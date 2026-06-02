【天极网家电频道】2026年6月1日在GTC台北大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布，搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出，以Isaac GR00T开发平台为底座，将Sharpa的触觉灵巧操作能力、宇树的H2人形机器人本体、英伟达端侧算力与Isaac GR00T开发流程，整合到同一套已验证配置中。

H2+参考设计汇集了三家企业的核心技术，实现了硬件与AI的紧密结合：

宇树科技提供机器人本体：H2+基于宇树H2 Plus人形机器人底盘，整机高约1.8米，重68公斤。它拥有31个自由度，手臂峰值载荷达到15公斤，关节扭矩密度高达189N・m/kg，性能超越了波士顿动力Atlas机器人。宇树科技凭借国产供应链优势和超过90%的核心部件自研率，在2025年实现了5500台人形机器人出货量，占据全球市场32.4%的份额。

英伟达提供AI大脑：H2+搭载了英伟达Jetson AGX Thor T5000计算平台，该平台基于Blackwell架构GPU，提供2070万亿次FP4浮点运算的端侧算力。同时，它内置了Isaac GR00T基础模型与全栈开发工具链，为机器人提供强大的AI处理能力。

Sharpa实现精细操作：H2+配备了Sharpa的Wave触觉五指灵巧手，每只手有22个自由度，指尖具备高分辨率触觉阵列，能够精准识别力反馈。整机总自由度达到75个，确保了机器人精细的操作能力。

目标与战略：加速科研，定义未来标准

此次合作的主要目标是为科研机构提供便利，解决研究人员在自行搭建测试平台时面临的难度和成本问题。H2+作为一个开箱即用的标准化基座，已与斯坦福大学、苏黎世联邦理工学院等顶尖院校展开合作。此外，通过整合Isaac Sim仿真训练、合成数据生成及模型部署工具，H2+能够将算法验证周期缩短60%以上，避免了底层模块的重复开发。

从战略层面看，英伟达希望通过开源Isaac GR00T工作流(在GitHub和Hugging Face同步开放)，复制其CUDA生态模式，成为人形机器人领域的底层操作系统供应商。而宇树科技则通过与英伟达的合作，将其领先的硬件平台与先进的AI技术相结合，进一步巩固其在全球人形机器人市场的地位。双方的合作形成了互补协同，英伟达获取训练数据，宇树接入成熟AI工具链，共同推动“物理AI”时代的发展。