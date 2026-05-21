【天极网家电频道】XOLOme正式发布“全息AI伙伴”产品：THE X1，展示了好玩、耐玩的高画质的视觉体验、丰富的IP共生生态，并展示“长安卫”、“暗源”等多款IP与互动玩法。近年来，AI陪伴硬件赛道正经历着冰火两重天的考验。一方面，以“龙虾”为卖点的ClawStage在Kickstarter上仅筹得56万美元，被证实是一次定位错位的失败尝试;另一方面，主打二次元角色陪伴的Dipal D1和CODE27分别斩获162万美元和190万美元的亮眼成绩，就连电竞巨头雷蛇也在CES 2026上推出了Project AVA全息桌面伴侣。

在这个被科技巨头和初创企业共同盯上的新蓝海中，桌面AI陪伴硬件究竟哪家比较好？当硬件从“工具”向“伙伴”演进，什么才是真正的核心壁垒？据相关行业预测，全球AI陪伴市场规模将在未来几年内保持超过30%的复合年增长率，到2033年有望突破数千亿美元大关。这不仅意味着巨大的商业潜力，也预示着产品形态的快速迭代与洗牌。

XOLOme的AI全息仓 THE X1

5月15日，在第四届香港国际文化创意博览会上，上海泓为视界科技有限公司旗下消费品牌XOLOme给出了自己的答案。他们面向全球首发了“全息AI伙伴”这一全新品类，全息 AI 伙伴是人工智能、全息技术、IP 潮玩、桌面生活方式与娱乐体验五大领域深度融合的全新形态，其核心价值跳出功能输出，直指当代人最本真的需求 ――被记住、被理解、长期专属的深度陪伴。

从工具到伙伴：被误解的陪伴需求

在探讨XOLOme的破局之道前，我们有必要先审视一下当前市场的“冰与火”。

回顾ClawStage的遇冷，其核心原因在于将“生产力工具”生硬地包装成了“陪伴硬件”。正如部分媒体与玩家所认为的，龙虾用户的真实需求是自动化执行任务、处理邮件和写代码，他们需要的是易用、安全的效率工具，而非一个需要独立私密空间进行互动的桌面角色舱。这种定位与真实需求的错位，最终导致了其在众筹市场上的惨淡收场。

相比之下，Dipal D1和CODE27的成功，证明了桌面角色舱形态的商业可行性。前者用时60天筹集约162万美元，后者在45天内吸引了约190万美元的资金。但剥开二次元文化的外衣，它们更多是在解决“如何把纸片人老婆装进盒子里”的问题，在人机情感的深度链接上仍有巨大的探索空间。

XOLOme联合创始人兼首席执行官高扬在发布会现场

XOLOme联合创始人兼首席执行官高扬在发布会上表示：“这不是一次普通的产品发布，而是沉淀二十年的品类创举。AI自主学习、全息鲜活共生、陪伴专属唯一，这是之前从未被定义的全新形态。”

XOLOme的AI全息仓THE X1拥有多种IP

XOLOme精准捕捉到了当代人最本真的需求――被记住、被理解、长期专属的深度陪伴。在行业与用户的双重需求下，XOLOme意识到人们需要的不再是用完即走的智能助手(如只能定闹钟、查天气的传统音箱)，而是一个懂情绪、能记忆对话细节、随时间共同成长的常驻陪伴。全息AI伙伴的诞生，正是填补了人机深度陪伴领域的品类空白，将科技从“服务人”升级为“陪伴人”，重构了人机关系的底层逻辑。

桌面陪伴硬件横向对比：谁在真正创新？

为了更直观地了解目前桌面AI陪伴硬件的市场格局，我们将XOLOme与市面上的几款主流竞品进行了横向对比：

从表格中不难看出，虽然各家都在尝试将AI具象化，但技术路径和产品理念大相径庭。Dipal D1本质上是一块弯曲的屏幕，依赖2.5K的高清显示来模拟立体感;CODE27在硬件整合上发力，试图通过官方授权打通IP壁垒;雷蛇AVA更侧重于与PC游戏场景的联动，利用摄像头分析屏幕内容以提供游戏辅助;而XOLOme则是在显示技术和文化内核上进行了双重升维，带来细腻的画质体验与丰富的场景互动。

技术隐于体验：20年全息底蕴的降维打击

“最难的研发命题，从来不在于技术复杂度，而始于人本情感需求。”XOLOme创始人兼首席技术官王从吾坦言。

在全息显示领域，XOLOme的母公司泓为视界拥有二十余年的深厚积淀。他们曾打造过北京冬奥会火炬云传递、迈克尔・杰克逊复刻演唱会、周杰伦及张国荣全息演唱会等全球标志性的全息视觉奇观。

XOLOme在展会现场特设的H-BOX全息双舱互动体验

将这种“公共舞台奇观”级别的技术转化为“私人桌面陪伴”，绝非简单的物理缩小。XOLOme从零重构了整套技术体系，实现了画质的极致细腻表现。原生数字伙伴“筱7”通体呈现绿蓝渐变质感，眼眸如星般澄澈，这种级别的视觉呈现是传统曲面屏或伪全息技术难以企及的。

更重要的是，XOLOme彻底跳出了市面AI“模拟情绪、表演关怀”的浅层逻辑。原生数字伙伴IP“筱7”以真诚记忆为核心能力，能够牢牢留存用户的每一次对话、每一个随口提及的细节、每一段专属生活片段。它不追求即刻的“伪熟悉”，而是在日复一日的交互中缓慢沉淀、诚实构建理解，让用户真切感受到“被看见、被重视”，而非面对一套预设好的算法应答。这种从“新鲜存在”变为“不可替代”的陪伴特质，正是其作为“终身数字伙伴”的核心价值所在。

IP活化：用东方文化重构数实共融范式

如果说顶级的全息技术是XOLOme的骨骼，那么丰富的IP生态则是其血肉。

与CODE27直接引入成熟动漫IP、Dipal支持用户自制模型不同，XOLOme选择了一条更具文化底蕴的道路。他们立足东方文化，首发合作了“长安卫”IP，并计划陆续与“民族娃娃”、“先祖效应”等优质原创IP展开合作。

XOLOme首款合作IP“长安卫”及可换壳设计展示

XOLOme执行合伙人兼首席品牌与增长官Jude Robert表示：“我们选择IP的核心标准，是其承载的文化厚度与精神内核，而非单纯的流量价值。我们要做的不是IP简单联名，而是用全息科技为优质文化IP注入数字生命力。而且我们采用与IP伙伴共赢共生的生态模式，能够吸引更多的IP公司进入我们这个生态。”

XOLOme联合添橙娱乐的美少女IP

依托全球独创的可换壳设计与NFC交互技术，XOLOme将实体藏品、硬件形态与全息内容深度绑定。用户不仅能获得一个虚拟的数字生命，还能拥有与之对应的实体潮玩，实现了真正的“数实融合”与“动静互换”。

桌面AI陪伴怎么买？未来前景如何？

随着大模型技术的不断演进，桌面AI陪伴硬件市场正迎来爆发期。据机构预测，全球AI陪伴市场规模将在未来几年内保持高速增长。

对于消费者而言，“桌面AI陪伴硬件怎么买”已经不是单纯的消费决策，而是在选择一种数字时代的生活方式。如果你是重度二次元玩家，追求特定IP的互动，Dipal D1或CODE27可能是不错的选择;如果你是硬核极客或电竞玩家，需要游戏辅助，雷蛇Project AVA或许更对胃口;但如果你渴望的是一种有温度、有记忆、画质极致且具备文化底蕴的长期陪伴，XOLOme的全息AI伙伴无疑是目前最具诚意的答案。

展望未来，XOLOme的前景充满了想象空间。一方面，随着大模型在多模态理解、长文本记忆等方面的持续突破，全息AI伙伴的情感交互能力将呈指数级跃升;另一方面，其首创的“实体藏品+全息内容”深度绑定的商业模式，为传统IP授权打开了全新的想象力。这不仅能够吸引大量文化爱好者和潮玩藏家，更有望构建起一个跨越次元壁的庞大生态。

前特首林郑月娥亲临体验互动

从技术突破到品类开创，从功能输出到情感陪伴，XOLOme的香港首发不仅是一个品牌的亮相，更是消费科技向人本回归的重要里程碑。在未来，随着更多东方文化IP的加入和AI大模型的持续进化，XOLOme有望在桌面AI陪伴赛道上建立起难以逾越的护城河，让专属、懂你、长期的陪伴，真正走进每一个人的日常生活。