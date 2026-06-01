【天极网家电频道】2025年，DJI大疆创新跨界入局，为扫拖机器人带来无人机级导航与避障技术，并推出初代ROMO系列扫拖机器人产品。更趋多维的市场竞争也让扫拖机器人加速迭代，大疆推出的新一代旗舰扫拖机器人ROMO P2，就在前代基础上升级了AI智能全场景识别、超幅外摆机械臂、动态自适应机械足、36000Pa聚能吸力、基站全年免维护等关键能力，将地面清洁进一步推向“智能”与“全能”引领的解放双手体验。

种种升级为大疆ROMO P2带来了怎样的具体表现？接下来我们通过一系列实测体验解析。

外观设计

大疆ROMO P2作为旗舰新品，延续了初代在扫地机器人领域开创的新颖透明风格设计美学，太空舱基站整体的精密结构设计一览无余，前后放置的集尘舱、清洁液舱与水箱区域有效降低整体高度，使基站能够呈现出更加圆润敦实的轮廓。美学与功能性相辅相成，为扫地机器人行业带来别具一格的大疆设计哲学。

向下翻动基站正面盖板，即可打开清洁液与集尘舱区域，大疆ROMO P2带来去污清洁液+除菌清洁液双重配置，搭配水箱银离子抗菌除臭模块、高温拖布清洗、尘盒高温烘干、尘袋UV除菌等设计，组成整机全链路的健康防护闭环，也进一步拉长了大疆ROMO P2的整体维护周期。

基站右侧可见带有UV杀菌的集尘风道

大疆ROMO P2的清污水箱延续前代圆润且融入机身轮廓的设计，并进一步使用了半透明材质。清污水箱内均可安装银离子/除臭模块，从源头带来抗菌能力提升，消除家庭用户长期使用中的健康顾虑。

来到基站背面，大疆ROMO P2的设计整体与前代相似，将大部分内构部件从银灰色替换为白色，实现整体观感的进一步“提亮”与透明度升级。基站背面依旧配备了隐藏式提手便于用户移动搬运，下部也设计了半埋入的电源接口与网格保护的集尘出风口。

来到机器人的部分，大疆ROMO P2扫拖机器人延续高透明度设计，并对多处内构的色彩、材质进行改动，使其更显白净、晶莹质感。主要功能结构与前代相近，机身前部设计有融合指示灯的电源键与返回基站键，机身中部的集尘区域上部以更具质感的蜂窝格纹路覆盖，且依然带有“ROMO”字样。

机身正面是本次大疆ROMO P2的核心升级之一，将源于DJI旗舰无人机的避障系统融入扫拖机器人，为其带来智能避障2.0的全面升级。

大疆ROMO P2从多个维度重构感知系统，正前方配备全新面阵散斑投影激光雷达与双目鱼眼视觉传感器，以“混合方案”实现定位、规划、避障的全能实力，包括对地面障碍的毫米级感知。底部导向轮两侧额外配备显尘灯，让机器人能够在暗光环境下更加清晰地观测环境障碍与地面脏污情况。

进入机身后部，大疆ROMO P2也传承了前代独特的纵置抽拉尘盒设计，将两侧让位于内置水箱、散热模组、圆盘拖布的马达与升降组件。

来到大疆ROMO P2机器人底部的清洁模组部分，为搭配其领先的感知能力，其清洁能力与越障行走机构同样带来大幅升级。ROMO 2系列首次搭载超幅外摆机械臂，可将机身一侧圆盘拖布以123度摆出，实现超出机身约8cm的清洁覆盖，进一步贴合家居环境多种复杂的边缘、边角。

在日常清洁所需的吸力方面，大疆ROMO P2新增智能增压清扫系统，可实现滚刷与增压板的智能升降，检测到地毯时可自动下降增压板形成半封闭结构，搭配最大36000Pa聚能吸力拔除深层积灰。当检测到地面有颗粒物污染时，大疆ROMO P2也能智能地降低边刷转速与行走速度，防止颗粒物被边刷击飞的同时高效收集吸除。

大疆ROMO P2还带来动态自适应机械足，将双层越障能力提升至最高8.5cm，从容应对家庭常见的门槛、边条、滑门导轨等障碍，有效消除用户需要手动搬运甚至“解救”门槛卡困机器人的麻烦，让机器人真正畅行全屋，带来解放双手体验。

高覆盖率清洁体验

相似的透明科技质感外观之下，大疆ROMO P2带来多项堪称全面的家庭清洁能力升级，接下来就让我们从主要方面进行场景实测。

针对家中常见的多种桌椅腿边缘，可外扩的圆盘拖布往往是覆盖率较高的清洁方案，大疆ROMO P2配备的超幅外摆机械臂更以超大外摆角度提供100%的覆盖优势。值得一提的是，机械臂前缘内置的独立激光雷达可搭配侧置面阵ToF雷达，帮助机器人更好判断障碍物轮廓，实现更精准的贴边清洁效果。

面对直角边缘，大疆ROMO P2同样展现出很好的外扩清洁覆盖能力，圆盘拖布随机身旋转向外伸出，显著提升了此类边缘死角的清洁覆盖率。

复杂场景避障体验

我们也在测试场景内搭建了一处较为“极端”的模拟门槛，最高处接近标称最大越障高度8.5cm，考验大疆ROMO P2动态自适应机械足的双层越障能力。

测试中可见，大疆ROMO P2面对门槛时会使用机械足抬高机身前部，提升接近角，待机身前导向轮触地，中部驱动轮接触并建立有效抓地后，使用机械足再次撑起机身后部，提升离去角，避免卡困情况，实现对于此类障碍物的“翻越”。

基站自清洁与低噪体验

目光回到基站部分，大疆ROMO P2依然继承了前代独特的消音舱设计，将多达32种声学降噪材料集成在三组消音舱中，即使是噪音最大的基站集尘状态，也能有效减少对家人的打扰。

我们在距离基站约1米处放置噪声测试仪，实测在开启集尘后，环境音从约40dB的底噪提升至最高不超过64dB，且噪声听感更接近中低频风声，大幅减少了此前我们体验过的多种扫地机器人基站集尘过程中的尖锐电机声。

智能化体验：会识图、能应变的全屋管家

接下来，我们对大疆ROMO P2扫拖机器人展开从建图避障到扫拖清洁的全流程体验。

我们布置了两个测试房间，其中一个房间开启照明，另一个处于关灯状态，两个房间中都包含桌椅、沙发、落地柜等常见家居物品，也在边缘处杂乱散落有部分插线板、电线等障碍物。

实测大疆ROMO P2在总面积约43平方米的两个房间中，用时约12分钟完成建图并回到基站。在此过程中完整识别了房间各处的地面材质与散落的各式障碍物，并完成标记。

接下来，我们在明亮房间开启一项划区清洁任务，并在任务过程中直接搬运机器人至关灯房间，检验大疆ROMO P2对突发情况的应变表现，能否在昏暗房间内实现准确定位，并返回远处完成断点续扫。

实测可见，将大疆ROMO P2放入昏暗房间后，机器人会开启显尘灯辅助照明，并以面阵激光雷达+双目鱼眼视觉传感器环绕感知周边环境，在已建图环境中寻找自身位置，并实现了返回原处继续清洁任务。

避障测试：AI升级 从容应对万物

大疆ROMO P2搭载了全新升级的AI识别算法，其核心突破在于能够智能区分障碍物类型与污渍性质，并采取差异化的应对策略。面对家庭环境中的多种复杂障碍类型，它能够借助无人机同源的多重感知与避障系统实现来去自如的从容表现吗，接下来我们同样设计一系列场景进行实测。

我们首先在地面放置了插线板、宠物玩具、薄布与形状不规则的桌面摆件等常见杂物类型，其中一部分也依托桌椅腿等固定家居位置。实测大疆ROMO P2对于场景中新出现的各式障碍物能够准确识别并精准绕行。

同时机器人也表现出差异化的路径规划倾向，在设置的清洁区域中根据障碍物位置规划路径，使用更多连续的清洁区域包围有障碍物的区域，而不是简单在“弓形”路线中遇物绕行。

在相似的障碍物布置环境中，我们也关灯体验了大疆ROMO P2的暗光环境避障表现。实测可见，在主动补光与多重传感器加持下，机器人能够保持与明亮环境下相似的避障表现，精准绕行各类障碍物，保持无碰撞的同时有效提升清洁覆盖效率，拥有稳定的全天候智能清洁表现。

下宽上窄、下窄上宽，以及更多不规则的家居环境边缘，对扫拖机器人的避障能力同样构成很大挑战，因此我们使用支架模拟此类极端非直立的环境障碍，来看大疆ROMO P2能否挑战自己的通过性极限。

实测可见，大疆ROMO P2不仅能准确识别大角度倾斜的支架，在支架内侧构成的三角形低矮空间中同样仅需一次试探，就完成了仅略宽于机身宽度空间的穿越，拥有出色表现。

家居环境中的玻璃滑门、落地镜、反光材质的踢脚线等往往对扫拖机器人构成许多麻烦，不仅影响建图时的边缘判断，在扫地机器人工作中也会造成定位与避障的误判。大疆ROMO P2宣称在AI避障算法2.0加持下可实现透明与反光物体的识别与避障，我们也针对性搭建了相关的测试场景。

我们在扫拖区域可通过的空间中布置一块透明亚克力板，以及在机器人前进路径上突然放入一块黑色反光亚克力板，大疆ROMO P2针对这两种堪称极端的场景都表现出强大的识别能力。针对前者，它早早将其判断为障碍物，从路径规划层面就避免了碰撞可能，而面对突然出现的反光板，大疆ROMO P2也立即做到了识别并绕行，拥有很强的实时反应能力。

最后我们进行的是一项策略性的避障测试。许多养宠家庭对扫拖机器人保持观望的原因，就是机器人针对宠物粪便、尿液的识别能力、处理措施缺失，而大疆ROMO P2针对这一独特场景带来了基于出色感知识别能力的液体应对策略，用户可在APP中提前选择无视、绕行、清洁三个档位，满足多样需求。

在设置为“绕行”档位时，机器人会将地面液体污渍视为应绕行的障碍物，我们也具体测试了可乐与茶水两种颜色深浅不同的液体，大疆ROMO P2均能完成识别并实现精准绕行。

可以说，大疆ROMO P2面对测试中多种复杂苛刻，甚至超出以往扫拖机器人能力边界的避障场景时，都能带来完美的表现，这无疑依托大疆旗舰无人机同源的感知与算法科技，为这台扫拖机器人在家庭场景下提供更省心的出色体验。

清洁测试

进入清洁测试环节，我们将对大疆ROMO P2在颗粒物干垃圾、易缠绕毛发、地面顽固油污三个场景进行体验，并在最后实测大疆ROMO P2在基站对圆盘拖布进行自清洁的表现。

在地面撒上薯片碎屑与颗粒稍大的谷物等混合颗粒，设定大疆ROMO P2对此区域进行单扫清洁。实测大疆在此处能够借助视觉感知识别颗粒物这一清洁目标，并在靠近后自动进入加大吸力、降低边刷转速与移动速度的针对性清洁模式，因此在清洁过程中少有颗粒物被边刷击飞情况，所有颗粒物干垃圾在大疆ROMO P2单次经过后也被尽数扫除。

针对梳头头发脱落与养宠家庭的地面毛发清洁场景，我们使用中等长度头发与宠物掉落的毛团进行测试，大疆ROMO P2借助偏置双束双边刷与双悬臂中刷，DualSweep双重覆盖结构设计，能够很好应对此类毛发清洁需求，在高效吸入、一遍扫除所有毛发的同时，也能有效避免毛发缠绕在边刷、中刷上，使用户免于手动清洁的麻烦。

前文提到，大疆ROMO P2配备专用去污清洁液+除菌清洁液组合，这意味着它在面对地面湿拖需求时拥有更丰富的解决方案。

我们使用辣椒酱+老抽混合的油性污渍涂抹在瓷砖地面，并使其一定程度风干凝固，随后在APP中设置清洁模式为“单拖”，并在地板清洁选项中选择除油污模式，随后开启清洁任务。

面对此类顽固油污，大疆ROMO P2的除油污模式能够充分使清洁液浸润拖布，并借助圆盘拖布高速旋转刮擦实现高效清洁。机器人本身对顽固污渍的精确识别，也让它能够针对性采用多次途经、反复覆盖的清洁路径，最终去除地面油污。

最后需要测试的是大疆ROMO P2的自清洁表现，标称的“全年免维护”需要以出色的自清洁能力支撑，而大疆ROMO P2的基站不仅搭载双清洁液，还拥有纳米级微晶材质表面清洁盘，80℃高温高压水流冲刷，清洁液浸泡洗程序，实现从清洁到维护的实力进阶。

在顽固油污清洁测试后，我们首先记录下圆盘拖布状态，再将其放入基站开启完整而深度的自清洁程序，实测在自清洁完成后，圆盘拖布表面的异色污渍基本消失，且无异味散发，基站还可自动开启拖布烘干程序，在待机状态保持拖布与清洁盘的干燥，进一步避免细菌滋生。

功能演示视频

APP操控页面与智能交互

可以说，在上文测试中，我们全方位体验了大疆ROMO P2这款扫拖机器人的智能与清洁实力，其中也设计到多种功能的开启与档位切换。这意味着上手这台大疆ROMO P2会有很高的学习成本吗？实则不然，操控这台大疆ROMO P2所需的DJI Home APP在我们看来是一个十分简洁的控制软件，最大程度上削减了繁复的页面与各式推广，回归服务用户的本职工作。

从APP首页进入设备页，我们首先看到的就是拥有大疆特色，简约而专业的主页设计。其中不仅展示了大疆ROMO P2外观，还在底部提供清洁预设的直观入口，仅需简单操作即可快速开始清洁。在机器人工作时进入这一页面，展示的则是目前工作的实时状态。

开启临时清洁任务时，用户可以选择房间或进行划区清洁，随后在界面右下角调整各项清洁模式，此处提供边扫边拖、先扫后拖、单扫、单拖四种模式，以及完整的各项设置，涵盖我们日常使用所需的多数功能。此外，我们也可以创建清洁方案，保存为可一键开启的清洁工作，APP首页即可快速直达。

在APP首页右上角的设置中，用户可对上文提及的多种避障、清洁策略进行调整，此处也集中了许多便捷的管理功能，包括地图、耗材、工作记录等，适合智能扫拖进阶用户时刻掌握大疆ROMO P2扫拖机器人状态，并满足复杂家居环境中用户的个性化需求。

评测总结

我们从多场景的实测体验中能够充分感知到，大疆ROMO P2扫拖机器人在前代旗舰的坚实基础上实现了全面进化：更强的感知力与AI识别算法，让机器人真正“看懂”复杂家居环境，根据不同障碍物与污渍类型调整最优应对策略。超幅外摆机械臂、动态自适应机械足改善了扫拖机器人的清洁覆盖率表现，让全屋“无障碍通行”能够成为现实。36000Pa聚能吸力，以及更完备的湿污渍清洁与基站自清洁能力，为清洁效果与免维护能力带来肉眼可见的提升，并最终落实到为用户带来“解放双手”的便捷感受上。

综合来看，ROMO P2不仅是一款扫拖机器人的迭代升级，大疆对家庭地面清洁领域的跨界也不是一时兴起，而是将无人机赛道积累的识别、决策路径与软硬件实力带入另一个与日常生活更密切相关的场景，再一次以创新科技推动进步。