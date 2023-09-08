解放用户双手 科沃斯方形扫拖一体机地宝X2

【天极网家电频道】前不久，科沃斯发布了全能扫拖一体机新品DEEBOT地宝X2系列，以全新的方形机身设计、全面清洁能力让人耳目一新，搭配十项全能清洁基站，让用户不用再“服务”扫地机，全面解放了用户的双手。

科沃斯地宝X2系列采用了全新的方形机身设计。相比传统的圆形机身，方形机可以更有效地贴合墙边、墙角，配合位于机身角上的边刷，可以更有效地清扫。据介绍，地宝X2的清洁覆盖率可以达到99.77%。



方形机身，便于清洁墙边



比圆形机更能贴合墙角

外形上另一个亮点是更窄、更薄的机身。科沃斯地宝X2的机身高度只有95mm，据介绍是“行业最纤薄的智能双盘扫拖机器人”。这让它可以轻松地进入沙发、床底等低矮家具的下方进行清洁。



95mm高机身，轻松进入100mm限高的床底

320mm的超窄机身以及前后一致的宽度，使地宝X2可以顺利进入一些狭窄地形，如桌椅腿等复杂空间，轻松进入卫生死角进行清洁。



进入狭窄空间清洁

科沃斯地宝X2在形态设计上还有一大创新，就是在业内首次采用了嵌入式激光雷达。以往激光雷达都是设计在机身顶部，凸起于机身之上，这就使得机身厚度更高，有时会在一些低矮家具或地形被卡住。而地宝X2把激光雷达嵌入机身，设计在前方，这就节省了一截高度，这正是地宝X2能做到95mm薄机身的重要原因。



位于机身前方的嵌入式激光雷达（TrueDetect3D结构光传感器）

科沃斯地宝X2将其激光导航升级到了TrueMapping 3.0。据介绍，这是首次将超广角半固态激光雷达应用于扫地机领域，达到真无人驾驶级别。这一激光雷达内置2组发射接收模组，可实现210°超大视场角，测距距离更长，可覆盖水平面+立面，环境扫描频率及反应速度全面提升，更真实还原建图原貌，实现精准路径规划。



识别出沙发床等家具

除了激光雷达，科沃斯地宝X2还搭载AIVI视觉识别传感器。地宝X2的AIVI识人辨物能力也进行了升级，可以识别出46种常见家居物品、障碍物。如沙发、床等都能识别出来，我们可以在APP地图界面看到。科沃斯地宝X2还应用了AI算法机器学习技术，通过搭载的地平线旭日®3芯片、星光级RGB摄像头，融合视觉+深度信息探测，提升避障能力，能达到自动驾驶技术般的效果。据介绍，在宠物模式下，可自动识别家居中的宠物区域、自动识别宠物粪便。



顶部拉丝盖板，“人”字形启停钮，呼吸灯

科沃斯地宝X2的顶部盖板通过磁吸贴合，揭开后可看到机身上的电源开关、配网按钮、尘盒等。



盖板下的尘盒，电源开关、配网钮

底部的清洁模块，由胶毛一体的主滚刷、单边刷、双拖布盘组成。毛刷适合清洁地面，胶刷适合清洁地毯。底盘上还有下视感应器，可防跌落，地毯感应器，用于识别地毯。



底部结构

地宝X2的后部是补水口和充电极片。回到基站时是调个头，倒着进入基站的，像极了倒车入库。



机身后部的补水口

科沃斯地宝X2配备的基站体型小巧，长约39.5cm，宽约28cm（顶部）。而且它两侧不需要空出很大距离，仅需要5cm（一般扫地机约需空出50cm距离），很是节省占用面积，可以放在家里很多角落。



两侧只需留空5cm

地宝X2的这款基站被称为“十项全能”基站，功能非常全面：

(1)55度热水洗拖布：55度清洁“黄金温度”，更易去除拖布油污，不会造成淀粉类粘性污渍糊化，同时提升清洁液中表面活性剂的去污力，双重作用带来更洁净拖布清洁效果。

(2)污水识别系统(仅高配版)：通过回洗拖布产生的污水的浊度，判断本次拖地区域的脏污程度，智能复拖直至干净。

(3)自动回洗拖布：模拟滚筒洗衣原理，反复润、搓、挤，一体化流程，告别手洗脏拖布；

(4)自动集尘：密封式集尘仓设计，27kPa大吸力自动集尘，3L超大密封尘袋，75天一抛，无需频繁倒灰。

(5)2小时热风烘干：清洗结束返回基站后，自动鼓入热风，2小时即可快速烘干拖布，杜绝细菌、臭味。

(6)银离子除菌(选配)：对拖布、水箱、地面全方位99.9%除菌。

(7)自动补水：机身内置180ml电控水箱，回基站自动补水。

(8)一键自清洁：一键按压自动清洗、排污，双手不碰脏污即可自动清洁基站。

(9)自动上下水(选配)：自动加清水，排污水，进一步解放双手。

(10)自动加液（仅上下水模块)：清洁液槽自动向清水仓中按照比例注入清洁液。



污水箱、清水箱

污水箱、清水箱可替换成自动上下水模块（需接水管），那样用户就更省事了。



集尘袋

基站底部的清洁槽、斜坡可以轻松拆下来清洗，满足对清洁有更高要求的用户。





清洁槽可取出

科沃斯地宝X2内置AI语音助手YIKO，支持语音操控，具备自然语音理解能力，可以理解多种词汇不同意思相同的命令，功能实用且强大。除了普通话，它还可支持四川话、粤语两种方言，能识别与交谈，方便老年用户使用。值得特别介绍的是，用户还可以给科沃斯地宝X2下语音指令，让它去某个房间清扫，去某件家具前面或后面清扫的特定区域清扫，相当智能。

价格方面，目前科沃斯地宝X2的价格是5399元，高配版X2 Pro的价格是5999元。

编辑评论：科沃斯地宝X2是最新发布的旗舰产品，在科沃斯自家的产品矩阵以及整个行业中，都处于名列前茅的位置。特别的方形机身设计，带来了更强大的边角清扫能力。升级的激光雷达及AIVI视觉识别技术，配合AI算法、机器学习，让这款机器人不仅能“看得到”，还能知道“看到的是什么”。还有AI语音交互、导航规划、智能避障等等能力，都有机地结合为一个整体，而不是割裂的。