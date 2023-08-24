ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > ÖÇÄÜ»úÆ÷ÈË

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

ÒÔ´´ÐÂÒýÁìÐÐÒµ È«ÇòÊ×¿î·½ÐÎÆì½¢ ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2Éî¶ÈÆÀ²â

2023-08-24 10:25:03 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬¿ÆÎÖË¹·¢²¼ÁË·½ÐÎÉ¨ÍÏÐÂÆì½¢¡ª¡ªµØ±¦X2ÏµÁÐ£¬ÒÔÈ«ÐÂµÄ·½ÐÎ»úÉíÉè¼Æ¡¢ÖÇÄÜÇå½àÄÜÁ¦ÈÃÈË¶úÄ¿Ò»ÐÂ¡£2021Äê£¬¿ÆÎÖË¹¾ÍÍÆ³öÁËÒµÄÚµÚÒ»Ì¨È«ÄÜÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈËµØ±¦X1£¬Ê×´´Ò»Õ¾Ê½Çå½àÈ«ÄÜ»ùÕ¾OMNI STATION£¬ÈÃÓÃ»§²»ÓÃÔÙ¡°·þÎñ¡±É¨µØ»ú£¬È«Ãæ½â·ÅÁËÓÃ»§µÄË«ÊÖ£¬Õû¸öÐÐÒµÒ²´Ó´Ë¿ªÆôÁË¼ÒÓÃ·þÎñ»úÆ÷ÈËµÄÈ«ÐÂÊ±´ú¡£ÕâÒ»´ÎÐÂ·¢²¼µÄDEEBOTµØ±¦X2ÏµÁÐÏà±ÈÇ°×÷ÓÐºÎ²»Í¬£¬Çå½àÄÜÁ¦ÓÐºÎ±ä»¯£¬È«ÄÜ»ùÕ¾ÓÖÓÐÊ²Ã´ÐÂ¹¦ÄÜ£¿ÔÚÏÂÃæµÄÆÀ²âÖÐ£¬ÎÒÃÇÓÃÕâÌ¨µØ±¦X2 PROÀ´Ò»Ò»½â´ð¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¿ÆÎÖË¹·½ÐÎÉ¨ÍÏÐÂÆì½¢¡ª¡ªµØ±¦X2ÏµÁÐ

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â

È«ÐÂµÄ·½ÐÎ»úÉíÉè¼Æ

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÏµÁÐÍâ¹ÛÉÏµÄÒ»´ó±ä»¯£¬¾ÍÊÇ²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄ·½ÐÎ»úÉíÉè¼Æ¡£Ïà±È´«Í³µÄÔ²ÐÎ»úÉí£¬·½ÐÎ»ú¿ÉÒÔ¸üÓÐÐ§µØÌùºÏÇ½±ß¡¢Ç½½Ç£¬ÅäºÏÎ»ÓÚ»úÉí½ÇÉÏµÄ±ßË¢£¬¿ÉÒÔ¸üÓÐÐ§µØÇåÉ¨¡£¾Ý½éÉÜ£¬µØ±¦X2µÄÇå½à¸²¸ÇÂÊ¿ÉÒÔ´ïµ½99.77%¡£


 ·½ÐÎ»úÉí£¬±ãÓÚÇå½àÇ½±ß


 ±ÈÔ²ÐÎ»ú¸üÄÜÌùºÏÇ½½Ç

¸ü±¡¸üÕ­µÄ»úÉí

  ÍâÐÎÉÏÁíÒ»¸öÈ«ÐÂÉý¼¶µÄÁÁµãÊÇ¸üÕ­¡¢¸ü±¡µÄ»úÉí¡£¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄ»úÉí¸ß¶ÈÖ»ÓÐ95mm£¬¾Ý½éÉÜÊÇ¡°ÐÐÒµ×îÏË±¡µÄÖÇÄÜË«ÅÌÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈË¡±¡£ÕâÈÃËü¿ÉÒÔÇáËÉµØ½øÈëÉ³·¢¡¢´²µ×µÈµÍ°«¼Ò¾ßµÄÏÂ·½½øÐÐÇå½à¡£


 95mm¸ß»úÉí£¬ÇáËÉ½øÈë100mmÏÞ¸ßµÄ´²µ×

  320mmµÄ³¬Õ­»úÉíÒÔ¼°Ç°ºóÒ»ÖÂµÄ¿í¶È£¬Ê¹µØ±¦X2¿ÉÒÔË³Àû½øÈëÒ»Ð©ÏÁÕ­µØÐÎ£¬Èç×ÀÒÎÍÈµÈ¸´ÔÓ¿Õ¼ä£¬ÇáËÉ½øÈëÎÀÉúËÀ½Ç½øÐÐÇå½à¡£


 ½øÈëÏÁÕ­¿Õ¼äÇå½à

Ê×´´Ç¶ÈëÊ½¼¤¹âÀ×´ï

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÔÚÐÎÌ¬Éè¼ÆÉÏ»¹ÓÐÒ»´ó´´ÐÂ£¬¾ÍÊÇÔÚÒµÄÚÊ×´Î²ÉÓÃÁËÇ¶ÈëÊ½¼¤¹âÀ×´ï¡£ÒÔÍù¼¤¹âÀ×´ï¶¼ÊÇÉè¼ÆÔÚ»úÉí¶¥²¿£¬Í¹ÆðÓÚ»úÉíÖ®ÉÏ£¬Õâ¾ÍÊ¹µÃ»úÉíºñ¶È¸ü¸ß£¬ÓÐÊ±»áÔÚÒ»Ð©µÍ°«¼Ò¾ß»òµØÐÎ±»¿¨×¡¡£¶øµØ±¦X2°Ñ¼¤¹âÀ×´ïÇ¶Èë»úÉí£¬Õâ¾Í½ÚÊ¡ÁËÒ»½Ø¸ß¶È£¬ÕâÕýÊÇµØ±¦X2ÄÜ×öµ½95mm±¡»úÉíµÄÖØÒªÔ­Òò¡£


 Ç¶ÈëÊ½¼¤¹âÀ×´ï

  ¾Ý½éÉÜ£¬ÕâÊÇÒµÄÚÊ×´Î½«³¬¹ã½Ç°ë¹ÌÌ¬¼¤¹âÀ×´ïÓ¦ÓÃÓÚÉ¨µØ»úÁìÓò£¬´ïµ½ÀàËÆ¡°ÎÞÈË¼ÝÊ»¡±µÄÐ§¹û¡£ÕâÒ»¼¤¹âÀ×´ïÄÚÖÃ2×é·¢Éä½ÓÊÕÄ£×é£¬¿ÉÊµÏÖ210¡ã³¬´óÊÓ³¡½Ç£¬²â¾à¾àÀë¸ü³¤£¬¿É¸²¸ÇË®Æ½Ãæ+Á¢Ãæ£¬»·¾³É¨ÃèÆµÂÊ¼°·´Ó¦ËÙ¶ÈÈ«ÃæÌáÉý£¬¸üÕæÊµ»¹Ô­½¨Í¼Ô­Ã²£¬ÊµÏÖ¾«×¼Â·¾¶¹æ»®¡£Óë»úÆ÷Ñ§Ï°Ëã·¨Ó¦ÓÃÒ»Æð±»³ÆÎª¡°Ë«×ÓÐÇ¡±¼¼Êõ£¬´øÀ´ÁË¸üÇ¿´ó¾«×¼µÄµ¼º½ÄÜÁ¦£¬ÇáËÉÊ¶±ð¼Ò¾ÓÈ«¾°¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 TrueDetect3D½á¹¹¹â´«¸ÐÆ÷£¬ÊÓ¾õÊ¶±ð´«¸ÐÆ÷

  ³ýÁË¼¤¹âÀ×´ï£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2»¹´îÔØAIVI 3D 2.0¼¼Êõ£¬Ê¶ÈË±æÎïÄÜÁ¦Ò²½øÐÐÁËÉý¼¶£¬¿ÉÒÔÊ¶±ð³ö46ÖÖ³£¼û¼Ò¾ÓÎïÆ·¡¢ÕÏ°­Îï¡£ÈçÉ³·¢¡¢´²µÈ¶¼ÄÜÊ¶±ð³öÀ´£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÔÚAPPµØÍ¼½çÃæ¿´µ½¡£Í¨¹ý´îÔØµÄµØÆ½ÏßÐñÈÕ®3Ð¾Æ¬¡¢ÐÇ¹â¼¶RGBD´«¸ÐÆ÷£¬ÈÚºÏÊÓ¾õ+Éî¶ÈÐÅÏ¢Ì½²â£¬ÓëAIÉî¶ÈÑ§Ï°¹¦ÄÜÒ»Æð´ó´óÌáÉýÁËµØ±¦X2µÄ±ÜÕÏÄÜÁ¦£¬ÄÜ´ïµ½×Ô¶¯¼ÝÊ»¼¼Êõ°ãµÄÐ§¹û¡£¾Ý½éÉÜ£¬ÔÚ³èÎïÄ£Ê½ÏÂ£¬¿É×Ô¶¯Ê¶±ð¼Ò¾ÓÖÐµÄ³èÎïÇøÓò¡¢×Ô¶¯Ê¶±ð³èÎï·à±ã¡£


 Ê¶±ð³öÉ³·¢´²µÈ¼Ò¾ß

Íâ¹ÛÉè¼Æ£ºÀ­Ë¿Ãæ°å£¬ºôÎüÀ¶µÆ

  À´¿´¿´Íâ¹ÛÉè¼Æ¡£¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÏµÁÐµÄÍâ¹ÛÓÐÉî¿Õ»Ò¡¢ð©ÔÂ°×¡¢Áð¹â½ðÅäÉ«£¬¿ÉÓë¸÷Àà¼Ò¾Ó·ç¸ñÅäºÏ¡£ÎÒÃÇÆÀ²âµÄÕâ¿îÊÇÁð¹â½ðÅäÉ«µÄµØ±¦X2 PRO¡££¨Òò¹âÏßÔ­Òò£¬ÑÕÉ«»­Ãæ³ÊÏÖ»áÓÐÎó²î£©

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2

  »úÉíÕûÌå¿´ÆðÀ´Ïàµ±¿á£¬¿Æ¼¼¸ÐÊ®×ã¡£¶¥²¿À­Ë¿¸Ç°åÆÄÓÐ½ðÊôÖÊ¸Ð£¬ÔËÐÐÊ±¡°Y¡±×ÖÐÎ±êÖ¾µÄÆôÍ£Å¥»á·¢³öºôÎüÊ½À¶¹â¡£ÕâÐ©ÅäºÏ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄAIÓïÒôÓ¦´ð¡¢µ¼º½µÈÖÇÄÜ±íÏÖ£¬¸øÈË´øÀ´Ò»ÖÖ»úÐµÉúÃüµÄ¸Ð¾õ¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¶¥²¿À­Ë¿¸Ç°å£¬¡°Y¡±×ÖÐÎÆôÍ£Å¥£¬ºôÎüµÆ

»úÉí½á¹¹

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄ¶¥²¿¸Ç°åÍ¨¹ý´ÅÎüÌùºÏ£¬½Ò¿ªºó¿É¿´µ½»úÉíÉÏµÄµçÔ´¿ª¹Ø¡¢ÅäÍø°´Å¥¡¢³¾ºÐµÈ¡£


 ¸Ç°åÏÂµÄ³¾ºÐ£¬µçÔ´¿ª¹Ø¡¢ÅäÍøÅ¥

  µ×²¿µÄÇå½àÄ£¿é£¬ÓÉ½ºÃ«Ò»ÌåµÄÖ÷¹öË¢¡¢µ¥±ßË¢¡¢Ë«ÍÏ²¼ÅÌ×é³É¡£Ã«Ë¢ÊÊºÏÇå½àµØÃæ£¬½ºË¢ÊÊºÏÇå½àµØÌº¡£µ×ÅÌÉÏ»¹ÓÐÏÂÊÓ¸ÐÓ¦Æ÷£¬¿É·ÀµøÂä£¬µØÌº¸ÐÓ¦Æ÷£¬ÓÃÓÚÊ¶±ðµØÌº¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 µ×²¿½á¹¹

  µØ±¦X2µÄºó²¿ÊÇ²¹Ë®¿ÚºÍ³äµç¼«Æ¬¡£»Øµ½»ùÕ¾Ê±ÊÇµ÷¸öÍ·£¬µ¹×Å½øÈë»ùÕ¾µÄ£¬Ïñ¼«ÁËµ¹³µÈë¿â¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 »úÉíºó²¿µÄ²¹Ë®¿Ú

²»Õ¼Ì«¶à¿Õ¼äµÄÈ«ÄÜ»ùÕ¾

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2Åä±¸µÄ»ùÕ¾ÌåÐÍÏà½ÏÒÔÍùÒªÐ¡ÇÉ£¬³¤Ô¼39.5cm£¬¿íÔ¼28cm£¨¶¥²¿£©¡£¶øÇÒËüÁ½²à²»ÐèÒª¿Õ³öºÜ´ó¾àÀë£¬½öÐèÒª5cm£¨Ò»°ãÉ¨µØ»úÔ¼Ðè¿Õ³ö50cm¾àÀë£©£¬ºÜÊÇ½ÚÊ¡Õ¼ÓÃÃæ»ý£¬¿ÉÒÔ·ÅÔÚ¼ÒÀïºÜ¶à½ÇÂä¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Á½²àÖ»ÐèÁô¿Õ5cm

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¿ÉÒÔ°Ú·ÅÔÚ¼ÒÀï¸÷ÖÖ½ÇÂä£¬²»Ìô¿Õ¼ä

  »ùÕ¾¶¥²¿Éè¼ÆÓÐÒ»¸ö¿ì½Ý°´Å¥£¬¶Ì°´¿ªÊ¼Çå·¨£¬³¤°´»ùÕ¾×ÔÇå½à¡£ÕâÒ»Éè¼ÆºÜÈËÐÔ»¯£¬²»ÐèÒªÍäÑü¾Í¿ÉÒÔ°´µ½¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 »ùÕ¾¶¥²¿¿ì½Ý°´Å¥

¡°Ê®ÏîÈ«ÄÜ¡±»ùÕ¾

  µØ±¦X2µÄÕâ¿î»ùÕ¾±»³ÆÎª¡°Ê®ÏîÈ«ÄÜ¡±»ùÕ¾£¬¹¦ÄÜ·Ç³£È«Ãæ¡£

  ÍÏµØ·½Ãæ£¬µØ±¦X2ÓÐ×Ô¶¯»ØÏ´ÍÏ²¼£¬²»ÓÃÊÖÏ´ÔàÍÏ²¼£¬¶øÇÒÓÃ55¶ÈÈÈË®Ï´ÍÏ²¼£¬¸üÒ×È¥³ýÍÏ²¼ÓÍÎÛ¡£¸ßÅä°æÓÐÎÛË®Ê¶±ðÏµÍ³£¬»ØÏ´ÍÏ²¼Ê±¿ÉÊ¶±ðÍÏµØÇøÓòµÄÔàÎÛ³Ì¶È£¬ÖÇÄÜ¸´ÍÏÖ±ÖÁ¸É¾»¡£»úÉíÄÚÖÃ180mlµç¿ØË®Ïä£¬»Ø»ùÕ¾Ê±×Ô¶¯²¹Ë®£¬²»ÓÃÈËÊÖ¶¯¼ÓË®¡£»¹¿ÉÑ¡Åä×Ô¶¯ÉÏÏÂË®Ä£¿é£¬½ÓºÃË®Â·ºó£¬´Ó´Ë²»ÓÃÁ¬¼ÓÇåË®µ¹ÎÛË®Ò²²»ÓÃ¶¯ÊÖÁË¡£»¹ÓÐ×Ô¶¯¼ÓÒº£¨½öÉÏÏÂË®Ä£¿é)£¬ÄÜ×Ô¶¯°´±ÈÀý×¢ÈëÇå½àÒº¡£


 ÎÛË®Ïä¡¢ÇåË®Ïä

  ÍÏµØ»úÓÃ¾ÃÁËÈÝÒ×²úÉú³ôÎ¶£¬ÕâÊÇÊªÍÏ²¼×ÌÉúÏ¸¾úÁË¡£µØ±¦X2ÔÚÇåÏ´ÍêÍÏ²¼ºó£¬»á×Ô¶¯¹ÄÈëÈÈ·ç£¬2Ð¡Ê±¿ìËÙºæ¸É£¬¶Å¾øÁËÏ¸¾ú¡¢³ôÎ¶¡£»¹ÅäÓÐÒøÀë×Ó³ý¾úÄ£¿é£¬¶ÔÍÏ²¼¡¢Ë®Ïä¡¢µØÃæÈ«·½Î»99.9%³ý¾ú¡£»ùÕ¾»¹ÓÐÒ»¼ü×ÔÇå½à£¬°´Ò»ÏÂ»á×Ô¶¯ÇåÏ´¡¢ÅÅÎÛ£¬Çå½à»ùÕ¾¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¼¯³¾´ü

  µØ±¦X2¿ÉÒÔ×Ô¶¯¼¯³¾£¬ÃÜ·âÊ½¼¯³¾²Ö£¬27kPa´óÎüÁ¦×Ô¶¯¼¯³¾£¬3L³¬´óÃÜ·â³¾´ü£¬75ÌìÒ»Å×£¬²»ÓÃÏñÀÏÊ½É¨µØ»úÄÇÑùÆµ·±ÇåÀí³¾ºÐ¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Çå½à²Û

  »ùÕ¾µ×²¿µÄÇå½à²Û¡¢Ð±ÆÂ¿ÉÒÔÇáËÉ²ðÏÂÀ´ÇåÏ´£¬Âú×ã¶ÔÇå½àÓÐ¸ü¸ßÒªÇóµÄÓÃ»§¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Çå½à²Û¿ÉÈ¡³ö

Çå½àÍêÕû¶È£ºÇåÉ¨¸²¸ÇÃæ»ý¸ü¸ß

  ½ÓÏÂÀ´²âÊÔ´ó¼Ò¹ØÐÄµÄÇå½àÄÜÁ¦¡£¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÓÉÓÚ²ÉÓÃ·½ÐÎ»úÉí£¬¿ÉÒÔ¸ü¿¿½üÇ½±ß¡¢Ç½½Ç£¬Î»ÓÚ½ÇÉÏµÄ±ßË¢£¬Ò²¿ÉÒÔ¸ü¿¿½üËÀ½ÇÈ¥Çå½à¡£µØ±¦X2¸üÓÅ»¯µÄ»úÉí½á¹¹²¼¾Ö£¬Ê¹ÆäÓµÓÐ200mm³¬³¤¹öË¢£¬ÌáÉýÁËµ¥´ÎÇåÉ¨µÄÐ§ÂÊ¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÔÚÇåÉ¨Ç½±ß

  ÔÚ²âÊÔÖÐÎÒÃÇ¿´µ½£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄ±ßË¢¿ÉÒÔÇåÉ¨µ½Ç½±ß¡¢Ç½½Ç£¬Ã»ÓÐÁôÏÂÎÀÉúËÀ½Ç¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 É¨Ç½±ß

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 É¨Ç½½Ç

µØÐÎÍ¨¹ýÐÔ£ºÏÁÕ­µÍ°«´¦¶¼ÄÜÈ¥µÃ

  Ð¡ÇÉµÄ»úÉíÈÃ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2¿ÉÒÔÔÚ¼ÒÖÐ¸´ÔÓµÄ»·¾³ÖÐÀ´È¥×ÔÈç£¬ÏÁÕ­µÍ°«´¦¶¼ÄÜÈ¥µÃ¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Í¨¹ýÏÁÕ­µØÐÎ

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ½øÈëµÍ°«¼Ò¾ß

  ÏñÉ³·¢Óë²è¼¸¼äµÄÏÁÕ­¿Õ¼ä£¬×ÀÍÈÒÎ½Å£¬µÍ°«µÄÉ³·¢¡¢´²µ×£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2¶¼ÄÜ¹»ÇáËÉ½øÈëÍ¨¹ý¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Í¨¹ý×ÀÒÎ

  ¼ÒÖÐµÄÎÀÉú¼ä¡¢³ø·¿¡¢ÑôÌ¨µÈµØ·½³£³£ÓÐÃÅ¼÷£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÄÜ¹»Í¨ÐÐ22mmÄÚµÄ´¹Ö±Ì¨½×¡£ÎÒÃÇÊ¹ÓÃ2cmµÄÄ¾°å½øÐÐ²âÊÔ£¬È·ÊµÉÏµÄÈ¥¡¢ÏÂµÄÀ´¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ¼÷¸ß2cm

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ÉÏÏÂÃÅ¼÷

µØÌºÇå½à

  µØÌºµÄÇå½àÒ²ÊÇÉ¨ÍÏµØ»úÒªÃæ¶ÔµÄÒ»¸öÄÑÌâ¡£ÔÚÕâ·½Ãæ£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÔÚÍ¨¹ýµØÌº¸ÐÓ¦Æ÷Ê¶±ð³öµØÌººó£¬»áÌ§ÉýÍÏ²¼²¢Í£Ö¹×ª¶¯£¬·ÀÖ¹ÅªÊªµØÌº¡£µØ±¦X2×î¸ßÓµÓÐ15mmµÄË«ÅÌÌ§Éý¸ß¶È£¬ÖÐÃ«µØÌºÎÞ¾å´òÊª¡£


 ÍÏÅÌ¿ÉÉý½µ

  ¶øÇÒÔÚÊ¶±ðµ½µØÌººó£¬µØ±¦X2»á×Ô¶¯¼Ó´óÎüÁ¦£¬ÎüÈ¡µØÌºÖÐµÄ³¾ÍÁ¡£ÎÒÃÇÆÀ²âµÄÕâ¿î¸ßÅä°æÓµÓÐ8000PaµÄ³¬´óÎüÁ¦£¬ÄÜÓÐÐ§Îü×ß¸÷¸ö½ÇÂäµÄ»Ò³¾¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ½øÈëµØÌºÇøÓò£¬ÍÏÅÌ×Ô¶¯Ì§Éý


 ÔÚµØÌºÉÏÎü³¾

ÎÛ×ÕÇå½àÐ§¹û

  ÎÒÃÇÔÚµØÉÏµÎÁËÒ»Ð©¿§·È¡¢¿ÉÀÖ¡¢½´ÓÍÀ´ÌåÑé¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄÇå½àÐ§¹û¡£¿ÉÒÔ¿´µ½£¬µØ±¦X2µÄÍÏ²¼°ÑµØÉÏµÄÒºÌåË³ÀûÇå½àµôÁË¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Çå½à´Å×©ÉÏµÄ¿§·È¡¢¿ÉÀÖ

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Çå½à½´ÓÍ

  ¾Ý½éÉÜ£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2¸ßÅä°æ»áÍ¨¹ý»ØÏ´ÍÏ²¼²úÉúµÄÎÛË®µÄ×Ç¶È£¬À´ÅÐ¶Ï±¾´ÎÍÏµØÇøÓòµÄÔàÎÛ³Ì¶È£¬µ±ÎÛË®×Ç¶È½Ï¸ßÊ±£¬»úÆ÷»á×Ô¶¯¶ÔÕâ¸öÇøÓò½øÐÐ¸´ÍÏÒ»±é¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 ±ßÉ¨±ßÍÏ

APP½»»¥ÌåÑé

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2Ö§³ÖAPP²Ù¿Ø£¬Ìá¹©ÁË·Ç³£¶àÏêÏ¸µÄ¹¦ÄÜ¡¢ÉèÖÃ¡£

  ±È½ÏÖ±¹ÛµÄÊÇ3DµØÍ¼¡£ÓëÖÚ²»Í¬µÄÊÇ£¬¿ÆÎÖË¹µÄAPPÉÏ¿ÉÒÔÏÔÊ¾³öÉ¨Ãèµ½µÄ¼Ò¾ß£¬ÒÔ¼°×Ô¶¯Ê¶±ð³öµÄ·¿¼äÀàÐÍ£¨Èç¿ÍÌü¡¢·¿¼ä£©£¬Ê¹ÓÃÆðÀ´¸øÈË¸üÇ¿µÄ³Á½þÌåÑé¡£ÕâÒ²ÊÇX2Éý¼¶µÄ3D µØÍ¼ 2.0¼¼Êõ¡£ÔÚ3DµØÍ¼ÉÏ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖ±½ÓÍÏ×§»úÆ÷È¥Ä³¸öÎ»ÖÃ£¬¿ìËÙµØ½øÐÐ¶¨µãÇå½à¡£»¹¿ÉÒÔÒ»¼üËø¶¨µØÍ¼£¬±ÜÃâ¶ªÍ¼ºóÖØ½¨Í¼£¬Ê¹ÓÃ¸üÎÈ¶¨¡£


 3DµØÍ¼ÖÐ¿ÉÏÔÊ¾³öÉ¨ÃèÊ¶±ðµ½µÄ¼Ò¾ß

  ÔÚAPPÀï£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¶Ô¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄÇå½à¹¦ÄÜµÈ½øÐÐÏêÏ¸ÉèÖÃ£¬ÈçÎüÁ¦´óÐ¡¡¢Ë®Á¿µ÷½Ú¡¢Çå½à´ÎÊýµÈ£¬Ò²¿ÉÒÔÍêÈ«½»¸øAI½øÐÐÍÐ¹Ü£¬¸üÊ¡ÊÂ¡£


 Çå½àÉèÖÃ

  »ùÕ¾Í¬ÑùÌá¹©ÁË·á¸»ÏêÏ¸µÄÉèÖÃ£º


 »ùÕ¾¹¦ÄÜÉèÖÃ

AIÓïÒô£¬¾ß±¸×ÔÈ»ÓïÑÔÀí½âÄÜÁ¦

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÄÚÖÃAIÓïÒôÖúÊÖYIKO£¬Ö§³ÖÓïÒô²Ù¿Ø£¬¾ß±¸×ÔÈ»ÓïÒôÀí½âÄÜÁ¦£¬¿ÉÒÔÀí½â¶àÖÖ´Ê»ã²»Í¬ÒâË¼ÏàÍ¬µÄÃüÁî£¬¹¦ÄÜÊµÓÃÇÒÇ¿´ó¡£³ýÁËÆÕÍ¨»°£¬Ëü»¹¿ÉÖ§³ÖËÄ´¨»°¡¢ÔÁÓïÁ½ÖÖ·½ÑÔ£¬ÄÜÊ¶±ðÓë½»Ì¸£¬·½±ãÀÏÄêÓÃ»§Ê¹ÓÃ¡£


 ÖÇÄÜÇå½àÉèÖÃ£¬ÓïÒôÉèÖÃ

  ÖµµÃÌØ±ð½éÉÜµÄÊÇ£¬ÓÃ»§»¹¿ÉÒÔ¸ø¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÏÂÓïÒôÖ¸Áî£¬ÈÃËüÈ¥Ä³¸ö·¿¼äÇåÉ¨£¬È¥Ä³¼þ¼Ò¾ßÇ°Ãæ»òºóÃæÇåÉ¨µÄÌØ¶¨ÇøÓòÇåÉ¨£¬Ïàµ±ÖÇÄÜ¡£ÕâÊÇ¿ÆÎÖË¹µÄ¡°¼Ò¾ÓÍ¼Æ×¡±¼¼ÊõÊµÏÖµÄ¡£¿ÆÎÖË¹Í¨¹ý×ÔÑÐËã·¨£¬ÔÚ½¨Í¼Í¬Ê±½«¸÷¼Ò¾ßºÍ·¿¼ä×÷ÎªÊµÌå£¬¹¹½¨ÁËÒ»¸öÄÜ¹»±íÊ¾ËùÓÐ¼Ò¾ß¡¢·¿¼äÒÔ¼°»¥ÏàÖ®¼ä¹ØÏµµÄÖªÊ¶Í¼Æ×£¬³ÆÎª¡°¼Ò¾ÓÍ¼Æ×¡±¡£ÓÐÁËÕâ¸ö¼Ò¾ÓÍ¼Æ×£¬ÓÃ»§¸øYIKOÏÂ´ïµÄÄ£ºýÖ¸Áî¾ÍÄÜ¹»±»YIKOËùÀí½â¡£ÔÚºóÃæµÄÌåÑéÊÓÆµÖÐ£¬ÎÒÃÇ½«Õ¹Ê¾ÕâÒ»¹¦ÄÜ¡£

ÊÓÆµ¹Ü¼Ò£ºÎªÓÃ»§¿´¼Ò»¤Ôº

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2´îÔØÁËÉãÏñÍ·£¬ÓµÓÐ¡°ÊÓÆµ¹Ü¼Ò¡±ÊµÊ±Ñ²º½¹¦ÄÜ£¬ÓÃ»§²»ÔÚ¼ÒÒ²ÄÜÔ¶³ÌÒ£¿ØµØ±¦£¬½øÐÐÈ«ÎÝÑ²º½£¬¿´¿´ÄÄÀïÓÐÊ²Ã´Òì³£Çé¿ö¡£µØ±¦X2´îÔØÐÇ¹â¼¶960PÉãÏñÍ·£¬ÐÂÔöÁËHDR¹¦ÄÜ£¬Ê¹Æä¼´Ê¹ÔÚ°µ¹âÈõ¹â±³¹â»·¾³ÖÐ£¬ÅÄÉãµ½µÄÓ°ÏñÒ²ÄÜÇåÎúÕ¹ÏÖ¡£

¿ÆÎÖË¹DEEBOT X2ÆÀ²â
 Ñ²º½µ½´²µ×Ò²ÄÜ¿´µÃÇå


 ÊÓÆµ¹Ü¼Ò½çÃæ

ÌåÑéÊÓÆµ£¬ÆÀ²â×Ü½á

  ÏÂÃæÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»¶ÎÊÓÆµÀ´ÌåÑéÏÂ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2£º

  ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2ÊÇ×îÐÂ·¢²¼µÄÆì½¢²úÆ·£¬ÔÚ¿ÆÎÖË¹×Ô¼ÒµÄ²úÆ·¾ØÕóÒÔ¼°Õû¸öÐÐÒµÖÐ£¬¶¼´¦ÓÚÃûÁÐÇ°Ã©µÄÎ»ÖÃ¡£ÌØ±ðµÄ·½ÐÎ»úÉíÉè¼Æ£¬´øÀ´ÁË¸üÇ¿´óµÄ±ß½ÇÇåÉ¨ÄÜÁ¦¡£Éý¼¶µÄ¼¤¹âÀ×´ï¼°AIVIÊÓ¾õÊ¶±ð¼¼Êõ£¬ÅäºÏAIËã·¨¡¢»úÆ÷Ñ§Ï°£¬ÈÃÕâ¿î»úÆ÷ÈË²»½öÄÜ¡°¿´µÃµ½¡±£¬»¹ÄÜÖªµÀ¡°¿´µ½µÄÊÇÊ²Ã´¡±¡£»¹ÓÐAIÓïÒô½»»¥¡¢µ¼º½¹æ»®¡¢ÖÇÄÜ±ÜÕÏµÈµÈÄÜÁ¦£¬¶¼ÓÐ»úµØ½áºÏÎªÒ»¸öÕûÌå£¬¶ø²»ÊÇ¸îÁÑµÄ¡£ÕâÐ©ÈÃ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄÕûÌå±íÏÖ¸ü´ÏÃ÷£¬Ê¹ÎÒÃÇ¾õµÃ£¬ËüÈ·Êµ²»Ö¹ÊÇÒ»¿î¡°É¨ÍÏ»ú¡±ÄÇÃ´¼òµ¥£¬¶øÊÇÒ»¸öÓÐµã´ÏÃ÷µÄ»úÆ÷ÈË¡£

  ×ÜµÄÀ´Ëµ£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X2µÄÇå½àÄÜÁ¦¡¢È«×Ô¶¯ÌåÑéÊôÓÚµ±Ç°Æì½¢Ë®Æ½£¬Ïû·ÑÕßÈç¹ûÐèÒªÒ»¿î¸÷·½ÃæÈ«ÄÜµÄ¼ÒÓÃÇå½à»úÆ÷ÈË£¬ÄÇÃ´Ëü»áÊÇ²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÀÏÐ»

×îÐÂ×ÊÑ¶

¿ÆÎÖË¹·½ÐÎÉ¨ÍÏÆì½¢µØ±¦X2ÆÀ²â

ÈÈÃÅÊÓÆµ

OptiPlex 30ÖÜÄê ÈýÊ®¶øÔ¾

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¿ÆÎÖË¹·½ÐÎÉ¨ÍÏÆì½¢µØ±¦X2ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼