AWE2023：格兰仕惠而浦联合参展多款新品亮相

【天极网家电频道】4月27日-30日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海举行。格兰仕联合惠而浦(中国)共同参加了AWE2023展会。格兰仕展出了II代智能预制菜微波炉、“中国红2023”微蒸烤炸一体机、“双子一号” 双腔蒸烤一体机、“龙宫星”X15 全嵌入式洗碗机、超薄洗衣机，以及“格兰仕・匠”高端套系生活电器。惠而浦展出了洗护解决方案、阳台解决方案，厨房解决方案，保鲜解决方案，餐具洁净解决方案，一站式厨电解决方案等。



AWE2023：格兰仕、惠而浦展区

“中国红2023”微蒸烤炸一体机

格兰仕为参展观众打造了一个“宇宙厨房”场景，还原太空生活情境，包括客厅、阳台、厨房在内多个生活场景，同步配套格兰仕微蒸烤一体机、蒸烤箱、烤箱、洗碗机、冰箱等全品类前沿家电。



“中国红2023”微蒸烤炸一体机，左一

在“宇宙厨房”这里，可以看到格兰仕2023年度新品“中国红2023”微蒸烤炸一体机，这款产品将微波加热、蒸汽烹饪、智能烧烤、空气炸等现代厨房功能集于一体，一台机器满足三餐各式烹饪。历经上万次实验研发出来的蒸烤炸智能菜单，涵盖家常蒸、美味烧烤、养生甜品、空气炸等37项美食，消费者一键专享。



格兰仕“宇宙厨房”

II代预制菜微波炉

去年9月格兰仕推出第一代预制菜微波炉，这次推出了更加智能的II代预制菜微波炉。II代智能预制菜微波炉搭载智能餐厨解决方案，配置智能扫码感应区与智慧触屏，用户将预制菜外包装上的条形码对准微波炉的扫码感应区，微波炉即刻识别预制菜品、分量等信息，智能匹配最佳烹饪程序。



II代预制菜微波炉

格兰仕II代预制菜微波炉还有配套的预制菜“无人自助+智能烹饪”的解决方案，可满足中央厨房、便利店、机场、校园等大人流量或无人自助场景需求。据介绍，II代微波炉的后台系统还支持消费者画像分析、TOP产品分析、动态销售数据分析、食品库存管理、到期食品预警等功能，通过大数据构建预制菜数字零售解决方案，推进预制菜餐饮安全化、标准化、数字化发展。



II代预制菜微波炉

其它厨电

在现场，还可看到格兰仕328发布的嵌入式双腔蒸烤一体机，双子星一号、二号。这系列产品采用上下分层设计，上腔蒸、下腔烤，可同时使用，设计也颇精美。



嵌入式双腔蒸烤一体机，双子星一号、二号

格兰仕空气炸微波炉，将空气炸功能与微波、烧烤、热风烘干功能结合，一机多用。定位高端，设计颜值也颇高。



格兰仕空气炸微波炉

惠而浦

格兰仕收购惠而浦后，这次在AWE是同台相邻展出。在现场可以看到惠而浦推出的洗护解决方案、阳台解决方案，厨房解决方案，保鲜解决方案，餐具洁净解决方案，一站式厨电解决方案等。



惠而浦展区

保鲜解决方案这个展区里，可以看到惠而浦的重点产品W9系列自由嵌入式冰箱、进口多门冰箱，冻龄系列十字四门冰箱等产品。

惠而浦全嵌入式冰箱W9系列，采用无界至简设计，可隐于橱柜之中;可定制个性化橱柜门板，用户能更合心地装饰自家厨房。这是款全风冷无霜冰箱，风路双循环防止串味，采用双变频系统、智能控温技术，并有等离子除菌、零冻锁鲜舱、全抗菌抽屉等保鲜技术，功能丰富。



惠而浦全嵌入式冰箱W9系列

格兰仕、惠而浦的展区位置是上海新国际博览中心N4馆4C51，有兴趣的朋友可以到现场参观体验。





天极网AWE专题报导：https://www.yesky.com/AWE2023/

关于AWE2023：

AWE2023展会主题为“智科技，创未来”，展会的品类众多，聚焦“智能科技”、“智慧场景”、“创新产品”，展示5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术与家电、消费电子行业深度融合的最新创新成果。本届AWE预计有千余家国内外企业参展，展览面积超过15万平方米，覆盖13个展馆。