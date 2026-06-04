【天极网家电频道】市面上大多数传统吸尘器却成了家务负担的来源――笨重庞大的机身，拿在手里没两分钟就手臂酸痛;扫半天角落还是有残渣，缝隙进不去、高处墙角又难以清洁到，噪音还大得像装修，更是让每次清洁都像是一场折磨。尤其是在当前快节奏的生活方式下，人们不再仅仅满足于“能吸干净”，而是对“轻量化”“低噪音”和“无负担”提出了更高的要求。

作为智能清洁领域的领军品牌，追觅(Dreame)吸尘器敏锐地洞察到了这一市场变化，推出了主打轻量、静音与高效的全新产品――追觅Air轻灵双滚刷吸尘器。它不仅拥有极简纤细的艺术级外观，更在轻量化设计、降噪技术和实用性上迎来了全面突破。那么，追觅AIR吸尘器实际表现究竟如何？它又是如何解决传统吸尘器的笨重与清洁痛点的？接下来，就让我们通过本期深度图文评测一探究竟。

外观展示：

先来看追觅AIR的外观，整体配色高级，采用极具科技感的银灰色金属拉丝质感外壳，搭配多层微米金属喷涂工艺，机身线条利落紧凑，挺拔修长，将清洁工具升华为能够自然融入现代家居的艺术品。无论是将其放置在客厅沙发旁、白墙一隅，还是绿植与边柜之间，它都能像一件精心挑选的现代艺术陈设一样，自然地融入各种现代家居风格中。

整个主机与配套的充电底座设计高度统一。黑色方形的充电底座采用圆角设计，简洁低调，且占地面积极小，充电底座背面还预留了二合一长扁吸的收纳位，取用都十分方便。

整体包装轻盈简洁，不需要额外的工具，安装简单。内部包括充电底座、主机、适配器、二合一长扁吸、双滚显尘主动割毛刷。

主机与滚刷都是采用卡扣式设计，方便安装拆卸，用户可以根据不同的清洁需求快速更换配件。

追觅 Air的主机设计处处体现着人性化考量。操控面板上设置了方形的电源开关按键，和档位切换按键，简单易上手，家中的老人也能快速掌握。

在金属杆的中部，配备了一块精致的LED操控面板，电量、档位、故障提示一目了然。可以实时了解吸尘器的工作状态，确保清洁过程顺畅无忧。

手柄部分采用ABS 工程塑料材质，磨砂质感设计更防滑，使用起来轻松趁手。在细节上，顶部点缀了一圈精致的金色装饰圈，手柄尾端则低调地刻有“Powered by Dreame X Innovation Lab”字样，无不彰显着追觅一贯的高端工艺与技术背书。

再来说一下它的便捷的充电模式，自带的磁吸式充电底座，免打孔安装，磁吸即充电，电池容量6*2000mAh，运行时间在40分钟左右，大户型也不怕。

核心性能实测：轻量机身下的硬核吸力

传统吸尘器之所以笨重，很大程度上是因为电池包和电机的重量过大。而追觅 Air 真正做到了“轻量化”与“强劲吸力”的兼得。

且主机的重量仅1.1kg，大约两瓶水的重量，非常的轻便好上手。其轻巧的设计使得用户可以轻松应对各种清洁场景，不再为吸尘器的重量而烦恼，从而更专注于清洁本身，提升清洁效率。无论是高处清洁还是低处清扫，都能举重若轻，长时间操作也不费力。

整机可实现180°完全平躺，机身纤细小巧，截面仅35*44mm，可以轻松探入低至9.5cm的床底、沙发底等低矮区域，有效清除隐藏在家具底部的灰尘和污垢，避免清洁死角。

不要因为它的纤细轻盈就低估了它的吸力。追觅 Air 拥有高达100AW的强劲吸力，为了让大家更直观地感受，我们做了一个趣味测试：把一个蓬松的枕头放进真空收纳袋里，将吸尘器主机连接处对准收纳袋气阀，开启后，收纳袋在极短时间内便被迅速抽扁、压实。这种强劲的负压吸力，足以轻松应对日常深层微尘与顽固垃圾的吸净需求。

双滚显尘主动割毛刷：360°万向灵动双滚+300°双向广角绿光显尘

在正式进入清洁测试之前，先介绍一下这个“双滚显尘主动割毛刷”，它采用宽幅双滚刷设计，比单滚刷触地面积更大，搭配开放式大吸口，清洁效率翻倍。

滚刷连采用了 360°万向灵动双滚技术。让墙壁贴边清洁更高效，狭窄缝隙、桌角等复杂区域旋转清洁更灵活，适配多种清洁场景，无清洁阻碍。

在实际测试中，面对复杂的桌椅腿和墙角缝隙，地刷能够灵活地转弯、贴边，严丝合缝地清扫每一处死角，彻底清除传统吸尘器难以触及的污垢，实现全方位清洁。

再配上新升级300°双向广角绿光显尘技术，极大地提升了清洁的精准性和彻底性。

我们将白砂糖模拟日常瓷砖难以看见的微小颗粒，一打开前后地面的浮尘、细小微粒都尽收眼底，不用担心看不见漏扫，清洁起来更彻底干净，包括宠物毛发也能一览无余，适合养宠家庭。

清洁测试：

接下来就到基础的清洁环节。我们准备了大颗粒(红豆)、小颗粒物、毛发(宠物毛发、长发)放置在玻璃面板，下方可以清晰的看到清洁过程。它能顺畅的吸入大小颗粒及毛发，没有将大颗粒物弹出，整体清洁顺畅，不卡顿。

毛发清洁测试：

滚刷最怕毛发缠绕，我们在瓷砖地面做了一个专门的毛发测试。将长发和宠物毛发放到瓷砖地面，可以看到吸入也十分顺畅无卡顿。

清扫过后查看滚刷也毫无残留，没有出现缠绕堵塞的情况。

这得益于它滚刷自带的“灵鲨主动割毛齿刃”，能顺势将毛发切割，大大减少了后期维护的麻烦，对于养宠家庭和掉发星人也是非常友好。

“灵鲨主动割毛齿刃”将毛发切割处理

后期维护：

最值得一提的是它的活塞式刮尘倒灰结构，提升了后期维护的便捷性和卫生性。在后期维护中，用户无需直接接触脏污，只需轻轻拨动操控面板上的活塞拨杆，即可实现一键刮尘倒灰。

对于吸尘器用户来说，最头疼的往往不是吸尘的过程，而是清理集尘桶的时刻。传统吸尘器在倾倒灰尘时，极易产生扬尘，造成二次污染，对鼻炎患者和过敏体质者极不友好;而且缠绕在过滤网上的毛发和结块的死角灰尘，往往需要用手去抠，体验极差。

追觅 Air 巧妙地通过活塞式刮尘倒灰功能解决了这一痛点。清洁完成后，只需将集尘桶对准垃圾桶，向下拨动主机面板上的活塞拨杆，整个过程一气呵成，手指完全无需触碰任何脏污，完美实现了优雅、卫生的后期维护。

集尘桶部分采用了可视化结构设计。坚固耐用的透明外壳让桶内的灰尘存量一目了然，方便用户随时观察内部情况。桶体外壳上还贴心地印有安全警示信息(如“请勿用于吸水”等)。

整机还搭载了四重高效过滤系统，HEPA滤芯能够有效过滤0.3微米的微尘，避免清洁过程中的二次污染。清洁完成后，直接拉出清理即可，将灰尘抖干净后用水清洗，晾晒24h后可继续使用。

清洁不止地面

除了地面的清洁，追觅AIR可以说是适配全屋清洁场景。再来看这款二合一长扁吸，它支持两种形态切换，地刷无法深入的边角缝隙，它都可以灵活清扫，缝隙里的灰尘和小颗粒物都能被牢牢吸净。

尤其是追觅AIR1.1kg的主机配合二合一长扁吸，十分轻盈。高处的百叶窗帘，墙角的蜘蛛网和灰尘都能一网打尽，女生单手操作也毫无负担。

除了地面和天花板的清洁，还能解锁更多用法：清洁沙发上的宠物毛发、抽屉里难以抓取的小颗粒物。除了动图中演示的方法，还可以用来清洁空调缝隙、键盘、踢脚线等等精细的空间。

噪音测试：

噪音大是传统吸尘器长期被消费者诟病的一大痛点。刺耳的噪音不仅影响家人休息，还容易让家中的宠物产生惊恐和应激反应。

追觅 Air 在降噪技术上进行了深度优化。我们在距离吸尘器约20cm(接近人耳与机器的实际距离)处进行了分贝仪实测：持久档噪音为72.2dB。

强劲档噪音为79.1dB。

超强档噪音为82.6dB，

不同档位的噪音，在官标范围84dB内，确保了使用时的舒适度，即便在超强档时，也没有出现高频刺耳的噪音，做到“静谧清洁”。

评测总结：

总的来说，追觅Air轻灵双滚刷吸尘器真正做到了“轻而有力量”。它针对传统吸尘器“笨重、噪音大、清理脏手”的行业痛点，给出了极具说服力的解决方案。它所解决的――尤其是高处举起困难、死角清洁盲区、频繁倒尘脏手等核心痛点，精准地提升了生活品质。对于追求高效、健康、精致清洁体验的家庭而言，它代表了一种更优的解决方案。它用1.1kg的极致轻量化机身，打破了传统吸尘器笨重的束缚。无论是对于力气较小的女性、老人，还是追求高效精致的家庭，它都是一款能显著提升幸福感的家务神器。