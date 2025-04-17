科沃斯地宝X9 PRO实测：飓风吸尘+活水滚筒洗地如何碾压传统扫地机器人？

【天极网家电频道】虽然AWE2025过去挺久，但科沃斯那台行业首款双核旗舰洗地机器人地宝X9 PRO还是让人记忆犹新，它首次集齐了洗地机和吸尘器级别的清洁能力，搭载了BLAST飓风吸尘PLUS技术、OZMO ROLLER恒压活水滚筒洗地技术以及具有AI加持的三重智驱升降系统等，真正实现从吸尘、拖地到全场景清洁的全面升级，不仅清洁效率翻倍，更解决了传统扫地机器人“参数顶配、清洁效果打折”的痛点。

本次我们也收到了这款科沃斯地宝X9 PRO，接下来我们将从扫吸、拖地两大核心场景切入，看看其“洗吸双核顶配”的实力，如何真正能解决用户的清洁难题。

吸力=清洁力？大风量+大吸力才是终极解法

明明已经选购了参数顶配的扫地机，为何清洁效果还这么拉胯？在目前扫地机器人市场上，各大厂家似乎都陷入“参数内卷”中，纷纷以高真空度Pa数作为产品宣传的卖点，导致消费者误认为吸力数值越大，清洁效果就越好，事实上，风量不足也会影响其吸尘效果。基于此，科沃斯打破了传统的认知，推出了BLAST飓风吸尘PLUS技术，通过16.3L/s超大风量+16600Pa大吸力，不管是较大的碎屑还是灰层颗粒，都能轻松吸净，吸尘效率直接翻倍。接下来，我们将使用小中大颗粒物，并将科沃斯地宝X9 PRO与市面上传统的扫地机器人一同对比其扫吸效果。

小颗粒物扫吸测试

首先是小颗粒物清洁，我们使用相同量的装饰沙均匀撒落在瓷砖地面上，并将地宝X9 PRO和传统扫地机器人均调整到最高吸力档位，测试开始，可以看到传统扫地机器人边刷高速旋转，扬起的气流使得部分砂砾被打飞，清扫后地面仍有残留明显的砂砾。

而地宝X9 PRO凭借大风量+大吸力的组合，单次清扫即吸净全部装饰沙，清完完毕观察四周也没有残留砂砾，扫吸效果出色。

小颗粒物扫吸测试对比

大颗粒物扫吸测试

我们再换用咖啡豆这类大颗粒物进行测试，从图中可以看到传统扫地机器人几遍来回清扫都没法将咖啡豆完全吸净，清扫完毕地面仍有残留，而且也发现有部分咖啡豆被卡在滚刷里面。

而地宝X9 PRO在面对大颗粒物时显然游刃有余，一个来回就把地面吸得干干净净，再次证明了其强大的吸尘能力。

大颗粒物扫吸测试对比

做完以上测试后，我们还打开地宝X9 PRO尘盒和边刷查看情况，所有颗粒直接吸入尘盒，尘盒通道没有遗留的颗粒物，同时还发现尘盒中有部分咖啡豆被打碎成小块，滚刷也很干净，周围没有颗粒物堵塞残留;而传统扫地机器人在清扫完大颗粒的咖啡豆后，有部分则被卡在滚刷中。

部分咖啡豆卡在传统扫地机器人的滚刷中

地毯吸尘测试

最后再加大难度，在地毯上撒上装饰沙这类小颗粒物，来模拟日常地毯清洁场景。可以看到传统扫地机器人因其吸力有限风量不足，只能对表面部分装饰沙进行清扫，不仅将砂砾打飞散落在地毯四周，而且也无法深入地毯内部扫吸，待其清扫完毕后仍能看到较多砂砾遗留。

地宝X9 PRO则在清洁时迅速将地毯深处的砂砾轻松吸走，整个过程也没有漏吸的迹象，这强大的吸尘效果简直可以媲美吸尘器。

地毯吸尘测试对比

此外，地宝X9 PRO在清理固态颗粒物时，具有的三重智驱升降功能还能自动抬升滚筒，避免沾附小颗粒，影响扫吸效果。

滚筒洗地技术迭代传统抹布盘，彻底告别“以脏拖脏”

在拖地清洁上，科沃斯选择将传统的抹布盘拖地革新为恒压活水滚筒洗地，首先通过喷淋系统实时以净水湿润拖布，其次以220转/分钟高速旋转的滚筒和3700Pa对地清洁压强有效去除顽固污渍，再通过刮条刮净残留脏污，最后通过高压气泵实时回收脏污，让滚筒边拖边洗，实现地面、滚筒双重洁净，与传统抹布盘扫地机器人相比，清洁效率得到大幅提升，彻底解决传统抹布盘以脏拖脏的难题。

咖啡液清洁测试

我们在地面撒上相似量的咖啡污渍，并分别启动地宝X9 PRO和传统扫地机器人以最高拖地档位进行清洁，可以看到地宝X9 PRO一拖即净，整个过程干净利落，拖地效果十分出色。

反观传统扫地机器人，抹布盘只是将咖啡污渍涂抹开来，拖完之后地面还有肉眼可见的脏污，以脏拖脏，没法做到实时清洁，需要多次反复清洁才能勉强达到较干净的状态。

咖啡液清洁测试对比

凝固后的咖啡污渍测试

测试难度加大，我们再次设置相似量的咖啡并等待其自然风干凝固，模拟顽固污渍沾染地面的情况。地宝X9 PRO通过加大滚筒的清洁力度，配合活水清洁功能，几个来回就已经完全清除顽固污渍，地面几乎看不到任何残留污渍的痕迹。

相比之下，传统扫地机器人由于擦拭力度较小，再加上没有实时活水清洁，地面上仍然残留着大片的污渍，清洁效果不是很理想。

凝固后的咖啡污渍测试对比

水渍清洁测试

为了测试地宝X9 PRO在湿地面清洁后的水渍效果，我们模拟浴室场景，并用牛奶代替清水以便直观对比水渍清洁效果。地宝X9 PRO在拖地后，仅有的轻微水痕即拖即干，用刮刀测试也没有较多水渍残留，地面整体比较干爽。

而传统机器人在清洁时，地面上能够看见明显圆形水渍残留，而且用刮刀刮出来的水渍也很多，后期只能通过手动擦拭地面拖干水渍。

水渍清洁测试对比

在测试中我们也发现了地宝X9 PRO另一个贴心的设计――三重智驱升降功能，在AI算法加持下，可以智能识别固液态污渍等场景，在遇到液体污渍时，可以自动抬升边刷和滚刷，有效避免沾染、扩散液体污渍和污染机身。

评测总结

当各大厂商都在比拼参数时，科沃斯选择回归清洁本质，通过BLAST飓风吸尘PLUS技术和滚筒洗地两大革新方案，突破了传统扫地机器人单纯追求Pa数清洁效果不如人意和以脏拖脏的难题，对于扫地机器人行业而言，“大风量+大吸力”和“滚筒洗地”将成为未来的发展趋势;对于用户而言，这台双核旗舰洗地机器人地宝X9 PRO或许正是全能清洁的最优解，它整合了吸尘器、洗地机级别的清洁技术，带来洗地吸尘双顶配的清洁体验，真正实现全场景深度清洁。