装上机械臂扫得更干净 谈谈近期扫地机新技术发展

【天极网家电频道】在日常家居环境中存在着大量的边角，墙壁拐角处、餐桌椅等位置因不好打理，极易成为家庭卫生清洁的死角。以往的扫地机往往清洁不到这些位置，时间久了会留下难看的污渍。不过，近一年来，扫地机厂商开始研发新技术，在扫地机上安装了机械臂，可以把拖布、边刷伸出去，更好地清洁到卫生死角。

追觅X40

2023年4月27日，追觅科技在AWE2023展会上发布了重磅新品――X20 Pro扫地机器人，全球首创仿生外扩型拖布贴边。在智能识别到墙边时，会通过仿生机械臂，将抹布盘自动外摆，像人一样自动“伸手”擦边角。到边距离小于2mm，可以更好处理散落墙边的食物、毛发灰尘、污渍等。



追觅X20 Pro

今年2月2日，追觅科技又发布了全球首款拥有仿生“双”机械臂尖端扫拖一体机器人X40系列。在机械臂抹布外扩基础上，新增了行业首创可升降的边刷外扩，首次实现了边刷、抹布双臂联动，在房屋边角缝隙清洁上实现百分百死角覆盖。

追觅X40可实现家庭清洁中近乎100%的内直角&悬空柜体直线沿边覆盖率，针对日常难以清洁的低矮缝隙，追觅X40系列通过边刷外扩可大大提升悬空柜体直线沿边清洁的面积，相比上代技术提升了 71%，又一次拓展了扫地机器人的清洁能力边界。



追觅X40 Pro

仿生机械臂技术3.0的清洁能力，可实现<1mm墙边死角的贴边清洁，还可高度模仿人手的清洁效果，对空隙高度大于1cm的各类家具、电器的底部，也都能将仿生机械臂伸入4cm进行深度清洁，充分解决每一个家庭的死角清洁痛点。

价格方面，追觅X40系列售价5699元起，追觅S30 Pro Ultra售价4299元起，追觅S30 Pro售价3999元起。

石头P10 Pro

2023年8月28日，石头科技发布了新一代自清洁扫拖机器人P10 Pro，有动态的机械臂边拖，能伸出来清洁墙边，不留死角。



石头P10 Pro

在石头P10 Pro底部，右侧拖布下有一个旋转臂结构，可将拖布向机身外伸出，进一步覆盖原先受机身边缘阻挡的墙边、墙角区域，同时紧随右侧边刷其后，提供更高的边角覆盖率。在动态机械臂的加持下，当机身右前方传感器检测到贴近墙体等物体时，机械臂与拖布盘自动伸出，更好地覆盖边角区域，边角覆盖率提升92%，有效解决清洁盲区。遇到障碍时，石头P10 Pro也能够将机身与右侧机械臂拖布紧贴障碍环绕运行，机械臂实时动态伸缩，减少磕碰与卡困，行走更顺畅。

价格：3699元



石头P10S Pro

今年2月18日，石头又发布了新产品P10S Pro，升级到了双伸缩机械臂，不仅拖布能伸出，边刷也能伸出了。石头P10S Pro搭载双伸缩机械臂，识别到墙边后，边刷会向外探出，对墙角、贴边死角进行清洁。拖地时识别到墙边角也会动态伸出机械臂。拖布对边角覆盖率提升到98.8%，边刷对边角清扫覆盖率100%。

机械臂的探出十分精准，在使用过程中在遇到墙壁时会精准探出，转角或避障时会智能动态缩回，遇到地毯时，会主动缩回，避免拖布弄湿地毯。

价格上，普通版3999元，上下水版4599元。

科沃斯地宝T30 PRO

2024年2月1日，科沃斯机器人首款恒贴边防缠绕全能扫拖专家――DEEBOT T30系列正式发布。

地宝T30 PRO采用了科沃斯独家专利的TruEdge™灵隙™灵动恒贴边技术，搭载无级悬停拖布盘，地宝启动时，拖布盘自动伸展，恒定贴边清洁，边角满格覆盖，覆盖率高达98.6%;遇到复杂环境时，无级悬停拖布盘自适应柔性伸缩，面对复杂边角也能得心应手。科沃斯地宝T30 PRO荣获了德国莱茵TUV的高效边角清洁认证，权威认证了地宝T30 PRO在边角清洁方面的创新和能力。



科沃斯地宝T30 PRO

地宝T30 PRO的无级悬停抹布盘，结构采用新型精密电机，精准控制贴边距离，伸缩更灵活。同时结合抗疲劳性能优越的高分子材料，寿命更长更耐用，确保抹布盘伸得出去，收得回来，可以3000000次启停。

在地宝T30 PRO上，科沃斯采用了更小巧的基站设计形态。「上下水版」嵌入式超矮基站，高度仅40cm，降低30%，可灵动藏于家具内部;前开盖设计的上下水模块，更换清洁液和缓释银离子模块更轻松。「水箱版」采取嵌入式免开盖设计，高度仅48cm，降低17%，可随心放置家居环境中，完美融入家居风格。水箱版采用透明水箱设计，在美观的同时，也让用户能更好地了解水量。

地宝T30 PRO还提供了新的便捷操控新体验：除了“说一声 就干净”的YIKO语音助手，还首创了“踢一下 就干净”的全新脚触控制系统，轻轻一踢地宝即可开启清洁任务。此外，还支持Apple Watch、桌面小组件和灵动岛操控，无需进入APP，手指轻点即可启动清洁。

价格：水箱版3999元，上下水版4599元。

编辑评论：总的来说，各家厂商在机械臂这一技术的研发上，时间上有先后，技术上的区别却没有太大，都能较好地提升边角的清洁率，大大提升使用体验。当然我们也希望厂商们继续加大技术研发投入，为消费者带来更好用的使用体验。