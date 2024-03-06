无级悬停自动伸展 科沃斯地宝T30 PRO的拖布盘

【天极网家电频道】前不久，科沃斯发布了一款恒贴边防缠绕全能扫拖专家――DEEBOT T30系列，它的拖布盘可以无级悬停、自动伸展，更好地清洁到墙边墙角。

地宝T30 PRO采用了科沃斯独家专利的TruEdge™灵隙™灵动恒贴边技术，搭载无级悬停拖布盘，地宝启动时，拖布盘自动伸展，恒定贴边清洁，边角满格覆盖，覆盖率高达98.6%;遇到复杂环境时，无级悬停拖布盘自适应柔性伸缩，面对复杂边角也能得心应手。科沃斯地宝T30 PRO荣获了德国莱茵TUV的高效边角清洁认证，权威认证了地宝T30 PRO在边角清洁方面的创新和能力。



科沃斯地宝T30 PRO

地宝T30 PRO的无级悬停抹布盘，结构采用新型精密电机，精准控制贴边距离，伸缩更灵活。同时结合抗疲劳性能优越的高分子材料，寿命更长更耐用，确保抹布盘伸得出去，收得回来，可以3000000次启停。





在地宝T30 PRO上，科沃斯采用了更小巧的基站设计形态。「上下水版」嵌入式超矮基站，高度仅40cm，降低30%，可灵动藏于家具内部;前开盖设计的上下水模块，更换清洁液和缓释银离子模块更轻松。「水箱版」采取嵌入式免开盖设计，高度仅48cm，降低17%，可随心放置家居环境中，完美融入家居风格。水箱版采用透明水箱设计，在美观的同时，也让用户能更好地了解水量。

虽然看起来小巧，科沃斯地宝T30 PRO的九合一全能基站同样具备众多功能，支持自动换水、洗拖布、烘干、集尘、除菌等功能，还全新升级了全链路智能分段式集尘，配合大容量抗菌尘袋，可支持长达90天免倒垃圾。基站支持70℃热水洗拖布，并在清洁时持续向机身水箱注入高温活水，轻松溶解地面顽渍，并激发银离子活性，对拖布、地面深度除菌;45℃ 立体循环热风，全方位烘干拖布、清洁槽、基站底，防止细菌和异味滋生;升级双循环全链路抗菌方案，采用美国杜邦银离子抗菌剂，实现风路99.99%抗菌和水路99.9%抗菌。





地宝T30 PRO还提供了新的便捷操控新体验：除了“说一声 就干净”的YIKO语音助手，还首创了“踢一下 就干净”的全新脚触控制系统，轻轻一踢地宝即可开启清洁任务。此外，还支持Apple Watch、桌面小组件和灵动岛操控，无需进入APP，手指轻点即可启动清洁。

价格：水箱版3999元，上下水版4599元。

编辑点评：不错的新产品，科沃斯也上了机械臂技术，让扫地机对边角死角的清理更有效了。