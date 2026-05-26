【天极网家电频道】最近我出差去苏州，问滴滴司机，苏州知名的科技企业有哪些，司机直接说：那当然是追觅。当大多数中国科技公司还在"降本增效"的寒冬中收缩防线时，追觅科技(Dreame)却在2026年上半年连续打出了一系列震撼全行业的"组合拳"。

追觅俞浩带着员工们在迪士尼畅玩

5月22日，追觅科技为庆祝首个"520追觅日"，豪掷约巨资，同时畅玩上海迪士尼和香港迪士尼，邀请包括办公室职员、研发人员、一线员工及部分家属在内的近5万人带薪畅玩。而在此之前的2月4日，追觅刚刚在苏州奥林匹克体育中心与央视联合举办了一场容纳数万人的"敢梦敢为・追觅之夜"企业年会演唱会，张信哲、韩红、毛不易、萧敬腾、陈慧琳、李克勤等明星悉数登场，央视知名主持人撒贝宁担当主持。

追觅的迪士尼媒体邀请函

再往前推，2月初追觅成为首个霸屏全美"超级碗"赛事的中国智能科技品牌;4月底在硅谷旧金山艺术宫举办了为期四天的"DREAME NEXT"全球发布会周;在世界杯即将到来之际，追觅还签下足球巨星C罗作为代言人;而贯穿全年的，是追觅成为央视马年春晚智能科技生态战略合作伙伴这一重磅合作。

这家创立仅九年的中国硬件企业，正在以一种前所未有的高密度、高强度姿态，向全球市场宣告自己的存在。这不禁让人好奇：追觅究竟在下一盘怎样的棋？

一、 一场年会，折射出一种全新的企业文化范式

要理解追觅为何敢如此"任性"，必须先看清它的基本面。

公开数据显示，追觅科技在2025年实现了连续第八年营收100%增长，海外营收占比近80%。其核心产品扫地机器人在全球超过30个国家和地区市场占有率位居第一，洗地机在17个国家和地区排名第一，部分市场市占率突破70%。产品与服务已覆盖全球120余个国家和地区，全球实体门店超过6500家，累计服务家庭超4200万户。

这种极其强劲的增长态势，让追觅有了"不按常理出牌"的底气。

但更值得深思的是，追觅选择将巨额利润投向何处。在行业集体取消年会、压缩福利的大背景下，追觅反其道而行之，构建起了一套覆盖"物质回馈+精神体验+长期保障"的我曾受邀参加追觅在苏州奥体中心的那场央视联合年会。在前往会场的路上，我问出租车司机苏州有什么大企业，司机第一个想到的就是追觅。毕竟这家公司在本地办了如此大规模的活动，加上近几年的高速发展，本地人都能直接感受到它的存在感和影响力。

这种"让一座城市都能感知到"的企业存在方式，本身就是一种全新的品牌建设路径――不是通过冰冷的广告投放，而是通过真实的、有温度的大型活动，让品牌成为城市记忆和社会话题的一部分。

二、 技术复利：追觅高调的真正底气

追觅之所以敢在品牌营销和员工福利上如此大手笔，根本原因在于其产品在全球高端市场获得了远超行业平均水平的利润率。而这种高溢价能力，源于追觅独特的"技术复利"模式。

追觅从创立之初，就选择死磕被国外巨头戴森垄断的底层核心技术――高速数字马达。从最初的10万转逐步突破至15万转、20万转的"技术无人区"，并在2026年硅谷发布会上首发了25万转磁悬浮马达。截至2025年12月，追觅全球累计申请专利超10000件，发明专利占比超45%。

一旦攻克了高速马达(心脏)和智能算法(大脑)这两个最底层的核心技术，追觅就拥有了向其他品类无限溢出的能力。这种"技术复利"的逻辑，让追觅的每一次品类扩张都不是从零开始，而是在已有的技术底座上做增量创新：

追觅的创始人俞浩曾将这种方法论概括为"N+1"――当行业最好的产品是"N"时，追觅不做"N-1"(砍功能降价格的性价比路线)，而是在继承行业知识的基础上，用核心技术打出一个消费者能清晰感知并愿意为之付出高溢价的"+1"。

以割草机器人为例，在行业普遍处于"埋线导航"的成熟阶段时，追觅直接将车规级多线激光雷达技术复用到割草机上，即使定价高达1999美元(远超行业主流价格带)，依然在北美和欧洲市场大获成功。

这种高端化的定价策略，意味着追觅每卖出一台产品所获得的利润，远远高于走"性价比"路线的同行。正是这种利润结构，支撑了追觅在品牌建设和员工福利上的巨额投入。

三、 全球化的"追觅范式"：从产品出海到品牌登顶

如果说技术复利是追觅的"内功"，那么其在全球品牌建设上的系统化打法，则是它区别于其他中国出海企业的"外功"。

长期以来，中国硬件品牌的出海路径大多遵循"产品先行、品牌滞后"的模式――先靠性价比在海外电商平台走量，再慢慢积累品牌认知。但追觅走了一条完全不同的路：品牌势能先行，用世界级的流量节点建立高端认知，再用产品力完成转化。

与此同时，追觅在全球渠道布局上也在持续深化。放弃传统的代理商模式，追觅直接在巴黎香榭丽舍大街、洛杉矶Westfield Century City、新加坡乌节路、迪拜购物中心等全球地标性商圈开设品牌旗舰店，与戴森等顶级品牌同台竞争。在售后环节，追觅在主要市场建立直营售后服务中心，提供高标准服务，解决海外消费者对中国品牌售后难的刻板印象。

这套"品牌势能先行+技术产品力支撑+全球化渠道深耕"的组合拳，正在改变过去中国品牌数十年来固有的"性价比"标签，让高端科技品牌成为中国公司新的时代名片。

四、 追觅给行业的启示：科技企业的"新理念"竞争

回顾追觅在2026年上半年的一系列动作，我们可以清晰地看到一条贯穿始终的逻辑线：

追觅正在用一种全新的理念，重新定义中国科技企业应该如何参与全球竞争。

这种"新理念"至少包含三个层面：

第一，技术理念的升维。 从"N-1"的性价比跟随，到"N+1"的技术引领。追觅证明了中国科技企业完全有能力在底层核心技术上实现突破，并通过"技术复利"模式实现高端化的品类扩张。

第二，品牌理念的升维。 从"产品出海"到"品牌登顶"。追觅不再满足于在海外电商平台走量，而是通过春晚、超级碗、硅谷发布会等世界级流量节点，直接建立全球高端品牌心智。

第三，企业文化理念的升维。 从"狼性文化"到"人本共享"。在行业集体"过冬"的背景下，追觅反其道而行之，用真金白银的员工关怀，构建起了一种能够持续激发创造力的组织文化。正如追觅创始人俞浩所言，追觅的使命是"用科技推动人类社会与文明的进步"，而这种进步不仅体现在产品上，也体现在对"人"的尊重上。

我身边也有很多科技圈的大咖朋友陆续加入了追觅。当我问他们为什么选择追觅时，得到的答案出奇一致：这是一家真正在用技术改变世界的公司，同时又是一家真正尊重人、愿意与员工共享成果的公司。

在全球科技竞争日趋白热化的今天，追觅的案例证明了一个朴素但深刻的道理：真正能够站在世界舞台中央的中国科技企业，不仅需要硬核的技术实力，更需要一种兼具雄心与温度的新理念。

从苏州奥体中心的万人演唱会，到上海迪士尼的5万人狂欢，追觅正在用自己的方式，向世界展示中国科技企业的另一种可能。