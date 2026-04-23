【天极网家电频道】4月23日20:00，备受期待的当贝超级盒子H5-64GB版正式在京东平台开启首发预约，并将于4月27日10:00全网开售。

作为当贝年度旗舰新品，H5-64GB版以“满血性能+超大存储+无广告体验”等核心优势，再次刷新智能电视盒子行业标准。

本次升级最引人注目的是存储容量的翻倍提升――64GB大内存让用户彻底告别空间焦虑，无论是安装热门视频、游戏APP，还是缓存4K/8K高清影片，都游刃有余。性能方面，H5搭载全志H618满血版芯片，配合原生Android 12系统与屡获国际设计大奖的当贝OS，不仅运行流畅稳定，更实现真正“开机无广告”，带来纯净、高效的使用体验。

影音表现同样亮眼：支持8K视频硬解码，面向未来内容生态提前布局;同时具备4K@60fps高帧率输出、HDR10+高动态范围及MEMC运动补偿技术，画面细节丰富、色彩真实、动作顺滑。内置的当贝播放器深度优化本地与网络资源播放能力，可直接读取NAS、百度网盘、蓝光原盘等多源内容，无需转存，一键即播。

在智能交互上，H5-64GB版配备AI语音遥控器，接入大模型语义理解能力，支持“我想看喜剧电影”“半小时后关机”等自然语言指令，操作更人性化。此外，产品还集成多项实用功能：如“遥控器找回”“CEC一键联动电视”“无广告极速投屏”等，细节体验拉满。外观方面，机身侧面加入幻彩呼吸灯设计，科技感与家居氛围完美融合。

据悉，该产品预售价仅为449元，性价比极高。即日起，用户可在京东搜索“当贝H5”参与预约，抢购首发权益。当贝以硬核配置、极致体验与亲民价格，值得影音爱好者与家庭用户重点关注。