用户节省不少空间。它的拢烟排烟能力非常强，1200Pa超大风压，配合24m3/min超大吸力，使其无惧烹饪高峰时间公共烟道压力。挥手智控、高温自清洁、烟灶联动等功能，让用户使用起来更方便。

德意Z5Plus燃气灶高效大火力，适配全尺寸，可拆式炉头方便用户清洁，电子定时的功能实用，八大安全保障也让用户放心。

总体来说，德意A6Pro+Z5Plus组成的S2+3T烟灶黄金套餐，整体性能强大，功能实用，是值得关注的高端厨房电器。