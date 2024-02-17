一套全搞定，再也不动手，科沃斯地宝X2 COMBO

【天极网家电频道】有没有一种清洁工具，能一下子包揽所有的清洁家务，而且不用咱再动手去清理尘盒尘杯呢？有没有办法告别“扫地机扫地，我洗扫地机”的烦恼呢？有，这就是科沃斯首创的一站式家庭清洁中心――地宝X2 COMBO。

它既有扫拖一体机来打扫地面，又有手持无线吸尘器来清洁扫地机扫不到的地方，还有基站给这两台机器做清洁，包揽了大部分的人手清洁工作。特别创新的是，它有双管集尘功能，除了扫地机自动集尘，还有吸尘器自动集尘（划重点），基站能自动将手持吸尘器里的垃圾吸走收集起来，再也不用我们自己动手去清理尘杯了。



一站式清洁中心 科沃斯地宝X2 COMBO

科沃斯地宝X2 COMBO是一整套产品，包含多个组件，主要有扫拖一体机、手持吸尘器、全能基站。其中，扫拖一体机是科沃斯最新款的旗舰扫拖机器人地宝X2 PRO，它的吸力升级至8700Pa。

X2 COMBO搭配的全能基站比以往体型要大，增加了吸尘器插槽、配件仓。功能上也有升级，除了能为扫地机充电补水集尘，还为手持吸尘器提供充电、集尘――这就是科沃斯地宝X2 COMBO的创新之处，双管集尘。

全能基站，能自动集尘

全能基站为手持吸尘器提供了充电、集尘的插槽，及侧面的固定卡口，还为各类配件提供了收纳仓。吸尘器插槽里有两处孔槽，分别用于集尘、充电。当我们把手持吸尘器放入卡槽时，就会自动进行充电，如果吸尘器刚工作过，就会自动进行集尘。



手持吸尘器的卡槽

我们试用了这个功能，先用吸尘器吸了一些灰尘，如下图所示，可以看到尘杯里已经有一团灰尘了，手动一打开，灰尘就有一部分喷了出来。将吸尘器插回插槽，自动进行集尘，10秒钟时间，再打开尘杯盖，里面的尘土已经被抽吸干净了。从此，我们使用手持吸尘器也不用再手动清尘了，告别清理过程中的二次污染。



基站对吸尘器自动集尘

手持吸尘器

地宝X2 COMBO的吸尘器使用简单，机身只有一个模式键，切换大吸力、低音两个档位。机身重量1.2kg，可轻松使用，电池容量为4000mAh。吸尘器有60AW大吸力，很是强劲。把手让在吸风口会一下被吸住。吸尘器有4重过滤系统，13级HEPA、6锥气旋、不锈钢过滤网、主旋风锥，可过滤99.97%微尘；黄金6锥气旋分级净化，通过旋风气流产生强大离心力，分离细小颗粒物，避免尘螨皮屑堵塞HEPA滤网，保持吸力持久。



手持吸尘器

手持吸尘器具有60AW大吸力，采用黄金6锥气旋分级净化+自清洁HEPA4重过滤系统。并提配了除螨刷、缝隙刷、扁头刷、地刷等配件。前三个刷头可放在基站的刷头收纳仓里，很方便。



刷头收纳仓

扫拖地机

用于地面清洁的是科沃斯的方形旗舰地宝X2，它最大的特点是方形机身，相比传统的圆形机身，方形可以更近地贴合墙边、墙角，配合机身角上的边刷，可以更有效地清扫。据介绍，地宝X2的清洁覆盖率可以达到99.77%。



科沃斯地宝X2 PRO，方形扫拖机器人

方形机身也更窄，宽度320mm，前后一致，这使地宝X2可以顺利进入一些狭窄地形，如桌椅腿等复杂空间，轻松进行清洁。机身高度只有95mm，能够轻松地进入沙发、床底等低矮家具的下方进行清洁。

科沃斯地宝X2的风机转速35000转/分，吸力升级到8700Pa，很是强劲，边边角角的灰尘都能吸走。拖地方面，地宝X2采用雪尼尔材质拖布，固定式双拖盘，仿人手双旋按压湿拖，紧致贴地。实际体验中，可以把地面咖啡渍拖洗干净。



安装在阳台的科沃斯地宝X2 COMBO

科沃斯地宝X2 COMBO的功能十分强大。它集成了扫拖一体机、手持吸尘器，配件丰富，将各种日常清洁需求都包含进去了。以多功能基站为中心，扫拖机器人进行地面自动清洁，手持吸尘器进行立面清洁，覆盖了家庭清洁全场景，不愧为家庭中的“一站式清洁中心”。

科沃斯地宝X2 COMBO目前的电商价格是6999元，属于高端产品，有兴趣的朋友可以关注。