京东618家电主场凭什么8分钟销售额破20亿元？

【天极网家电频道】京东618全球年中购物节落下帷幕，而京东家电成绩单着实抢眼。6月18日0时起，电视品类1分钟破亿!冰洗2分钟3亿!空调3分钟5亿!整体销售额8分钟破20亿元!海尔、格力、奥克斯更是在18日0时起短短3分钟内销售额就突破了1亿元大关。这样的成绩，让很多网友倍感震惊之时，也让我们对于京东家电更加好奇，京东家电凭什么如何再创佳绩？京东家电事业部总裁刘俊在618当日举行的京东媒体开放日上为我们做了详细解答。



京东家电事业部总裁刘俊

京东家电不断突破行业服务门槛

刘俊表示，“消费者信任京东、厂商支持京东、友商“学习”京东，是京东家电得以不断超越的根本原因。”目前电商平台的竞争非常激烈，价格竞争热点逐渐退去，服务成为了消费者选择某家电商平台的主要关注点之一，

经过多年耕耘，京东家电“客户为先”的服务战略已经形成体系，并且正因为“服务的确定性”来提升全行业所谓服务标准，在消费者心目中形成“好服务，上京东”的固有印象。

对于“服务的确定性”刘俊表示，服务的确定性，指的是让消费者在购买商品之后，可以很确定的知道自己能够得到什么样的服务。京东家电不断的自我升级让服务水平始终领先同侪，比如消费者在京东购买家电，都很清楚自己可以得到诸如30天价格保护、30天质量问题可退货、180天质量问题可换货的30-30-180、快捷的送货入户、安装费封顶或者0元安装这样的优质服务。让消费者在购买家电商品的同时，得到更多的商品附加价值，以及安心、放心的购物体验。

目前，京东家电继续升级优质服务，2018年全新升级的“36项承诺”给了消费者更多贴心服务，“京伞计划”持续推动行业服务水平提升。正因为京东家电不断突破行业服务门槛，成为消费者信任京东家电，选择京东家电的原因之一。

家电品牌与京东家电打造无界购物体验

除了京东家电不断提高服务门槛，也与家电品牌对京东家电的“全力”支持分不开。据介绍，本次京东618家电专场，家电品牌进行了全力支持，为京东开更多单独生产线、为京东生产更多大单定制产品、为京东备更多爆品尖货、甚至从其他渠道调货到京东平台销售。

同时，家电品牌大佬与京东家电花式传播，也引发了消费者们的关注。5月9日格力电器总裁助理胡文丰、5月24日海信集团总裁刘洪新、6月1日开门红当天海尔集团副总裁李华刚、6月7日TCL集团副总裁王成……还有松下、长虹、九阳、苏泊尔、老板、霍尼韦尔、科沃斯、惠人等国内外主流家电品牌的高层领导，在618全球年中购物节前夕亲临家电主场助威。

此外，线上线下同步开售，为消费者带来无界购物新体验。继5月，首家京东品牌体验店――TCL京东家电体验店在深圳隆重开业后，长虹、美菱、帅康、康宝、者尼、沁园等家电品牌已经陆续开业门店几十家，并且全部加入到“京东618全球年中购物节”的大促当中。特别是6月16日，首批北京正式开业销售的万家乐京东体验店，在南集美建材城、雍和宫、卢沟桥，集体开业亮相，以全新的零售模式带给消费者更好的618新体验。目前，包括美的、海信、格力、老板在内的超过50个家电品牌均已进入对接阶段，京东家电预计2018年开业门店1000家。

刘俊还针对6月16日在河南洛阳盛大开业的京东五星电器无界零售体验店进行介绍。京东五星电器无界零售体验店被称为是京东无界零售时代的合作样板。首家京东五星电器无界零售体验店是五星电器在现有的Big Blue蓝色旗舰店和五星集家模式的基础上投资打造，京东从品牌、产品、流量、技术及供应链等方面全面融入的全新家电卖场，不但有京东的各种黑科技辅助运营，还具备线上五星京东官方旗舰店同步京东主线活动劲爆让利的促销活动。消费者不仅可以在电商平台抢购，也能到线下门店体验心仪的商品，并同时享受线上的优惠价格与服务，获得与以往截然不同的全新购物体验。

对于京东家电的未来，刘俊表示，京东每年618都能推动家电市场结构改变，从商品消费的品质升级到服务水准门槛的提升，从厂商联合精细化营销到线上线下融合的渠道拓展，京东带给消费者和合作伙伴带来一个又一个的奇迹。未来，京东家电还将永远走在超越期待的路上!

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经过多年耕耘，京东家电的服务战略已经形成体系，获得广大消费者的认可。从2013年就推出的“30天价格保护、30天质量问题退货、180天质量问题换货”，到2017年上线的可以为消费者提供包括商品信息、物流信息、订单售后、价保申请等的一站式专业化客户服务平台“京东家电小秘书”。从选购到售后，一条龙地为消费者提供贴心细致又周到的购物体验，让京东成为家电行业提升市场服务标准的标杆企业。2018年，京东家电提出从“买家电上京东”进化到“好服务上京东”，发布了包含平台服务、售前服务、售中服务、售后服务、增值服务五大类别在内的 “京伞计划”，再次将家电网购服务水准提升到全新高度。



（ 作者：王向瑞 责任编辑：王向瑞）

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