免除手动操作 科沃斯地宝X2十项全能基站

【天极网家电频道】前几天，科沃斯发布了新一代旗舰产品，方形扫拖一体机地宝X2系列，以全新的方形机身设计、智能清洁能力让人耳目一新。今天我们来看看这款旗舰扫拖一体搭配的全能基站，它的功能有什么强大的地方。

科沃斯地宝X2配备的基站体型相较以往要小巧，长约39.5cm，宽约28cm（顶部）。而且它两侧不需要空出很大距离，仅需要5cm（一般扫地机约需空出50cm距离），很是节省占用面积，可以放在家里很多角落。



科沃斯地宝X2十项全能基站，两侧只需留空5cm



科沃斯地宝X2十项全能基站，可以摆放在家里各种角落，不挑空间

基站顶部设计有一个快捷按钮，短按开始清法，长按基站自清洁。这一设计很人性化，不需要弯腰就可以按到。



基站顶部快捷按钮

“十项全能”基站

地宝X2的这款基站被称为“十项全能”基站，功能非常全面。

拖地方面，地宝X2有自动回洗拖布，不用手洗脏拖布，而且用55度热水洗拖布，更易去除拖布油污。高配版有污水识别系统，回洗拖布时可识别拖地区域的脏污程度，智能复拖直至干净。机身内置180ml电控水箱，回基站时自动补水，不用人手动加水。还可选配自动上下水模块，接好水路后，从此不用连加清水倒污水也不用动手了。还有自动加液（仅上下水模块)，能自动按比例注入清洁液。



科沃斯地宝X2十项全能基站，内置的污水箱、清水箱

拖地机用久了容易产生臭味，这是湿拖布滋生细菌了。地宝X2在清洗完拖布后，会自动鼓入热风，2小时快速烘干，杜绝了细菌、臭味。还配有银离子除菌模块，对拖布、水箱、地面全方位99.9%除菌。基站还有一键自清洁，按一下会自动清洗、排污，清洁基站。



科沃斯地宝X2十项全能基站，内置的集尘袋

地宝X2可以自动集尘，密封式集尘仓，27kPa大吸力自动集尘，3L超大密封尘袋，75天一抛，不用像老式扫地机那样频繁清理尘盒。



清洁槽

基站底部的清洁槽、斜坡可以轻松拆下来清洗，满足对清洁有更高要求的用户。



清洁槽可取出，进行深度清洁

APP交互体验

科沃斯地宝X2支持APP操控，提供了非常多详细的功能、设置。

比较直观的是3D地图。与众不同的是，科沃斯的APP上可以显示出扫描到的家具，以及自动识别出的房间类型（如客厅、房间），使用起来给人更强的沉浸体验。这也是X2升级的3D 地图 2.0技术。在3D地图上，我们可以直接拖拽机器去某个位置，快速地进行定点清洁。还可以一键锁定地图，避免丢图后重建图，使用更稳定。



3D地图中可显示出扫描识别到的家具

在APP里，我们可以对科沃斯地宝X2的清洁功能等进行详细设置，如吸力大小、水量调节、清洁次数等，也可以完全交给AI进行托管，更省事。



清洁设置

基站同样提供了丰富详细的设置：



科沃斯地宝X2十项全能基站，APP里的基站功能设置

总的来说，科沃斯地宝X2的清洁能力、全自动体验属于当前旗舰水平，十项全能的基站功能非常强大且实用，消费者如果需要一款各方面全能的家用清洁机器人，那么它会是不错的选择。