【天极网家电频道】过去，人们提到家庭安防，往往想到的是防盗门、摄像头和报警器。这些设备的核心目标，是在风险发生后留下证据，或者阻止陌生人进入。但随着家庭结构和生活方式不断变化，安全需求正在发生改变：家庭安防不再只是“防外人”，而是开始关注老人、孩子、宠物以及独居者的日常状态。

对于越来越多的独居年轻人来说，下班回家后，一个空荡的房间、一条没有回应的消息，都可能带来不安;对于与子女分开居住的老人家庭，子女更关心的不是每天查看监控，而是能否及时知道老人是否安全;双职工家庭需要面对孩子放学后的短暂独处，养宠家庭也希望了解宠物独自在家时的状态。

这些变化让家庭安防的价值，从过去单纯保护财产，转向守护家庭成员的安全和生活质量。智能安防正在成为现代家庭基础设施的一部分。

智能门锁和家庭摄像头，正成为这一趋势的重要入口。早期智能门锁更多解决的是“忘带钥匙”的问题，而如今，随着AI技术加入，智能门锁开始承担更多安全职责。例如，通过人脸识别、逗留抓拍、儿童出门提醒等功能，用户不在家也可以清楚地了解家里的情况。

在需求端发生巨变的同时，供给端的技术升级，尤其是AI技术的爆发，为家庭安防带来了质的飞跃。以智能门锁为例，它已经从单一的指纹解锁，进化为集成了3D结构光人脸识别、掌静脉识别、高清猫眼和本地AI算力的复合型设备。当有人在门外异常逗留时，它能主动抓拍并向主人手机推送预警，以及防撬设计。例如，萤石门锁支持逗留抓拍、儿童出门提醒和远程可视对讲;海康威视依托专业安防领域的AI视觉算法积累，将人脸识别与边缘计算能力引入家庭门锁;TCL则推出了搭载全场景可视猫眼、雷达波哨兵模式和AI触控外屏的门锁产品，将门锁从单一开锁工具升级为家庭入口的"安全哨兵"。

摄像头也不再只是简单录像设备。借助AI视觉识别能力，智能摄像设备已经能够识别人形、宠物活动，发现异常移动，并提供远程提醒。萤石今年发布的AI摄像机已支持人形、儿童、宠物、包裹等多目标智能检测，并搭载自研蓝海大模型，能够理解"妈妈拿着快递回家了"这类细节场景;海康威视则在2026世界人工智能大会上发布了内置大模型的多模态智能摄像机，用户只需用一句自然语言下达指令，设备即可自主完成风险识别与主动告警。摄像头正在从"被动录像"变为"主动看护"。在一些家庭场景中，这类设备还能辅助监测老人跌倒、儿童进入危险区域、查看宠物等情况。

这背后的变化在于，家庭安防正在从“事后查看”走向“提前发现”。过去，用户需要主动打开设备查看家中情况;未来，设备将主动感知环境变化，并在风险出现之前提醒用户。

不过，真正的家庭智能安防，并不只是增加更多单品，而是让不同设备形成协同。智能门锁负责家庭入口管理，摄像头负责视觉感知，智能家电则可以参与到家庭状态管理中。

例如，独居用户下班途中，可以通过手机了解家中是否有异常;老人独自在家时，如果长时间没有活动或出现异常情况，系统能够及时提醒家人;孩子在家活动时，智能设备可以帮助家长关注危险区域;宠物独处时，家庭设备也可以记录活动状态，让主人更加安心。

未来，家庭安防的发展方向，不是让消费者购买越来越多设备，而是通过AI将这些设备连接起来，形成一个能够理解家庭需求的“安全大脑”。它需要的不只是记录发生了什么，更重要的是判断可能发生什么。

AI进入家庭之后，改变的不只是设备功能，更是家庭安全的逻辑。从被动等待危险发生，到主动感知、主动判断、主动响应，家庭智能安防正在从一套看家工具，逐渐成为家庭生活的重要系统。