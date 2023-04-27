打造家居美学 康佳“极光”系列产品亮相AWE2023

【天极网家电频道】4月27日至30日，2023年中国家电及消费电子博览会在上海新国际博览中心正式开展。作为亚洲规模最大、全球三甲的国际家电及消费电子展览会，本届AWE以“智科技、创未来”为主题，展示包括家电、消费电子、物联网、智能家居、智慧娱乐、人工智能、5G等诸多领域的创新产品与成果，为消费者演绎创新技术赋能下的未来智慧生活蓝图。

在本届AWE现场，我们看到了不少熟悉的家电企业以及新晋的家电品牌，各式各样的黑科技新品吸引着在场消费者的关注。国产家电巨头康佳在本次AWE展会上带来了“极光”系列产品，据了解，该系列联通了各家居场景，以一体化、智能化设计，满足消费者品质生活需求。

立足“黑电+白电”全产业链体系 康佳推出“极光”系列产品

据奥维云网研究表明，中国家电市场正从单品零售时代跨入场景方案设计时代，逐步形成覆盖厨房、客厅、卧室等不同场景的套系化家电解决方案。套系家电的概念并不难理解，这些产品拥有统一的设计风格，通过互联互通组成可以统一操控的智慧家电，能够很好地融入整体家居环境，为厨房、客厅、卧室、卫浴、全屋等多场景中提供一站式服务。

目前套系化家电市场表现出潜力巨大的发展前景，据《2022中国套系家电研究报告》显示，当前国内家电套购市场容量高达1538亿元，预计2023年将达到1760亿元规模，而且超过九成用户对套系家电购买有较高兴趣。我们熟知的业内多家知名企业，在立足于自身优势产品的基础上，也纷纷建立起了符合自身的套系化家电落地方案，而在家电领域已经深耕40多年的康佳，在黑电领域实力强劲，在白电领域近年来通过战略布局升级，现如今已经构建起了完整的“白电+厨电”大白电全产业链体系，此次康佳“极光”系列产品的落地，值得期待。

创新科技搭配美学设计 康佳携手国际知名设计公司联合设计

在现代家装设计中，场景或品类的整体性、统一性愈发被人们所看重。家电产品作为家装设计中的重要组成部分，人们在选择时不再仅是关注它的功能，而是希望家电产品所带有的外观设计，能够营造出一定的家居风格，而且能够融入其他家居元素。

据了解，康佳在发布会上与意大利著名设计公司Italdesign签订战略合作，未来将会把Italdesign实用的工业设计经验和“世纪设计大师”乔治亚罗的设计美学与康佳集团在家电领域的技术沉淀结合，在展现科技质感的同时从设计美学、人文关怀、艺术价值等精神需求维度重新定义家电产品，让消费者享受到套系家电美学所带来的家居新乐趣。

相关资料显示，意大利著名设计公司Italdesign以兼顾人文主义美学与充满高科技感的实用造型的汽车设计作品而闻名中外，其创始人乔治亚罗曾为奥迪、雷克萨斯、玛莎拉蒂等众多著名汽车品牌提供过优秀的设计方案。此次康佳与Italdesign签订战略合作，不仅能够提升自身对于产品美学设计方面的审美，而且品牌调性也可以得到一定程度的升维，为康佳进一步贯彻“产品新四化”理念，打造高端创意智慧家电，冲击高端、全球市场做好准备。

囊括多个场景品类 满足消费者品质需求

据了解，康佳“极光”系列产品囊括“冰洗空冷厨”全品类，能够连通厨房、客厅、阳台等家居场景，以一体化、智能化设计，满足消费者品质生活的需求，我们在现场也看到了诸如洗衣机、冰箱、空调、电视等多个品类。

其中，针对用户的洗烘护需求，康佳推出了极光系列・臻彩洗烘套装。在洗衣层面上，它首先拥有AI智慧洗功能，能够通过智能AI感知筒内衣物重量，自动配置水位水位，同时在机身内的称重传感器的帮助下，自动调节洗衣时间，为用户带来方便快捷的洗衣新体验。而在除菌功能方面，康佳极光系列・臻彩洗烘套装搭载五重健康除菌技术，拥有蒸汽热力除菌、纳米银离子除菌、高温除菌螨、90℃筒自洁、AMT抗菌窗垫等功能配置，全面守护的洗衣穿衣健康。

在烘干层面上，康佳极光系列・臻彩洗烘套装同样以AI技术赋能衣物烘干。它采用了恒温烘干的方式，通过3个NTC温度传感器将烘干温度控制在±1℃，保护衣物原纤维组织不会因为高温而受到破坏。同时它还拥有对多种常见面料的专业烘干护理程序，帮助用户实现更精细化的衣物烘干需求。

除了洗烘套装所在的阳台场景，在卧室场景下，康佳还为消费者带来了康佳极光系列・智慧新风空调，它采用了机身环保ABS一体化设计，拥有60m³/h大新风量、五重净化、智能清洁等多项功能，在炎热的夏天为用户营造新鲜自然的室内空气环境。

而在客厅场景，康佳则布局了极光系列・双15天生态原鲜冰箱，它拥有558L大容积，配备冷藏加冷冻共计8个独立储存抽屉，能够满足用户分类存储食材、精准保鲜食材的细分需求。同时它还搭载了第五代全空间ION+除菌净味技术，冷藏、冷冻全空间除菌净味效率可达到99%，时刻守护全家人饮食健康。

不止于康佳极光系列产品，在客厅场景中我们还看到了一款康佳Mini QD-LED电视A6 MAX，它精研融合了QLED与MiniLED的先进优势，首次搭载了穹顶超反射光学透镜，在512颗芯片驱动8192粒精密灯珠的加持下，能够为用户呈现足够清晰的画面细节以及丰富的色彩层次，进一步升级我们在客厅场景中的观影体验。

此外，除了诸多家电新品的展出，康佳在本次AWE展会上还推出了数字绘画艺术展、食物塔、巨型极光闪蝶装置等活动，为在场观众带去更为有趣的互动体验。